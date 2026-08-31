Arrancó el paro del SOEM Valle Viejo y será por tiempo indeterminado

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) lleva adelante un paro por tiempo indeterminado en Valle Viejo, en el marco de un conflicto salarial con el Ejecutivo municipal conducido por Susana Zenteno.

La medida fue convocada por el gremio en reclamo de un incremento salarial para los trabajadores municipales chacareros. Según informó el secretario general del SOEM, Eduardo Moya, la modalidad adoptada contempla la asistencia de los trabajadores a sus lugares de trabajo.

Al comienzo de la medida, Moya señaló que todavía no era posible realizar una evaluación sobre el nivel de adhesión al paro. De esta manera, el gremio mantiene en marcha la protesta mientras aguarda el desarrollo de un conflicto que, hasta el momento, no registra contactos entre las partes.

Sin contactos con el municipio

Desde el SOEM Valle Viejo indicaron que no existió contacto alguno con el municipio desde el inicio de la medida de fuerza.

El gremio también salió a desmentir que haya recibido alguna notificación relacionada con una eventual medida de conciliación obligatoria. Así, la conducción sindical descartó, hasta el momento, tanto la existencia de un acercamiento con el Ejecutivo municipal como una comunicación formal vinculada a ese tipo de instancia.

La falta de contactos constituye uno de los elementos centrales de la situación actual, mientras el paro por tiempo indeterminado continúa desarrollándose con la modalidad definida por el sindicato: los trabajadores asisten a sus respectivos lugares de trabajo, aunque la dirigencia gremial aún no puede establecer el nivel de adhesión registrado.

El reclamo por un incremento del 10%

El eje del conflicto está centrado en la discusión salarial. El SOEM Valle Viejo reclama al Ejecutivo municipal un incremento del 10% en una sola cuota.

Del otro lado, según plantearon desde el conflicto, la única propuesta existente consiste en el pase al básico de los 20 mil pesos que los trabajadores venían percibiendo como bono.

El llamado del gremio a los trabajadores

Al momento de convocar la medida de fuerza, los municipales chacareros expresaron los motivos que llevaron a avanzar con el paro. Desde el sector señalaron que "es el momento de demostrar, una vez más, que los trabajadores organizados y unidos tenemos la fuerza necesaria para hacer escuchar nuestros reclamos".

Posteriormente, desde la conducción del sindicato reforzaron la convocatoria a los trabajadores y definieron al paro como una herramienta para canalizar los planteos del sector.

La dirigencia gremial sostuvo que la medida "es una herramienta legítima de lucha y de expresión de nuestra lucha colectiva", en referencia a la decisión de avanzar con el paro por tiempo indeterminado ante la situación planteada en la negociación salarial.

Ahora con el paro ya en marcha, el conflicto entre el SOEM Valle Viejo y el Ejecutivo municipal continúa abierto abre un nuevo capítulo y reedita la falta de acuerdo entre las partes que hace apenas unas semanas estuvieron en una polémica conciliación obligatoria que no fue positiva y sigue sin resolver el tema central, que es el resolver los que serían los magros salarios de los trabajadores.