Avanza la apertura del camino que unirá Fiambalá con Antofagasta de la Sierra

El Gobierno de Catamarca continúa avanzando con una de las obras viales más relevantes para el desarrollo del oeste provincial: la apertura del camino que conectará Fiambalá con Antofagasta de la Sierra. Se trata de un proyecto estratégico que busca mejorar la conectividad territorial, reducir distancias y generar nuevas oportunidades productivas y turísticas para ambas localidades y la región en su conjunto.

En este marco, el gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas, fortalecer el vínculo institucional entre la Provincia y el municipio, y avanzar en una agenda común de obras prioritarias para la comunidad. El encuentro permitió repasar el estado de distintos proyectos en marcha y definir los próximos pasos en materia de infraestructura y desarrollo local.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el informe sobre el avance de la apertura de la traza del camino Chuquisaca (Fiambalá)-Antofagasta de la Sierra. Según se detalló, actualmente se ejecutaron 16 kilómetros en el tramo de cuesta, uno de los sectores más complejos desde el punto de vista técnico y geográfico. Restan aún cinco kilómetros para completar este tramo específico, considerado clave para la continuidad de la obra.

La nueva traza permitirá reducir en aproximadamente 50 kilómetros la distancia entre Fiambalá y Antofagasta de la Sierra, lo que significará un impacto positivo tanto en términos de tiempo de traslado como de costos logísticos. Además, el camino se proyecta como un nuevo corredor turístico y productivo, que facilitará el acceso a circuitos naturales, paisajes de alto valor ambiental y zonas de actividad económica vinculadas al turismo, la producción local y la minería.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta obra no solo apunta a mejorar la conectividad vial, sino también a integrar comunidades, fomentar el desarrollo regional y generar condiciones más equitativas para el crecimiento del interior catamarqueño. En ese sentido, se remarcó la importancia de acompañar estas inversiones con instancias de diálogo y participación ciudadana.

Por otra parte, durante la reunión se acordó la realización de una audiencia pública en Fiambalá a principios del mes de febrero. El objetivo de este encuentro será definir, junto a la comunidad, las obras que serán ejecutadas con fondos provenientes de la actividad minera. La audiencia será organizada de manera conjunta entre el municipio y el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, y contará con la participación abierta de vecinos, instituciones y organizaciones locales.

En ese contexto, también se confirmó que el gobernador Raúl Jalil visitará Fiambalá a fines del mes en curso, lo que permitirá profundizar el diálogo directo con la comunidad y supervisar el avance de los proyectos en ejecución.

En materia de infraestructura local, desde el municipio de Fiambalá se plantearon como prioridades la construcción de un Polideportivo, la puesta en valor de las Termas de Fiambalá y la obra de unión entre el Río Las Losas y el Río Guanchín. Estas iniciativas fueron consideradas estratégicas para fortalecer el desarrollo social, deportivo y turístico de la jurisdicción, además de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de avanzar de manera articulada entre el Estado provincial, el municipio y la comunidad, con el objetivo de garantizar que las obras respondan a las necesidades reales del territorio y contribuyan a un crecimiento sostenible a largo plazo.