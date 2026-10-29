Fuga de Bolsonaro: el Gobierno afirma que ya está colaborando con la Justicia

El Gobierno nacional aseguró que ya está colaborando con la Justicia en las investigaciones vinculadas con la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina rumbo a Estados Unidos y rechazó las acusaciones sobre una posible asistencia irregular para facilitar su traslado. La administración nacional defiende la legalidad del procedimiento y sostiene que no existían impedimentos registrados que obligaran a las autoridades argentinas a impedir el ingreso o el tránsito del senador brasileño por el territorio nacional.

Desde Nación indicaron que la Dirección Nacional de Migraciones remitió los registros correspondientes al ingreso del dirigente y las actuaciones vinculadas con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en respuesta a los requerimientos de la Fiscalía de Misiones. La documentación incluye las actuaciones migratorias y los antecedentes administrativos relacionados con el ingreso del senador, su familia y el traslado hacia el aeropuerto.

Sin embargo, la información oficial disponible no permite determinar todavía si fueron entregadas todas las grabaciones de seguridad, los registros aeroportuarios y los demás elementos solicitados por los investigadores. La documentación remitida constituye una parte de las actuaciones que deberán analizarse para reconstruir el recorrido de Bolsonaro y establecer qué información tenían las autoridades argentinas antes de su partida.

La posición del Ejecutivo es que el senador ingresó con documentación válida y abandonó el país por sus propios medios, sin restricciones legales que impidieran su desplazamiento. En el Gobierno sostienen que se respetaron los procedimientos correspondientes y que, hasta el momento, no detectaron actuaciones contrarias a la normativa argentina.

Además, las autoridades nacionales plantean que la prohibición judicial de abandonar Brasil debe ser examinada por los organismos competentes de ese país y que esa medida no generaba automáticamente un impedimento migratorio en la Argentina.

Santilli respaldó la interpretación oficial

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, respaldó públicamente la posición del Gobierno durante una actividad oficial realizada en Rosario. El ministro coordinador sostuvo que Bolsonaro ingresó con la documentación correspondiente y que tampoco existían impedimentos de Interpol para su tránsito por el país.

La defensa oficial se concentra en la ausencia de una orden de captura internacional o de una restricción registrada que obligara a las autoridades argentinas a impedir el ingreso del senador brasileño. Desde esa perspectiva, el Ejecutivo sostiene que los controles migratorios se desarrollaron dentro de los procedimientos previstos.

No obstante, la controversia judicial no se limita a verificar si el dirigente presentó documentos habilitados para viajar. Uno de los aspectos centrales de las investigaciones consiste en determinar qué información recibieron Migraciones y las fuerzas de seguridad sobre la situación judicial de Bolsonaro antes de su salida de Brasil.

Los fiscales buscan establecer si existían alertas internacionales, notificaciones judiciales u otros antecedentes que debieran haber sido considerados durante los controles. En ese marco, la eventual comunicación formal de una decisión judicial brasileña podría resultar relevante para evaluar el procedimiento, aunque la prohibición de salida dispuesta por un juez de ese país no constituye, por sí sola, una orden de detención ejecutable en territorio argentino.

Dos investigaciones para reconstruir el viaje

La remisión de la documentación se produjo después de que la Justicia federal iniciara actuaciones para determinar si existieron delitos durante el paso de Bolsonaro por la Argentina.

En Comodoro Py, la fiscal Paloma Ochoa solicitó medidas preliminares en el marco de una denuncia contra el presidente Javier Milei y otros integrantes del Poder Ejecutivo por presunto encubrimiento. La causa quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti y tiene como objetivo establecer si se produjeron irregularidades migratorias o incumplimientos de obligaciones legales.

En paralelo, el fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, requirió informes a distintos organismos nacionales a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. Esta investigación apunta a esclarecer las circunstancias del ingreso del senador brasileño y determinar si existían restricciones que afectaran su posibilidad de atravesar el territorio argentino.

Entre las medidas solicitadas figuran los registros migratorios, la documentación aeroportuaria y los elementos vinculados con la operación del vuelo privado utilizado para abandonar el país.

Las dos investigaciones buscan reconstruir los hechos a partir de la documentación oficial y establecer si alguna autoridad recibió información que exigiera una intervención diferente. Por eso, los registros de Migraciones, las actuaciones de la PSA y los antecedentes relacionados con el vuelo constituyen elementos relevantes para el desarrollo de las causas.

