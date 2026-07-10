Los fondos discrecionales a las provincias se desploman: junio registró el nivel más bajo desde 2005

El Gobierno volvió a reducir las transferencias no automáticas destinadas a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Durante junio, estos envíos alcanzaron los $48.300 millones, lo que representó una caída real interanual del 87,7% y marcó el nivel más bajo para ese mes desde 2005.

El descenso también quedó reflejado en el balance del primer semestre. Entre enero y junio, las transferencias no automáticas totalizaron $639.589 millones, cifra que implicó un descenso real interanual del 61,8% respecto del mismo período de 2025.

Las cifras corresponden a un informe elaborado por la consultora Politikón Chaco, que analizó la evolución de estos recursos transferidos desde la Nación hacia las administraciones provinciales.

Qué son las transferencias no automáticas

Las transferencias no automáticas son fondos que el Gobierno nacional gira de manera discrecional a las provincias.

A diferencia de la coparticipación federal, estos recursos:

No se distribuyen mediante una fórmula establecida por ley.

Dependen de decisiones del Gobierno nacional.

Su asignación puede variar según las determinaciones adoptadas por la administración nacional.

Este mecanismo diferencia claramente estos fondos de los recursos coparticipables, cuya distribución responde a criterios previamente establecidos.

La baja también alcanzó a la coparticipación

La reducción de los envíos desde la Nación hacia las provincias no se limitó únicamente a las transferencias discrecionales.

Según un reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los giros por coparticipación también registraron una disminución durante junio, con una caída del 3% respecto del mismo mes de 2025.

El escenario de menores transferencias coincidió, además, con una nueva etapa de acercamiento entre el Gobierno nacional y 12 mandatarios provinciales. En ese contexto, durante el sexto mes del año tampoco se realizaron distribuciones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Buenos Aires encabezó los envíos de junio

Pese a la fuerte reducción general, algunas jurisdicciones concentraron la mayor parte de los recursos distribuidos.

Las provincias que recibieron los mayores montos fueron:

Buenos Aires: $13.159 millones , equivalentes al 27,2% del total.

, equivalentes al del total. Corrientes: $5.014 millones , que representaron el 10,4% de los envíos, impulsados principalmente por las transferencias destinadas a su caja previsional .

, que representaron el de los envíos, impulsados principalmente por las transferencias destinadas a su . Santa Fe: $4.583 millones, equivalentes al 9,5% del total distribuido.

Estos tres distritos concentraron una parte significativa de los recursos girados durante junio.

Sólo tres provincias mostraron mejoras interanuales

El informe de Politikón Chaco indicó que únicamente tres provincias registraron incrementos reales respecto de junio del año anterior.

Las subas fueron:

San Luis: 101,3%

Jujuy: 6,6%

Chubut: 5,8%

No obstante, la consultora explicó que estos aumentos responden a "bases comparativas bajas", ya que en ninguno de esos tres casos los fondos recibidos durante junio de 2026 superaron los $600 millones.

En contraste, los 21 distritos restantes registraron caídas.

Dentro de ese grupo:

Mendoza fue la única provincia cuya baja fue inferior al 10% , con un descenso del 7,8% .

fue la única provincia cuya baja fue inferior al , con un descenso del . Tucumán, Santa Cruz, La Rioja y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron reducciones superiores al 90%, ubicándose entre las jurisdicciones más afectadas por el recorte.

Tres programas concentraron casi siete de cada diez pesos enviados

La distribución de los fondos durante junio estuvo altamente concentrada en tres programas específicos.

Los principales conceptos fueron:

Universalización de la Jornada Extendida: $24.460 millones destinados a 17 provincias , equivalentes al 51% del total distribuido.

destinados a , equivalentes al del total distribuido. Plan de Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (AFD): $4.985 millones dirigidos a tres distritos .

dirigidos a . Transferencias a cajas previsionales provinciales: $4.000 millones, destinados exclusivamente a Corrientes.

En conjunto, estos tres programas representaron el 69% de todas las transferencias realizadas durante junio.

El resto de las actividades totalizó $14.855 millones, completando el volumen de recursos enviados durante el mes.

Uno de los peores semestres en más de dos décadas

El deterioro observado durante junio también se reflejó en el acumulado de los primeros seis meses del año.

De acuerdo con los analistas de Politikón Chaco:

"A nivel acumulado, las transferencias no automáticas totalizaron $639.589 millones en los primeros seis meses del año, presentando una baja real interanual del 61,8% contra igual período del 2025. Se trata del segundo peor primer semestre desde, por lo menos, el 2005, superando únicamente al registro del 2024".

La comparación ubica al actual semestre entre los registros más bajos de las últimas dos décadas para este tipo de envíos discrecionales.

Sin distribución de ATN por segundo mes consecutivo

Durante junio, el Gobierno tampoco distribuyó Aportes del Tesoro Nacional (ATN), situación que se produjo por segundo mes consecutivo.

Como consecuencia:

El saldo sin distribuir alcanzó los $455.658 millones durante el semestre.

alcanzó los durante el semestre. Entre enero y junio, la Nación distribuyó $121.000 millones en concepto de ATN.

Los Aportes del Tesoro Nacional representan el 1% de la masa coparticipable que se recauda mediante tributos federales.

Si bien su creación es automática, su distribución es discrecional, ya que es el Gobierno nacional quien determina cómo y cuándo se asignan estos recursos, destinados a asistir a las provincias que atraviesan situaciones de emergencia o problemas financieros.