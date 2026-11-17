El Fondo de Garantía de Catamarca (FOGACAT) fue elegido para presidir durante los próximos dos años la Red Federal de Fondos Públicos de Garantía (FONRED), una organización que reúne a instituciones provinciales y nacionales con el propósito de fortalecer el sistema de garantías y ampliar las oportunidades de acceso al financiamiento para las pequeñas y medianas empresas argentinas.

La designación coloca a la institución catamarqueña al frente de un espacio de articulación nacional y representa un reconocimiento a la trayectoria y al trabajo institucional que viene desarrollando. A partir de esta nueva responsabilidad, Catamarca tendrá un papel estratégico en la conducción de una red que busca consolidar herramientas para facilitar el acceso de las PyMEs al crédito y acompañar el desarrollo de sus proyectos productivos.

La presidencia de FONRED permitirá que FOGACAT proyecte su experiencia de gestión hacia un ámbito federal, en el que participan fondos de distintas jurisdicciones del país. La nueva etapa tendrá como eje el fortalecimiento de los vínculos entre esas instituciones, el intercambio de conocimientos y la construcción de iniciativas conjuntas orientadas a mejorar las posibilidades de financiamiento de las empresas.

La elección también representa una oportunidad para que la experiencia acumulada por el organismo catamarqueño forme parte de una agenda nacional vinculada con el desarrollo productivo y el funcionamiento del sistema público de garantías.

Alejandra Nazareno destacó el reconocimiento

La presidenta de FOGACAT, Alejandra Nazareno, destacó el significado de la designación y puso el acento en el compromiso del equipo que integra la institución. Según expresó, la elección constituye un reconocimiento al trabajo que se viene realizando y, al mismo tiempo, una responsabilidad para representar a Catamarca dentro de un espacio de alcance nacional.

"Esta designación es un reconocimiento al compromiso y al trabajo que viene realizando todo el equipo de FOGACAT. Es un orgullo para Catamarca asumir esta responsabilidad y una oportunidad para seguir construyendo una agenda federal de financiamiento productivo. Creemos en el trabajo conjunto entre las provincias y en la importancia de fortalecer herramientas que permitan que cada vez más PyMEs puedan acceder al crédito y desarrollar sus proyectos", afirmó Nazareno.

En sus declaraciones, la titular del organismo vinculó la nueva conducción con la posibilidad de profundizar la cooperación entre las provincias. También destacó la importancia de contar con instrumentos que permitan ampliar el acceso al financiamiento, de manera que un mayor número de pequeñas y medianas empresas pueda obtener crédito y avanzar con sus iniciativas.

La referencia a una agenda federal de financiamiento productivo constituye uno de los ejes centrales de la nueva etapa. La propuesta contempla el trabajo conjunto entre las jurisdicciones y el fortalecimiento de mecanismos que acompañen a las empresas en el desarrollo de sus proyectos.

La gestión de FOGACAT y la proyección nacional

Por su parte, el gerente de FOGACAT, Eduardo Castagnola, consideró que la elección refleja el trabajo de gestión desarrollado por la institución para fortalecer su funcionamiento, ampliar las herramientas de financiamiento y consolidar vínculos estratégicos.

"Esta elección refleja el trabajo de gestión que venimos desarrollando para fortalecer FOGACAT, ampliar las herramientas de financiamiento y consolidar vínculos estratégicos. Es una oportunidad para proyectar nuestra experiencia y seguir impulsando una agenda federal para las PyMEs", señaló Castagnola.

La nueva responsabilidad permitirá trasladar al ámbito nacional la experiencia institucional de FOGACAT y participar en la definición de acciones compartidas con otros fondos públicos de garantía. En ese sentido, la conducción tendrá como desafío promover una mayor articulación entre las entidades que integran la red y avanzar en herramientas que contribuyan a ampliar las alternativas de financiamiento para las empresas.

La presidencia durante los próximos dos años estará acompañada por una Comisión Directiva integrada por representantes de diferentes fondos provinciales, lo que permitirá mantener una representación federal en los principales cargos de conducción.

Una Comisión Directiva integrada por fondos de distintas provincias

La nueva estructura de autoridades de FONRED estará encabezada por FOGACAT, en representación de Catamarca. La distribución de los cargos contempla la participación de instituciones de distintas jurisdicciones, con responsabilidades específicas dentro de la conducción de la red.

La Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidencia: FOGACAT, Catamarca.

Vicepresidencia: FOGAER, Entre Ríos.

Secretaría: FOGAPLAR, La Rioja.

Tesorería: Garantía San Juan.

Vocal primero: FOGABA.

Vocal segundo: FOGACH.

Vocal tercero: FOGAPAM.

Vocal cuarto: FOGADEF.

Esta composición reúne a fondos de diferentes provincias y establece una distribución de funciones que permitirá conducir la actividad institucional durante el período de dos años. La presencia de entidades de Catamarca, Entre Ríos, La Rioja y San Juan en los principales cargos, junto con las vocalías asignadas a FOGABA, FOGACH, FOGAPAM y FOGADEF, refleja el carácter federal de la organización.

La Comisión Revisora de Cuentas y las instituciones nacionales

Además de la Comisión Directiva, la estructura de FONRED contará con una Comisión Revisora de Cuentas, integrada por representantes de fondos públicos de garantía de otras provincias.

El organismo estará conformado por:

Miembro titular: FOGARIO, de Río Negro, representado por Lautaro Martínez.

Miembro suplente: FOGANEU, de Neuquén, representado por Lucas Iturriaga.

A su vez, la red cuenta entre sus integrantes con instituciones nacionales como el Consejo Federal de Inversiones y el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR). Su participación se suma a la presencia de los fondos provinciales y amplía la composición institucional del espacio.

De esta manera, FONRED reúne organismos de distintos niveles y jurisdicciones, con una estructura que contempla la conducción ejecutiva, las vocalías y la revisión de cuentas. La representación de entidades provinciales y nacionales constituye el marco institucional desde el cual se buscará profundizar la cooperación y el fortalecimiento del sistema de garantías.

Los objetivos para los próximos dos años

Durante el período de conducción que comienza, la gestión buscará avanzar en una agenda centrada en la articulación entre los fondos provinciales, la promoción del intercambio de experiencias y buenas prácticas, y el impulso de nuevas herramientas destinadas a ampliar el acceso al crédito.

Entre los principales objetivos previstos se encuentran:

Profundizar la articulación y el trabajo conjunto entre los fondos provinciales.

Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas institucionales.

Impulsar nuevas herramientas para ampliar las posibilidades de acceso al crédito.

Acompañar el desarrollo productivo de las distintas regiones del país.

Fortalecer el sistema federal de garantías y las oportunidades de financiamiento para las PyMEs argentinas.

Estos lineamientos definen el horizonte de trabajo de la nueva conducción y vinculan la actividad de FONRED con las necesidades de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. La intención es fortalecer los mecanismos de cooperación entre las instituciones y promover instrumentos que permitan acompañar las iniciativas productivas en las distintas regiones.

Con la elección de FOGACAT para presidir la red, Catamarca asumirá durante dos años la responsabilidad de encabezar este espacio federal. La designación reconoce el recorrido institucional del organismo y proyecta su trabajo hacia una agenda nacional orientada a fortalecer las garantías públicas, ampliar el acceso al crédito y generar más oportunidades de financiamiento para las PyMEs argentinas.