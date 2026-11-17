El Gobierno de la provincia y la Corte de Justicia firmaron un convenio de cooperación para que los Juzgados de Paz funcionen como puntos de presentación judicial de personas que cumplen medidas penales en libertad. A partir de este acuerdo, quienes tienen condenas de ejecución condicional sujetas a reglas de conducta o se encuentran bajo suspensión del juicio a prueba podrán realizar sus presentaciones periódicas en la dependencia más cercana a su domicilio, sin necesidad de trasladarse hasta la Capital.

La iniciativa apunta principalmente a facilitar el cumplimiento de estas obligaciones a quienes residen en localidades del interior provincial. En algunos casos, las personas alcanzadas por estas medidas deben recorrer más de 300 kilómetros para presentarse ante la autoridad correspondiente, una distancia que representa una dificultad para sostener la periodicidad exigida por la Justicia.

El convenio establece una alternativa territorial para realizar ese trámite, mediante la intervención de los Juzgados de Paz habilitados. De esta manera, las presentaciones podrán efectuarse en dependencias judiciales próximas al lugar de residencia de cada persona, evitando que el cumplimiento de una obligación penal en libertad implique necesariamente viajar hasta la Capital.

La propuesta comprende dos situaciones específicas: las personas que recibieron condenas de ejecución condicional y deben cumplir reglas de conducta, y aquellas que se encuentran bajo el régimen de suspensión del juicio a prueba. En ambos casos, el acuerdo busca acercar el procedimiento de presentación periódica a los lugares donde viven las personas alcanzadas por las medidas.

La firma del convenio y las autoridades participantes

El acuerdo fue suscripto durante la jornada de hoy por las ministras de la Corte de Justicia Fabiana Gómez, Rita Verónica Saldaño y María Fernanda Rosales Andreotti, junto con el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella.

La firma formalizó la cooperación entre ambos poderes para organizar la recepción de las presentaciones periódicas en los Juzgados de Paz y establecer las responsabilidades de las áreas que intervendrán en su implementación.

El mecanismo contempla una distribución de funciones entre la Dirección Provincial de Reintegración Social, los Juzgados de Paz habilitados y el juzgado de ejecución penal competente. Cada organismo tendrá una tarea determinada dentro del procedimiento, desde la asignación del lugar de presentación hasta la certificación de la asistencia y la evaluación del cumplimiento de las medidas.

La organización prevista busca que el nuevo sistema pueda funcionar con una coordinación operativa definida, sin modificar la responsabilidad judicial sobre el seguimiento de las obligaciones impuestas.

Cómo se organizarán las presentaciones en el interior

De acuerdo con lo establecido en el convenio, la Dirección Provincial de Reintegración Social tendrá a su cargo asignar a cada persona el punto de presentación más próximo a su domicilio. También deberá coordinar la capacitación correspondiente y el seguimiento operativo del sistema.

Una vez determinado el lugar, los Juzgados de Paz habilitados recibirán a las personas alcanzadas por las medidas y cumplirán con la certificación de dos datos fundamentales: la identidad de quien se presenta y la fecha en que realiza la presentación.

Esa información será comunicada posteriormente a la Dirección Provincial de Reintegración Social, que tendrá a su cargo la coordinación prevista en el acuerdo.

El procedimiento contempla las siguientes responsabilidades:

Dirección Provincial de Reintegración Social: asignará a cada persona el Juzgado de Paz más cercano a su domicilio, coordinará la capacitación y realizará el seguimiento operativo.

Juzgados de Paz habilitados: recibirán las presentaciones, certificarán la identidad de la persona y dejarán constancia de la fecha en que se realizó el trámite.

Comunicación de la información: los Juzgados de Paz remitirán a la Dirección los datos correspondientes a cada presentación.

Juzgado de ejecución penal competente: conservará la responsabilidad de evaluar el cumplimiento de cada medida.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es que la intervención de los Juzgados de Paz estará orientada a facilitar y certificar las presentaciones, mientras que la evaluación del cumplimiento de las medidas continuará bajo la responsabilidad del juzgado de ejecución penal competente.

Esta diferenciación establece el alcance de las funciones de cada organismo y permite que las personas puedan cumplir con sus obligaciones en una dependencia cercana, sin trasladar a los Juzgados de Paz la tarea de evaluar judicialmente las medidas impuestas.

Natella destacó la reducción de las barreras territoriales

Durante la firma, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, destacó el objetivo práctico del convenio y su impacto para las personas que deben cumplir medidas penales en libertad.

"Este convenio busca que las personas que cumplen medidas penales en libertad puedan realizar sus presentaciones periódicas en el Juzgado de Paz más cercano a su domicilio, evitando traslados largos y costosos hasta la Capital. Es una medida concreta de articulación entre poderes, que facilita el cumplimiento de las medidas judiciales y reduce las barreras territoriales para acceder a la justicia", expresó el funcionario.

Las declaraciones del ministro sintetizan los dos propósitos principales de la iniciativa: reducir las dificultades que generan los desplazamientos desde el interior provincial y establecer una coordinación institucional que permita cumplir las obligaciones judiciales en puntos más próximos a los domicilios.

La referencia a los traslados largos y costosos adquiere especial relevancia frente a los casos en los que las personas deben recorrer más de 300 kilómetros para realizar una presentación. Con la incorporación de los Juzgados de Paz como puntos habilitados, el acuerdo busca ofrecer una alternativa que evite esos recorridos y acerque el trámite a las distintas localidades.