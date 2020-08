ATE volvió a faltar a Diputados

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) faltó por segunda vez a la cita cursada por la comisión Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para dar su postura respecto del proyecto de reforma del Estado enviado por el Ejecutivo.

En conferencia de prensa, el gremio justificó nuevamente su ausencia al señalar que no es el momento para avanzar con la reforma, pero en esta oportunidad remitió una nota señalando cuáles son los aspectos con los que no están de acuerdo. A su vez, solicitaron que se reflote el COPES, entendiendo que es el ámbito colegiado de participación ciudadana de carácter asesor y consultivo para concretar la reforma estatal.

En cuanto a la inasistencia de ATE, el presidente de la comisión de Asuntos Contitucionales, Augusto Barros, explicó que el sindicato envió una nota “expresando que por razones de agenda, no pudieron concurrir y donde, además, realizaron una serie de consideraciones que nos interesa tenerlas en cuenta”.

A su vez, indicó que “en virtud de la búsqueda de consensos con los sectores que forman parte de los trabajadores vinculados a la reforma del Estado que se está estudiando en la comisión, se los convocó nuevamente para el lunes 24, a las 11”. El motivo de esta nueva invitación al gremio es para “solicitarles precisiones sobre las propuestas y observaciones que serán tenidas en cuenta, conforme a los términos que utilizan en el escrito”.