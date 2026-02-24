Arranca la semana caliente del Senado: se reconfiguran los bloques y se eligen autoridades

El Senado de la Nación inicia hoy una seguidilla de sesiones clave con la realización de la sesión preparatoria prevista para este martes a las 12. El objetivo central será la elección de las autoridades del Cuerpo para el período parlamentario 2026.

La convocatoria se da tras la oficialización de la ruptura del bloque kirchnerista, lo que modifica el equilibrio interno de la Cámara Alta en un momento político de alta sensibilidad. Con el recambio legislativo del pasado 10 de diciembre, las representaciones cambiaron sustancialmente.

En el nuevo esquema:

La Libertad Avanza alcanzó 21 legisladores propios, tras la incorporación oficial del cordobés Luis Juez.

Unión por la Patria descendió a un interbloque de 25 representantes, incluyendo a los dos santiagueños del Frente Cívico, liderados por el exmandatario Gerardo Zamora.

Los senadores Fernando Salino y Fernando Rejal, otrora integrantes de Convicción Federal, continúan dentro del interbloque pero bajo un nuevo sector denominado Justicia Social Federal.

En cuanto a las autoridades, el libertario Bartolomé Abdala continuaría como presidente provisional del Senado, acompañado por la continuidad del resto de las autoridades legislativas.

Ruptura y nuevos espacios: el reacomodamiento interno

La fragmentación del peronismo se profundizó con la decisión de los senadores de Convicción Federal —Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza— de romper con el interbloque Popular conducido por José Mayans y conformar un espacio propio.

Este nuevo sector cuenta con terminales políticas en mandatarios aliados al Gobierno nacional:

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca.

"Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición", sostuvo la flamante presidenta del sector, Carolina Moisés.

Los senadores independizados no descartan conformar un interbloque junto a la salteña Flavia Royón (Primero los salteños) y la tucumana Beatriz Ávila, del bloque Independencia.

La caída histórica del peronismo

La crisis interna deja al interbloque peronista con 25 legisladores, el menor número de representantes desde la recuperación democrática del 10 de diciembre de 1983.

Esta disminución no solo tiene impacto simbólico, sino también operativo. Al contar con menos bancas, el espacio se aleja de la posibilidad de actuar como árbitro en la construcción de mayorías calificadas, requisito indispensable en debates sensibles como la designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A pesar de la merma en su representación, Unión por la Patria reclama mayores lugares en las comisiones y en la mesa de conducción que se definirá en la sesión de este martes.

Jueves: sesión especial con agenda oficialista

La segunda instancia clave se desarrollará este jueves a las 11, cuando el oficialismo convocó a una sesión especial para cerrar el período de sesiones extraordinarias impulsadas por el presidente Javier Milei.

El pedido formal fue elevado a la vicepresidenta Victoria Villarruel por un grupo de senadores integrado por:

Patricia Bullrich

Carmen Álvarez Rivero

Agustín Coto

Flavia Royón

Edith Terenzi

Martín Goerling Lara

La agenda incluye:

El pliego del embajador Fernando Iglesias.

El Régimen Penal Juvenil.

La modificación a la ley de Glaciares.

Viernes: acuerdos internacionales y Reforma Laboral

La tercera sesión está prevista para el viernes 27, cuando se tratarán dos cuestiones de alto impacto:

El Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

La aceptación, por parte del Senado, del cambio introducido por Diputados al proyecto de Reforma Laboral, que excluyó el artículo 44 referido a las licencias médicas por enfermedad.

La sucesión de debates coloca al Senado en el centro de la escena política nacional. Con un peronismo debilitado, un oficialismo que amplió su representación y nuevos espacios que buscan posicionarse en la estructura de comisiones, la Cámara Alta afronta una semana que puede redefinir equilibrios internos y avanzar en iniciativas estratégicas para el Gobierno.