El ingreso por el Puente Internacional Tancredo Neves

La Dirección Nacional de Migraciones informó que Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50, a través del Puente Internacional Tancredo Neves, acompañado por su esposa y sus dos hijas.

De acuerdo con el organismo, los cuatro integrantes de la familia presentaron documentación habilitada para viajar y no tenían impedimentos registrados para ingresar al país. La confirmación se produjo durante la madrugada del miércoles, luego de que las autoridades difundieran inicialmente que no contaban con constancia de su ingreso.

Según los registros oficiales, a las 23.30 la familia abordó un vuelo privado operado por Baires Fly, cuyo destino declarado era Guayaquil, Ecuador. La aeronave utilizada fue un Gulfstream G400, con matrícula LV-JQW.

El avión despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú a las 00.21 y posteriormente continuó su recorrido hacia Miami, Estados Unidos. Bolsonaro llegó a ese país durante la mañana del miércoles.

El traslado se produjo pese a que el Supremo Tribunal Federal de Brasil le había ordenado entregar sus pasaportes y le había prohibido abandonar su país. Esa circunstancia constituye uno de los puntos centrales de la controversia, ya que las investigaciones argentinas procuran determinar si las autoridades nacionales tenían conocimiento de la medida y si existía alguna notificación que debiera haber sido considerada durante los controles.

La actuación de la PSA

La intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria también quedó incorporada a los puntos bajo investigación. Las imágenes difundidas muestran un vehículo con patente brasileña acompañado por un patrullero de la fuerza federal cuando ingresaba al aeropuerto de Puerto Iguazú.

En consultas anteriores, desde el área de Seguridad habían indicado que no contaban con un parte operativo que permitiera explicar formalmente el acompañamiento. Ahora, el Gobierno sostiene que las actuaciones de la PSA también fueron remitidas a la Justicia.

El análisis de esos antecedentes deberá permitir establecer qué intervención tuvo la fuerza durante el traslado y qué documentación existe sobre el procedimiento. La información disponible no determina todavía si se entregaron todos los registros audiovisuales y aeroportuarios requeridos por los fiscales.

La reconstrucción de esta parte del episodio resulta importante para esclarecer las circunstancias en las que la familia llegó al aeropuerto y abordó el vuelo privado. Por el momento, la posición oficial continúa siendo que los procedimientos se desarrollaron sin irregularidades y que las actuaciones de los organismos intervinientes están siendo puestas a disposición de los investigadores.

Las versiones sobre Santiago Caputo

La controversia también se amplió a partir de las versiones sobre una posible participación del asesor presidencial Santiago Caputo en la organización del traslado de Bolsonaro.

La presencia del consultor en Misiones fue vinculada con un control policial realizado durante la madrugada del miércoles sobre vehículos de la Entidad Binacional Yacyretá. Según la información difundida acerca del procedimiento, Caputo habría sido identificado cuando se desplazaba por la ruta nacional 12.

Sin embargo, desde el entorno del asesor negaron esa versión y no existe una confirmación oficial de que haya intervenido en la coordinación del vuelo.

En el Gobierno buscan diferenciar la legalidad de los controles migratorios de las acusaciones sobre una eventual coordinación política del viaje. Mientras algunas áreas rechazan haber participado en la organización, otras fuentes oficiales reconocieron que existió una planificación vinculada con autoridades estadounidenses.

Estas versiones forman parte de la controversia política que rodea el episodio, aunque las responsabilidades concretas deberán establecerse a partir de la información disponible y de las actuaciones judiciales correspondientes.

La oposición reclama explicaciones

En el ámbito parlamentario, la oposición mantiene sus pedidos de explicaciones para determinar las responsabilidades políticas relacionadas con la salida de Bolsonaro. El exjefe de Gabinete Agustín Rossi presentó un proyecto para citar a Santilli a la Cámara de Diputados. Por su parte, Esteban Paulón impulsó requerimientos de información sobre los registros migratorios y los movimientos de la aeronave utilizada por el senador brasileño.

También se promovieron iniciativas para interpelar al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Las presentaciones buscan obtener información sobre el procedimiento, conocer qué organismos intervinieron y establecer qué documentación existía al momento del ingreso y la posterior partida del dirigente brasileño. No obstante, los proyectos y requerimientos parlamentarios todavía no implican que las comparecencias hayan sido aprobadas.

La discusión política se desarrolla en paralelo con las investigaciones judiciales. Mientras los fiscales solicitan registros y documentación para reconstruir los hechos, los legisladores buscan que los funcionarios nacionales expliquen las decisiones adoptadas y las eventuales responsabilidades de las áreas involucradas.