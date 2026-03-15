La UCR de Catamarca cuestionó la "moral libertaria" y los gastos de Milei

El Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical de Catamarca se sumó a la polémica política de la semana mediante un comunicado público en el que expresó duras críticas al proceder del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y cuestionó además los gastos vinculados a los viajes presidenciales.

El documento, titulado "Las contradicciones de la moral libertaria", plantea un análisis crítico sobre la relación entre el discurso político del oficialismo y distintas situaciones que, según el bloque legislativo radical, generan interrogantes sobre la coherencia de la gestión nacional.

Según el comunicado, dirigentes libertarios sostienen que la "vara moral" se mide por la coherencia con los principios libertarios, especialmente aquellos vinculados con la reducción del Estado y la promoción de la libertad individual.

Sin embargo, el texto afirma que esa narrativa se ve debilitada por escándalos y contradicciones en la gestión del gobierno nacional, lo que abre un debate sobre la consistencia entre los principios declarados y las acciones de gobierno.

El discurso presidencial del 1 de marzo

Uno de los puntos centrales del documento hace referencia a la apertura de sesiones del 1 de marzo, cuando el presidente Javier Milei habló sobre la moral como política de Estado. El comunicado señala que ese planteo contrasta con una serie de hechos que, según el bloque radical, ponen en duda la coherencia del gobierno nacional.

En ese contexto, los legisladores remarcan que la apelación a la moral pública como eje político exige coherencia entre discurso y práctica, especialmente en lo que respecta a la administración de recursos estatales.

Los gastos en vuelos presidenciales

Otro de los puntos mencionados en el comunicado se vincula con el uso de los vuelos del Estado. Según datos oficiales citados en el documento, casi el 30 % de lo gastado por el Estado en vuelos fue utilizado para viajes del presidente a actos partidarios o para recibir premios personales.

De acuerdo con el análisis del bloque radical, esta situación plantea interrogantes sobre el uso de recursos públicos, la priorización de la agenda política y las necesidades del país frente a los gastos oficiales.

El documento sostiene que este tipo de decisiones genera cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso libertario de reducción del Estado y la utilización de fondos públicos para actividades políticas o personales.

El episodio del avión presidencial

El comunicado también menciona un caso particular que involucra al jefe de Gabinete, quien habría subido a su esposa al avión presidencial durante un viaje a Nueva York. Según el texto difundido por el bloque legislativo, el funcionario justificó la situación señalando que se iba a "deslomar" en la ciudad.

Este episodio, sostiene el documento, generó indignación por el uso indebido de recursos públicos y la falta de transparencia, y agrega que situaciones de este tipo recuerdan prácticas políticas que el propio oficialismo suele cuestionar.

El comunicado menciona específicamente que estas conductas fueron señaladas históricamente en el kirchnerismo, lo que refuerza el argumento de contradicción planteado por los legisladores radicales.

El escándalo de la criptomoneda $Libra

Otro de los puntos centrales del documento es el caso de la criptomoneda $Libra, que el comunicado describe como "un escándalo de proporciones". El texto afirma que se trataría de una estafa promocionada por el presidente, y establece una comparación con la estafa de Bachianni, caso que tuvo repercusión en Catamarca.

Según el documento, en ese episodio personajes del poder político de la provincia promovían la inversión en un proyecto que luego resultó fraudulento. El comunicado señala que la situación vinculada a $Libra generó pérdidas millonarias para inversores, lo que profundizó las críticas hacia el gobierno nacional.

El intercambio con el trader Hayden Mark Davis

En el mismo apartado, el documento sostiene que la justicia confirmó la existencia de un intercambio entre el presidente Milei y el trader Hayden Mark Davis. De acuerdo con el comunicado, ese intercambio habría ocurrido minutos antes y hasta tres horas después del lanzamiento de la criptomoneda Libra.

Según el texto difundido por el bloque radical, este hecho plantea serias dudas sobre la ética y la transparencia en la gestión del gobierno, especialmente en relación con la vinculación entre funcionarios públicos y operaciones financieras.

"La casta se cocina en su propia salsa"

En su análisis político, el documento también plantea una reflexión sobre el discurso del oficialismo contra lo que denomina "la casta política".

El comunicado sostiene que resulta paradójico que el gobierno nacional critique al kirchnerismo por determinadas prácticas políticas, cuando algunas de sus acciones podrían asemejarse a aquellas que el propio oficialismo cuestiona.

En ese contexto, el texto incluye una frase que sintetiza la crítica política del bloque radical: "La casta se cocina en su propia salsa". Para los legisladores firmantes del comunicado, la falta de autocrítica y la ausencia de medidas concretas para abordar estas situaciones generan desconfianza en la ciudadanía.

Un debate sobre ética y transparencia en la gestión

El documento concluye señalando que las acciones del gobierno nacional en materia de política de Estado y gestión de recursos públicos generan dudas sobre su coherencia y transparencia. En ese marco, el Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical de Catamarca sostiene que resulta fundamental avanzar en medidas que permitan abordar estas situaciones.

Entre los aspectos mencionados se destaca la necesidad de promover una gestión pública basada en principios éticos y en una administración responsable de los recursos del Estado.

El comunicado cierra reafirmando la importancia de fortalecer la transparencia en la gestión pública y garantizar que las políticas de gobierno se desarrollen en coherencia con los principios que se proclaman como parte del discurso político.