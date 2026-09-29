Santiago del Estero anunció un bono de fin de año de $2,4 millones para los estatales

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, anunció este martes el cronograma de pagos previsto para los trabajadores estatales de la provincia hasta el cierre del año. El esquema contempla un bono de fin de año de $2.400.000, que será abonado en tres partes iguales durante octubre, noviembre y diciembre.

El anuncio fue realizado por el mandatario a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, mediante el cual confirmó tanto los montos como las fechas en las que se acreditarán las distintas cuotas.

La primera parte del bono será de $800.000 y estará disponible el viernes 9 de octubre. La segunda cuota, por el mismo monto, se abonará el martes 10 de noviembre, mientras que la tercera y última parte se pagará el jueves 10 de diciembre.

De esta manera, el beneficio alcanzará un total de $2.400.000, distribuido en tres pagos de igual valor. El cronograma establecido para el bono de fin de año es el siguiente:

Viernes 9 de octubre: $800.000.

$800.000. Martes 10 de noviembre: $800.000.

$800.000. Jueves 10 de diciembre: $800.000.

$800.000. Total del bono: $2.400.000.

La modalidad permitirá distribuir el monto total del bono en tres instancias de pago, con una primera acreditación en octubre y las siguientes durante noviembre y diciembre.

Aguinaldo y sueldo de diciembre

Además del bono extraordinario, el gobernador confirmó las fechas correspondientes a otros dos pagos para los trabajadores estatales. Según anunció Suárez, el aguinaldo será abonado el martes 22 de diciembre, con la particularidad de que se pagará sin descuentos.

La definición establece una fecha específica para el pago del Sueldo Anual Complementario en el tramo final del año y se suma al esquema de cuotas previsto para el bono de fin de año. A su vez, el mandatario informó que el sueldo correspondiente al mes de diciembre será depositado el miércoles 30 de diciembre. De esta manera, los trabajadores estatales cuentan con un cronograma que contempla los distintos conceptos de pago previstos para el cierre del año.

El esquema anunciado queda conformado por:

Bono de fin de año: $2.400.000, dividido en tres cuotas.

$2.400.000, dividido en tres cuotas. Aguinaldo: martes 22 de diciembre, sin descuentos.

martes 22 de diciembre, sin descuentos. Sueldo de diciembre: miércoles 30 de diciembre.

El anuncio del gobernador

El anuncio fue realizado directamente por Elías Suárez mediante un mensaje difundido en sus redes sociales. En esa comunicación, el gobernador presentó el cronograma de pagos destinado a los trabajadores estatales y confirmó las fechas de cada uno de los desembolsos.

El primer tramo del bono tendrá lugar el viernes 9 de octubre, con una acreditación de $800.000. Un mes después, el martes 10 de noviembre, se concretará el segundo pago por idéntico monto. Finalmente, el jueves 10 de diciembre se completará el bono con otros $800.000.

La suma de las tres cuotas conformará los $2.400.000 anunciados como bono de fin de año. El esquema también contempla el pago del aguinaldo el 22 de diciembre y del sueldo correspondiente a diciembre el 30 del mismo mes, completando así el cronograma comunicado por el Gobierno provincial para los trabajadores estatales hasta el cierre del año.

Bonos para otros beneficiarios

Durante su mensaje, Suárez también se refirió a otros sectores alcanzados por beneficios que serán anunciados próximamente. El gobernador señaló que instruyó a los ministros para que realicen los anuncios correspondientes a los bonos destinados a los beneficiarios de los planes de emergencia, las tarjetas sociales y las tarjetas para celíacos.

Estos anuncios estarán a cargo de los ministros, según indicó el mandatario, y se sumarán a las medidas comunicadas para los trabajadores estatales.

De esta manera, el mensaje oficial no se limitó al cronograma de pagos de los empleados públicos, sino que también anticipó la realización de anuncios vinculados con los beneficiarios de estos programas y tarjetas.

"Este fue mi compromiso y lo estamos cumpliendo"

Al finalizar su mensaje, el gobernador Elías Suárez resumió el anuncio con una definición vinculada al compromiso asumido por su gestión.

"Este fue mi compromiso y lo estamos cumpliendo", expresó el mandatario al concluir la comunicación en la que confirmó el bono de $2.400.000, su distribución en tres cuotas, el pago del aguinaldo sin descuentos y la fecha correspondiente al sueldo de diciembre. Con este cronograma, el Gobierno de Santiago del Estero dejó establecidos los principales pagos previstos para los trabajadores estatales durante los últimos meses del año, mientras que también anticipó próximos anuncios para los beneficiarios de los planes de emergencia, las tarjetas sociales y las tarjetas para celíacos.