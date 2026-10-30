ATE de F.M.E exige un bono extraordinario, indumentaria laboral y el cumplimiento de la paritaria

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Fray Mamerto Esquiú (FME) solicitará respuestas concretas al Ejecutivo Municipal durante una audiencia prevista para este viernes 30 de octubre, a las 13, en la Galería Paseo Esquiú. El encuentro tendrá como eje tres reclamos que, según informó la organización sindical, afectan directamente a los trabajadores municipales y requieren definiciones por parte de las autoridades.

La convocatoria estará centrada en la necesidad de avanzar sobre el pago de un bono extraordinario por el Día del Empleado Municipal, establecer fechas concretas para la entrega de indumentaria laboral y garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el acta paritaria cerrada a mediados de año.

Los planteos forman parte de una agenda gremial que busca obtener respuestas sobre cuestiones económicas, condiciones de trabajo y beneficios acordados en las instancias de negociación. Desde ATE señalaron que concurrirán a la audiencia para exponer estas demandas y reclamar definiciones que permitan resolver las situaciones planteadas.

La reunión con el Ejecutivo municipal será una instancia para poner sobre la mesa los tres puntos y solicitar precisiones respecto de su implementación. El sindicato considera necesario que los compromisos asumidos tengan una respuesta efectiva y que las cuestiones pendientes no continúen demorándose.

Bono extraordinario por el Día del Empleado Municipal

Uno de los principales puntos que ATE llevará a la audiencia será el Bono Extraordinario por el Día del Empleado Municipal. Sobre este tema, el gremio reclama una definición favorable y espera obtener una respuesta concreta por parte del Ejecutivo.

El pedido constituye uno de los ejes de la presentación sindical, en tanto está relacionado con un reconocimiento económico destinado a los trabajadores municipales. La organización buscará que las autoridades se pronuncien sobre la solicitud y establezcan una posición respecto del beneficio reclamado.

Si bien el planteo fue presentado como una de las prioridades de la agenda, la información difundida por el gremio no precisa un monto para el bono ni establece una modalidad de pago. La demanda apunta, en esta instancia, a conseguir una definición favorable que permita conocer cuál será la respuesta del Ejecutivo municipal.

De esta manera, el reclamo económico ocupará un lugar central durante el encuentro previsto para este viernes, junto con las otras dos cuestiones que ATE considera pendientes de resolución.

Demoras en la entrega de indumentaria

El segundo planteo estará relacionado con la provisión de indumentaria laboral. En este punto, el sindicato exigirá que se establezcan fechas concretas para la entrega de la ropa de trabajo y cuestionará las demoras registradas en la distribución de los uniformes.

La demanda apunta a obtener precisiones sobre cuándo se realizará la entrega de los elementos destinados al personal municipal. Para ATE, no alcanza con que exista un compromiso general sobre la provisión de indumentaria, sino que resulta necesario contar con fechas definidas que permitan conocer cuándo los trabajadores recibirán los uniformes correspondientes.

Las demoras en este aspecto constituyen uno de los motivos que impulsan el reclamo gremial. Por esa razón, la organización incorporó el tema entre los puntos que serán expuestos ante el Ejecutivo, con la intención de conseguir una respuesta que permita avanzar en el cumplimiento de la provisión de ropa laboral.

El pedido será presentado junto con la solicitud del bono extraordinario y el reclamo vinculado con los acuerdos paritarios, conformando una agenda que reúne demandas económicas y cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo.

El reclamo por la actualización del 200% paritario

El tercer punto de la presentación sindical estará vinculado con el presunto incumplimiento de lo establecido en el acta paritaria cerrada a mediados de año. Según informó ATE, el gremio reclama que la actualización del 200% por tareas específicas se extienda de manera efectiva e inmediata a todos los trabajadores de los planes.

La organización sostiene que ese beneficio debe alcanzar al conjunto de los trabajadores comprendidos en la situación planteada y cuestiona que, hasta el momento, no se habría aplicado de manera generalizada. Dentro de este reclamo, el sindicato hizo especial referencia al sector GIRSU (Planta de Tratamientos Sólidos Urbanos), que, según la denuncia gremial, todavía no habría sido alcanzado por la actualización acordada.

Este aspecto constituye uno de los planteos más específicos que ATE llevará a la audiencia, porque involucra la aplicación efectiva de un compromiso establecido durante la negociación paritaria. El gremio reclama que la actualización del 200% por tareas específicas no quede limitada a determinados sectores, sino que se haga extensiva a todos los trabajadores de los planes incluidos en el acuerdo.

La situación del personal de GIRSU fue señalada expresamente por la organización como parte de las cuestiones pendientes. De acuerdo con la postura sindical, ese sector aún no habría recibido el beneficio, por lo que se solicitará al Ejecutivo municipal una respuesta sobre su incorporación.

En consecuencia, ATE buscará que durante la audiencia se brinden precisiones sobre el alcance de la actualización y se garantice su aplicación efectiva e inmediata a los trabajadores que, según el gremio, deben estar comprendidos en lo acordado.

La consigna sindical: "Lo que se firma se cumple"

En el marco de la convocatoria, desde ATE llamaron a los trabajadores a participar del reclamo y remarcaron su postura frente a los compromisos asumidos por las autoridades. Para expresar esa posición, la organización difundió una consigna concreta: "Lo que se firma se cumple".

La frase sintetiza el planteo sindical respecto de los acuerdos alcanzados y, particularmente, de la actualización del 200% establecida en el acta paritaria. El gremio sostiene que los compromisos formalizados deben traducirse en medidas efectivas y alcanzar a los trabajadores contemplados en lo acordado.

La convocatoria a participar busca acompañar los planteos que serán presentados ante el Ejecutivo y respaldar los reclamos vinculados con el bono extraordinario, la indumentaria laboral y el cumplimiento de la actualización por tareas específicas.