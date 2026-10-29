Catamarca llevó su agenda minera a Sídney y busca acelerar inversiones en cobre y litio

El Gobierno de Catamarca, a través de una delegación oficial encabezada por el Ministerio de Minería y la empresa estatal CAMYEN, participó en la International Mining and Resources Conference (IMARC 2026), realizada en Sídney, Australia. El encuentro marcó el cierre de una intensa misión comercial que había comenzado en Brisbane bajo la conducción del gobernador Raúl Jalil, con el objetivo de atraer capitales y fortalecer la cadena de valor local.

La presencia provincial en una de las principales ferias mineras de la región de Asia-Pacífico estuvo orientada a exponer el potencial geológico catamarqueño, con especial énfasis en el cobre y el litio, y promover nuevas oportunidades de inversión sustentable.

La delegación contó con el acompañamiento del embajador argentino en Australia, Máximo Gowland, y del subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Thiem, en una articulación institucional destinada a fortalecer la posición argentina ante los mercados globales.

La comitiva estuvo integrada por la ministra de Minería, ingeniera Teresita Regalado; la secretaria de Desarrollo Minero, Antonella Velazco; el vicepresidente de CAMYEN, licenciado Gabriel Molina; la vocal del Directorio, Agustina Lencina; y Marcos Salva, representante de la Comunidad Originaria Colla Atacameña de Antofalla.

La participación de Salva incorporó una dimensión comunitaria a la agenda minera. El representante tomó parte en las jornadas especiales del "Diálogo de los Pueblos Originarios sobre Minerales Críticos", donde aportó la perspectiva del desarrollo con licencia social y sostenibilidad comunitaria.

Reuniones con compañías globales y proyectos estratégicos

Durante su estadía en Sídney, las autoridades provinciales desarrollaron una intensa agenda de reuniones para definir los próximos pasos con las operadoras mineras y ratificar la posición del Gobierno catamarqueño respecto de los aspectos socioeconómicos de la actividad.

En los encuentros se destacó la necesidad de que las inversiones produzcan un impacto positivo y concreto en el territorio. La propuesta oficial contempló la sustentabilidad de los proyectos y la generación de beneficios directos para las poblaciones cercanas, mediante la contratación de mano de obra y el desarrollo de proveedores locales.

El contacto directo con los directivos de las casas matrices de compañías internacionales que desarrollan proyectos en Catamarca permitió a la Provincia avanzar en conversaciones vinculadas con sus operaciones y perspectivas de inversión.

Entre las reuniones centrales se destacó la mantenida con Andes Litio - Greenwing Resources Limited, enfocada en el seguimiento del Proyecto San Jorge, ubicado en el Salar San Francisco, y en mesas de trabajo estratégicas para acelerar inversiones en cobre y litio bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Con BHP, las conversaciones estuvieron orientadas a evaluar alianzas y proyecciones de inversión en activos estratégicos de cobre. En paralelo, el encuentro con The University of Queensland apuntó a establecer vínculos para futuros desarrollos e intercambios en investigación y sustentabilidad minera.

La agenda también incluyó una reunión con Lake Resources, encabezada por el Ministerio de Minería de Catamarca junto al embajador argentino en Australia, Máximo Eduardo Gowland. Allí se analizó la situación de los proyectos de la compañía en la provincia y se evaluaron las proyecciones de inversión técnica en las cuencas salinas de la región. Además, se abordó el efecto positivo de la actividad en las comunidades del área de influencia directa.

Por su parte, CAMYEN estuvo a cargo del encuentro técnico e institucional con el Department of Mines, Petroleum and Exploration, así como de la reunión con el Geological Survey of NSW, destinada al intercambio de conocimientos y datos geocientíficos.

La agenda empresarial se completó con la participación del Ministerio de Minería en la Latin American Mining Dinner 2026, una cena de negocios orientada a posicionar a Catamarca ante inversores globales, y con una reunión con Austmine para promover el intercambio tecnológico y el desarrollo de proveedores de servicios mineros.

Otro de los encuentros relevantes fue el mantenido con Galan Lithium, junto al subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación Argentina. La reunión permitió dar continuidad a lo ratificado días atrás en el país sobre los planes de la empresa para iniciar la producción comercial de cloruro de litio a fines de 2026 en el proyecto Hombre Muerto Oeste.

Tecnología para reforzar la fiscalización y la exploración ambiental

La agenda oficial también incluyó recorridas por los stands de empresas líderes en innovación tecnológica aplicada a los ámbitos técnico y ambiental. En esas visitas participaron tanto la delegación del Gobierno de Catamarca como funcionarios de Minería de la Nación.

Profesionales especializados asesoraron a la comitiva sobre equipos de vanguardia que se caracterizan por su facilidad de manejo y por brindar información precisa en tiempo real sobre distintos sistemas ambientales, entre ellos el agua, los suelos, la fauna y las vegas.

La incorporación de estas herramientas representa un componente relevante para optimizar las tareas de fiscalización y control ambiental que desarrolla la provincia. El acceso a información precisa y en tiempo real se vincula con la capacidad de supervisar los territorios donde se despliega la actividad minera.

Asimismo, las autoridades mantuvieron reuniones con proveedores de tecnología para la detección de mineralización. Entre las propuestas presentadas se destacaron drones específicos de alta resolución, capaces de operar sobre afloramientos de suelos en sectores de difícil acceso.

Estas herramientas fueron consideradas aliadas estratégicas para potenciar y hacer más eficientes las tareas de exploración en el territorio catamarqueño, al ampliar las posibilidades de relevamiento en áreas de acceso complejo.

Inversión, proveedores locales y licencia social como ejes de la estrategia

La participación en IMARC 2026 reunió, así, una agenda que combinó negociaciones con compañías mineras, vínculos institucionales, cooperación científica e innovación tecnológica. El objetivo planteado por la Provincia fue conectar las oportunidades de inversión con resultados concretos para las comunidades y la economía local.

En ese marco, la contratación de mano de obra catamarqueña, el fortalecimiento de los proveedores locales, la sostenibilidad comunitaria y el cuidado ambiental aparecieron como aspectos centrales de la posición oficial ante las empresas.

La presencia de un representante de la Comunidad Originaria Colla Atacameña de Antofalla en las jornadas sobre minerales críticos también incorporó a la agenda internacional la cuestión de la licencia social y la participación de las comunidades en el desarrollo minero.