Victoria Villarruel dejó abierta la puerta a una candidatura presidencial en 2027

Tras permanecer en Tucumán luego de la vigilia por el Día de la Independencia, la vicepresidenta Victoria Villarruel no descartó una eventual candidatura presidencial para 2027. Consultada por la prensa sobre una hipotética postulación, respondió: "Hoy por hoy no lo pienso; pienso en cumplir con mi deber en un momento histórico importante".

La definición dejó abierta una posibilidad a futuro, aunque la funcionaria insistió en que su prioridad actual es desempeñar el cargo que ocupa. En ese marco, reiteró que su atención está puesta en el presente institucional y en las responsabilidades que le corresponden como vicepresidenta de la Nación.

Al ampliar ese concepto, Villarruel sostuvo: "Hoy por hoy, simplemente pienso en cumplir con mi deber, que es el de vicepresidente de la Nación, en un momento histórico importante", reafirmando que su enfoque se encuentra concentrado en el ejercicio de sus funciones.

Una presencia en Tucumán en medio del aislamiento político

La presencia de Villarruel en Tucumán tuvo un fuerte significado político. La vicepresidenta estuvo en la provincia en un abierto desafío al aislamiento al que la sometió el presidente Javier Milei desde que asumió el poder en la Casa Rosada.

Durante su estadía participó de las principales actividades oficiales vinculadas con la conmemoración del Día de la Independencia. Su agenda incluyó el Tedeum, un desfile cívico militar y una recorrida por el complejo industrial azucarero La Florida, donde mantuvo contacto con distintos sectores presentes en la jornada.

Cada una de esas actividades formó parte de una agenda institucional desarrollada en una fecha de fuerte simbolismo nacional, en la que la vicepresidenta también aprovechó para transmitir una serie de definiciones públicas.

Mensajes sobre trabajo, producción y federalismo

Al retirarse de la catedral de San Miguel de Tucumán, Villarruel dejó una de las frases centrales de su visita.

"Sin familia no hay trabajo. Sin trabajo no hay producción. Sin producción no hay patria", expresó, sintetizando una visión en la que vinculó esos conceptos como pilares del desarrollo del país.

La vicepresidenta también remarcó otra definición con énfasis federal al afirmar que "la Argentina no es la ciudad de Buenos Aires, es todo el país".

Ambas declaraciones formaron parte de los mensajes que dejó durante su paso por Tucumán y estuvieron orientadas a destacar el valor de la producción, el trabajo y una mirada que puso el foco en el conjunto del territorio nacional.

Llamado a la unidad en un momento complejo

Antes de participar de las actividades oficiales, Villarruel tomó contacto con la prensa y sostuvo que el mensaje que debía prevalecer era el de la unidad.

En ese sentido afirmó que "el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos", planteando la necesidad de transmitir una posición orientada a enfrentar el contexto desde una perspectiva común.

La vicepresidenta también manifestó cuál entiende que debe ser su compromiso institucional, al señalar que su objetivo es "servir a la Argentina desde donde me encuentre".

Más adelante profundizó esa idea al expresar que le "gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con un profundo patriotismo", una definición con la que describió los valores que considera centrales para el ejercicio de la función pública.

Encuentros con gobernadores durante la jornada

En el marco de las actividades desarrolladas en Tucumán, Villarruel también mantuvo saludos con distintos mandatarios provinciales presentes en la celebración.

Los gobernadores con quienes compartió ese momento fueron:

Leandro Zdero , gobernador de Chaco.

, gobernador de Chaco. Juan Pablo Valdés , gobernador de Corrientes.

, gobernador de Corrientes. Carlos Sadir , gobernador de Jujuy.

, gobernador de Jujuy. Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

La presencia de estos gobernadores coincidió con la participación de la vicepresidenta en los actos oficiales realizados por el Día de la Independencia.

Una jornada con definiciones políticas e institucionales

La visita de Victoria Villarruel a Tucumán combinó actividades institucionales con una serie de declaraciones que marcaron el tono de su participación. Su presencia en la provincia se produjo en un contexto definido por el abierto desafío al aislamiento al que fue sometida por el presidente Javier Milei desde el inicio de la gestión, mientras que sus intervenciones públicas estuvieron enfocadas en el cumplimiento de su función, la necesidad de la unidad, el federalismo, el trabajo, la producción y el servicio al país.

Frente a las consultas sobre una eventual candidatura presidencial en 2027, la vicepresidenta evitó proyectarse políticamente en el corto plazo y reiteró que su prioridad es cumplir con el mandato para el que fue elegida. Sin embargo, su respuesta no cerró definitivamente esa posibilidad, al limitarse a afirmar que "hoy por hoy" su atención está puesta en ejercer el cargo de vicepresidenta en lo que definió como "un momento histórico importante" para la Argentina.