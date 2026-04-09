ATE convocó a un paro nacional en reclamo de aumento salarial

ATE convoca a un paro nacional el 21 del mes en medio de fuertes críticas al Gobierno y reclamos salariales

El sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) definió la convocatoria a un paro nacional para el 21 de este mes, en el marco de un escenario de creciente tensión con el Gobierno por la situación salarial de los trabajadores de la administración pública.

La medida fue resuelta durante un plenario gremial que reunió a las seccionales de todas las provincias, instancia en la que se debatieron y analizaron distintas alternativas de acción sindical con el objetivo central de forzar la reapertura de las paritarias.

Este encuentro federal funcionó como un espacio de coordinación política y organizativa, en el que las representaciones provinciales confluyeron en una misma conclusión: la necesidad de avanzar hacia medidas de fuerza de alcance nacional.

Entre los elementos destacados de la resolución gremial se encuentran:

Convocatoria a paro nacional el 21 de este mes

Exigencia de reapertura inmediata de paritarias

Definición de medidas de fuerza surgidas de un plenario con seccionales de todas las provincias

La decisión no fue presentada como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia sindical orientada a incrementar la presión sobre el Poder Ejecutivo.

El eje del conflicto: salarios, inflación y endeudamiento

En el centro del reclamo de ATE se ubica la situación de los ingresos de los trabajadores estatales y la dinámica de las negociaciones salariales.

En ese contexto, el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, expresó una serie de críticas a través de sus redes sociales, en las que vinculó directamente la situación salarial con la política económica y el desarrollo de la inflación.

Aguiar sostuvo:

"El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total".

Estas declaraciones condensan el diagnóstico del gremio respecto del escenario económico y social que, según su mirada, afecta de manera directa a los trabajadores del sector público.

El planteo sindical se estructura en torno a tres ejes principales:

Caída del poder adquisitivo de los salarios

Persistencia del problema inflacionario según la lectura del gremio

Situación de endeudamiento de los hogares

Desde esta perspectiva, la organización sindical interpreta que el actual esquema de negociación salarial resulta insuficiente frente al deterioro de las condiciones económicas que describen.

Reclamo de reapertura inmediata de paritarias y advertencia de conflictividad

Uno de los puntos centrales de la resolución gremial es la demanda de reapertura inmediata de las paritarias en la administración pública, considerada por ATE como una condición urgente para encauzar el conflicto.

En esa línea, Rodolfo Aguiar remarcó la posición del sindicato respecto del mecanismo de negociación salarial, advirtiendo sobre la posibilidad de intensificar las medidas de fuerza si no se produce una respuesta por parte del Gobierno.

El dirigente afirmó:

"las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad".

Esta definición introduce un elemento de advertencia directa en la relación entre el sindicato y las autoridades, al plantear explícitamente la posibilidad de un aumento del nivel de conflictividad laboral en caso de no avanzar en la reapertura de las negociaciones salariales.

Un escenario de tensión creciente y continuidad de medidas de fuerza

El posicionamiento de ATE no se limita a la convocatoria del paro nacional, sino que se inscribe en una estrategia más amplia de continuidad de acciones sindicales.

En ese marco, el propio titular del gremio sintetizó la orientación política del sindicato frente al contexto actual con una frase que refuerza la línea de endurecimiento:

"El Gobierno está pasando su peor momento. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros".

Estas declaraciones reflejan la decisión de sostener un esquema de confrontación sindical basado en la continuidad de medidas de fuerza como herramienta de presión para la reapertura de las paritarias.

Síntesis del conflicto en curso

La resolución de ATE de convocar a un paro nacional el 21 de este mes aparece como el punto más visible de una secuencia de tensiones acumuladas en torno a la discusión salarial en la administración pública.

El plenario con participación de seccionales de todas las provincias funcionó como el ámbito donde se consolidó la decisión, articulando demandas comunes en todo el territorio.

En este escenario, el conflicto se estructura alrededor de:

La exigencia de reapertura inmediata de paritarias

Las críticas a la evolución de los salarios

Las advertencias de mayor conflictividad sindical

La definición de un plan de acción con continuidad de paros

Con este panorama, el paro convocado para el día 21 se proyecta como una instancia clave dentro de la estrategia sindical de ATE, en un contexto marcado por la profundización del conflicto entre el gremio y el Gobierno en torno a las condiciones salariales de los trabajadores estatales.