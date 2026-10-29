Senado: media sanción al proyecto de salud mental y regresa a Diputados

La Cámara de Senadores llevó adelante este jueves su 24.ª sesión ordinaria, encabezada por el presidente provisorio, senador Ramón Figueroa Castellanos. Durante la jornada, el cuerpo legislativo trató diferentes iniciativas y avanzó en proyectos vinculados con la historia provincial, la regularización dominial, la protección de la salud mental, las obras de infraestructura y el reconocimiento de actividades culturales, educativas y sociales.

El temario incluyó propuestas que abarcan distintas necesidades de las comunidades catamarqueñas. Entre las decisiones adoptadas se destacaron la sanción definitiva de una ley que instituye el Día de la Batalla del Tala, el acompañamiento de una iniciativa para regularizar inmuebles en el departamento Ambato y el tratamiento de una normativa destinada a garantizar el derecho a la protección integral de la salud mental.

Asimismo, los senadores aprobaron dos proyectos de resolución dirigidos al Poder Ejecutivo Provincial para impulsar acciones vinculadas con el desarrollo turístico sustentable de las Termas de Suriyaco, en Pomán, y la construcción de un puente sobre el río Icaño, en el departamento La Paz.

La sesión también contempló declaraciones de interés parlamentario para iniciativas municipales, educativas, culturales y pedagógicas, con el objetivo de reconocer actividades y propuestas desarrolladas en distintos puntos de la provincia.

La Batalla del Tala ya tiene una fecha de conmemoración

Uno de los principales avances legislativos de la jornada fue la sanción definitiva de la Ley N.º 5974, que establece el 27 de octubre de cada año como el Día de la Batalla del Tala. La iniciativa, presentada por la diputada Natalia Ponferrada, busca institucionalizar y revalorizar un enfrentamiento histórico ocurrido el 27 de octubre de 1826 en territorio catamarqueño, durante las guerras civiles argentinas.

La batalla enfrentó a las fuerzas federales comandadas por Juan Facundo Quiroga con las fuerzas unitarias conducidas por Gregorio Aráoz de Lamadrid. El reconocimiento de este acontecimiento apunta a destacar su significación para Catamarca, el Noroeste argentino y el proceso de conformación política de la Argentina.

Entre los fundamentos del proyecto se remarca la importancia de incorporar esta fecha a la memoria provincial y a las actividades institucionales, especialmente dentro del sistema educativo catamarqueño. La propuesta sostiene que recuperar estos acontecimientos permite comprender los procesos históricos que contribuyeron a construir la identidad de la provincia.

"La importancia de conmemorar esta fecha en el ámbito provincial e institucional en especial en el sistema educativo catamarqueño radica en la necesidad de recuperar la memoria histórica regional. El estudio de este acontecimiento permite a los estudiantes comprender el proceso de construcción de la identidad federal de la provincia, así como los valores de coraje, el respeto al adversario y el contexto institucional de una época marcada por la fragmentación política", explica una parte de los fundamentos.

De esta manera, la nueva ley establece una fecha anual destinada a recordar un episodio significativo de las guerras civiles y a promover su conocimiento en los ámbitos educativos e institucionales.

Expropiación de inmuebles en Ambato

Otro de los asuntos abordados fue el proyecto de ley promovido por la senadora Romina Williams, que propone declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación cinco fracciones de inmuebles ubicadas en Las Juntas y Las Piedras Blancas, en el departamento Ambato.

La iniciativa tiene como finalidad concretar la regularización dominial y consolidar el patrimonio a favor del dominio público. El planteo se relaciona con terrenos en los que el municipio ya ejecutó obras de infraestructura y desarrolló servicios y equipamientos destinados a la comunidad.

Según explicó Williams, la propuesta responde a una necesidad histórica y urgente de saneamiento inmobiliario, debido a que en esos predios existen inversiones públicas vinculadas con servicios esenciales, equipamiento urbano, espacios de culto, salud, seguridad y recreación.

"La iniciativa responde a una necesidad histórica y urgente de saneamiento inmobiliario sobre predios en los cuales el municipio ya ha ejecutado obras de infraestructura, servicios esenciales, equipamiento urbano, espacios de culto, salud, seguridad y recreación", expresó la senadora.

La legisladora agregó que la falta de títulos perfeccionados a nombre del dominio público genera dificultades jurídicas y administrativas para el Estado. En particular, señaló que esa situación produce precariedad sobre inversiones estatales que ya existen, limita la posibilidad de gestionar financiamiento para nuevas obras de ampliación y complica el adecuado ordenamiento territorial.

