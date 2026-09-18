Avanza el Puente de El Pantanillo, una obra para mejorar el acceso sur de la Capital

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, recorrió la obra del Puente del Pantanillo, una intervención que se desarrolla sobre el río del Valle y que apunta a mejorar la conectividad del Valle Central.

También participó de la visita la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli. Durante la recorrida, las autoridades inspeccionaron el estado de los trabajos y observaron el avance de una de las etapas fundamentales de la construcción: la ejecución de los pilotes que funcionarán como base para la estructura del futuro puente.

Actualmente se encuentran en construcción 13 pilotes destinados a los estribos, cada uno con un diámetro de 1,20 metros y una profundidad de 25 metros. El proyecto completo contempla la ejecución de 44 pilotes, sobre los cuales se asentará posteriormente la estructura del puente.

La dimensión de esta etapa permite observar la complejidad de la obra y el trabajo previsto para conformar la base sobre la cual se desarrollará la estructura principal. Los pilotes constituyen uno de los componentes centrales del proyecto y su ejecución forma parte de los trabajos que actualmente concentran la actividad en el sector.

Puente El Pantanillo

Un nuevo vínculo entre Capital y Valle Viejo

El futuro puente está proyectado para mejorar la circulación vehicular y establecer una conexión más segura entre San Fernando del Valle de Catamarca y Valle Viejo. La obra también apunta a favorecer la vinculación con el área industrial de El Pantanillo y con distintos sectores ubicados al sur de la Capital y del departamento Capayán.

La intervención tiene, de acuerdo con la información proporcionada, una incidencia que excede el tránsito entre ambos puntos, ya que contempla una conexión vial vinculada con áreas industriales, productivas y comunidades ubicadas en el sector sur.

En ese sentido, la obra permitirá mejorar la conectividad vial entre distintos espacios del Valle Central, incluyendo el corredor hacia el Aeropuerto Felipe Varela.

La nueva infraestructura está planteada para favorecer el desplazamiento de vehículos y generar mejores condiciones de conexión para el transporte de bienes, la actividad productiva y el acceso de las comunidades ubicadas en el sector sur de la ciudad, además de las zonas agrícolas vinculadas.

240 metros de puente y ocho tramos

El proyecto contempla un puente de 240 metros de longitud total, conformado por ocho tramos de 30 metros cada uno. El tablero tendrá un ancho total de 13,90 metros, con una distribución destinada tanto a la circulación vehicular como al tránsito peatonal.

La configuración prevista para el tablero incluye:

Dos calzadas de circulación de 3,75 metros cada una.

Banquinas de 1,50 metros.

Veredas peatonales de 1,10 metros a cada lado.

Longitud total del puente: 240 metros.

Cantidad de tramos: 8.

Longitud de cada tramo: 30 metros.

Ancho total del tablero: 13,90 metros.

Esta distribución permitirá incorporar distintos elementos destinados a ordenar la circulación sobre la estructura y contemplar tanto el desplazamiento vehicular como el peatonal.

Los accesos completarán la intervención

La obra no se limitará a la construcción del puente sobre el río del Valle. El proyecto también comprende la ejecución de 1.360 metros de accesos, con una calzada de 7,50 metros, además de banquinas, veredas y sistemas de defensa destinados a la circulación vehicular y peatonal.

Los accesos contarán con una carpeta de concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor y una base granular de 25 centímetros. De esta manera, la intervención contempla tanto la estructura principal que permitirá atravesar el río como las obras necesarias para vincularla con las vías de circulación existentes. Los accesos forman parte integral del proyecto y están diseñados con una estructura vial que incluye diferentes capas para su conformación.

Defensas hidráulicas y protección de las márgenes

Otro de los componentes incluidos en la obra está relacionado con la protección hidráulica del sector. En total, se ejecutarán 1.955 metros de defensas hidráulicas y protección de las márgenes, además de trabajos de acondicionamiento y limpieza del cauce tanto aguas arriba como aguas abajo.

La intervención sobre el entorno del río contempla también la construcción de tres alcantarillas, junto con la incorporación de señalización horizontal e iluminación del puente.

Estos componentes completan la infraestructura prevista y acompañan la construcción de los accesos y de la estructura principal.

Una conexión con impacto en el corredor productivo

La obra del Puente del Pantanillo se desarrolla dentro de una zona que articula diferentes sectores del Valle Central. Su puesta en funcionamiento permitirá mejorar la conexión entre Capital, Valle Viejo y el área industrial de El Pantanillo, además de fortalecer el corredor hacia el Aeropuerto Felipe Varela.

La conectividad proyectada alcanza también a sectores ubicados al sur de la Capital y del departamento Capayán, incluyendo comunidades y zonas agrícolas vinculadas.

En este esquema, la infraestructura vial tendrá como uno de sus objetivos facilitar el transporte de bienes y acompañar la actividad productiva, al mismo tiempo que permitirá mejorar el acceso de las comunidades ubicadas en el sector sur de la ciudad.