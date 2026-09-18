Bullrich profundizó la tensión con el Gobierno publicando un video de Lali Espósito

En plena semana de fuertes tensiones dentro del Gobierno, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, protagonizó un gesto que generó repercusiones políticas y en las redes sociales.

La senadora publicó un video en el que se la observa en su despacho cantando una canción de Lali Espósito, la artista argentina que fue blanco de críticas por parte del presidente Javier Milei. La publicación apareció en un contexto especialmente sensible para el oficialismo, atravesado por cruces y diferencias internas vinculadas con distintos aspectos de la agenda legislativa y con las discusiones alrededor del Presupuesto 2027 y los cambios relacionados con la emergencia en discapacidad.

En ese escenario, la decisión de Bullrich de compartir públicamente el video fue interpretada como un gesto de fuerte contenido político. La publicación generó rápidamente comentarios y lecturas diversas entre usuarios y dirigentes en las redes sociales.

Captura del video de Bullrich

La escena en el despacho de Bullrich

El video tiene una duración de poco más de un minuto y muestra a Bullrich desarrollando una breve secuencia desde su oficina. En las imágenes, la senadora se sienta en su despacho, abre su tablet y comienza a buscar en YouTube una canción. El tema elegido es "No me importa", interpretado por Lali Espósito.

Luego de seleccionar la canción, Bullrich aparece cantándola desde su despacho. La elección del tema adquirió especial relevancia por la relación conflictiva que se produjo entre Lali y Milei. La artista había sido objeto de críticas por parte del Presidente, quien incluso utilizó el apodo "Ladri depósito" para referirse a ella.

El enfrentamiento había incluido además acusaciones de Milei contra la cantante. El Presidente la señaló por, según su acusación, recibir pagos del Estado para presentarse en festivales durante el inicio de su gestión.

En consecuencia, el video publicado por Bullrich quedó asociado directamente con una de las figuras de la cultura argentina que había mantenido un fuerte enfrentamiento público con Milei.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" 🎶 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

La elección de Lali y su significado político

La canción seleccionada para el video fue "No me importa", de Lali Espósito. La publicación no apareció de manera aislada, sino durante una etapa de fuertes cruces dentro del oficialismo.

El contexto estuvo marcado particularmente por las diferencias en torno al Presupuesto 2027 y por los cambios en la emergencia en discapacidad. En ese marco, el gesto de Bullrich fue leído como una señal política dentro de la interna oficialista. La publicación adquirió así una dimensión que excedió la simple elección musical, debido al enfrentamiento previo entre Lali y el Presidente.

La escena protagonizada por la senadora desde su despacho quedó vinculada con esas disputas, especialmente porque se produjo en una semana en la que las diferencias dentro del Gobierno habían adquirido particular intensidad.

El contenido del video y la elección de la artista generaron interpretaciones inmediatas acerca del mensaje que Bullrich buscaba transmitir en medio de los cruces.

Las repercusiones en las redes sociales

La publicación tuvo repercusiones inmediatas en redes sociales. Usuarios y dirigentes reaccionaron al video y realizaron distintas interpretaciones sobre la decisión de la senadora.

Una de las principales lecturas estuvo relacionada con el enfrentamiento que Milei mantuvo con Lali Espósito. En ese sentido, la aparición de Bullrich cantando una canción de la artista fue interpretada por distintos usuarios y dirigentes como una respuesta directa a las críticas del Presidente hacia la cantante.

El episodio se produjo, además, mientras continuaban los cruces internos por cuestiones centrales de la agenda oficialista. Por un lado, se encontraban las diferencias vinculadas con el Presupuesto 2027. Por otro, las discusiones relacionadas con los cambios en la emergencia en discapacidad.

La publicación de Bullrich quedó, por lo tanto, incorporada a un escenario político atravesado por acusaciones cruzadas y diferencias dentro del propio espacio de Gobierno.

Presupuesto y discapacidad, en el centro de los cruces

El video apareció en un momento en que el oficialismo enfrentaba discusiones internas alrededor de dos cuestiones particularmente señaladas: el proyecto de Presupuesto 2027 y las modificaciones en la emergencia en discapacidad.

Las diferencias sobre esos temas formaron parte del contexto inmediato de la publicación de Bullrich y contribuyeron a que su gesto fuera interpretado políticamente. La presidenta del bloque de LLA en el Senado eligió difundir el contenido desde su propio despacho, en lugar de limitar la escena al ámbito privado. El video fue publicado y rápidamente comenzó a generar respuestas en las redes sociales.

La elección de una canción de Lali Espósito añadió un elemento adicional a la escena, debido a que la cantante había sido una de las figuras públicas que protagonizó un fuerte enfrentamiento con Milei.