El proyecto busca avanzar en la regularización de esos terrenos para consolidar su situación patrimonial y brindar un marco jurídico adecuado a los espacios y servicios públicos instalados en ellos.

Salud mental: media sanción con modificaciones

En materia sanitaria, el Senado otorgó media sanción con modificaciones al proyecto de ley presentado por la diputada con mandato cumplido Claudia Palladino, destinado a garantizar el Derecho a la Protección Integral de la Salud Mental. Tras introducir cambios, la Cámara alta devolvió la iniciativa a la Cámara de Diputados para continuar con su tratamiento legislativo.

La propuesta establece un abordaje interdisciplinario, intersectorial, interseccional, comunitario, inclusivo y situado, adaptado a las particularidades de cada contexto. La persona humana constituye el eje central del sistema propuesto, con respeto irrestricto de su dignidad y de su derecho a una vida plena.

El texto define la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Su preservación y mejoramiento implican una dinámica de construcción social continua, vinculada con la concreción de los derechos humanos y sociales de todas las personas.

La normativa incorpora expresamente las adicciones como parte integrante de las políticas de salud mental. En consecuencia, las personas con uso problemático de drogas, sean legales o ilegales, juegos, pantallas y otros, cuentan con todos los derechos y garantías reconocidos en la normativa en su relación con los servicios de salud.

Otro de los aspectos centrales del proyecto establece que la existencia de un diagnóstico de salud mental no autoriza, por sí sola, a presumir riesgo de daño o incapacidad.

Entre los principios que deberán regir el sistema de salud mental de Catamarca, la iniciativa contempla:

El reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental en todas las etapas de su vida.

El abordaje con perspectiva de género, conforme a la normativa vigente.

La participación activa de las personas usuarias y sus familias en la planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas de salud mental.

La no discriminación y la plena inclusión social de las personas con padecimiento mental.

El proyecto propone así un enfoque integral que contempla las distintas dimensiones de la salud mental, la participación de las personas usuarias y sus familias, y la protección de los derechos en el acceso a los servicios sanitarios.

Termas de Suriyaco

Durante la sesión, la Cámara alta aprobó dos proyectos de resolución presentados por las senadoras Carolina Casas y Débora Romero. Ambas iniciativas solicitan al Poder Ejecutivo Provincial que avance con acciones destinadas a atender necesidades concretas de las comunidades.

Uno de los pedidos requiere que se arbitren los mecanismos necesarios para realizar un relevamiento integral y elaborar un plan de puesta en valor, accesibilidad y desarrollo turístico sustentable de las Termas de Suriyaco y su entorno, ubicadas en el Salar de Pipanaco, departamento Pomán.

La propuesta considera que la recuperación y puesta en valor del lugar podría ampliar las alternativas turísticas del departamento y articular distintas modalidades de visita, sin apartarse de los criterios de conservación y sostenibilidad.

"La puesta en valor de Suriyaco podría constituir, además, una oportunidad para diversificar la oferta turística de Pomán, articulando el turismo termal, de naturaleza, rural, científico, de aventura y contemplativo, siempre dentro de parámetros de conservación y sostenibilidad", se señaló en los fundamentos de la iniciativa.

El proyecto plantea la necesidad de contar con un diagnóstico integral y una planificación que permitan evaluar las posibilidades del entorno y avanzar en su desarrollo turístico, contemplando tanto la accesibilidad como la conservación del lugar.

Un puente sobre el río Icaño para mejorar la conectividad

El segundo proyecto de resolución aprobado solicita la construcción de un puente sobre el río Icaño, apto para la circulación peatonal y vehicular, que permita vincular el barrio Villa Vieja con el centro de la localidad de Icaño, en el departamento La Paz.

De acuerdo con los fundamentos, la obra permitiría disponer de un paso seguro y permanente durante todo el año, incluso en períodos de lluvias, cuando las crecidas pueden afectar la circulación y obligar a realizar reparaciones transitorias.

La iniciativa sostiene que la construcción del puente evitaría el gasto reiterado de recursos públicos en arreglos que vuelven a perderse con cada crecida del río. De esa manera, se busca reemplazar las soluciones temporales por una infraestructura que garantice una conexión más estable para los habitantes de la zona.

El proyecto también destaca que el puente constituiría una alternativa adicional de conexión con la Ruta Provincial N.º 2. Los fundamentos aclaran que no se trataría de una continuación directa de esa ruta, sino de una vía adicional de acceso y llegada a ella, lo que ampliaría los beneficios de la obra para la circulación de toda la zona.