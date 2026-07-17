Bienes de Insaurralde: gastos millonarios en viajes, refacciones y operaciones inmobiliarias

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene como principal acusado al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó un nuevo elemento de análisis con la incorporación de una extensa pericia contable sobre los bienes de Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici.

El informe reconstruyó los ingresos, egresos, operaciones patrimoniales, viajes, refacciones y movimientos económicos correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2023, estableciendo un relevamiento detallado de los recursos declarados y de los gastos registrados durante esos catorce años.

Como resultado de ese análisis, la pericia concluyó que Martín Insaurralde registró un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14, luego de comparar los ingresos declarados con las aplicaciones patrimoniales y los egresos identificados en la documentación analizada.

Ingresos y gastos bajo análisis

Según los datos consignados en el informe pericial, Insaurralde declaró ingresos por un total de $87.171.401 durante el período comprendido entre 2010 y 2023.

En contraste, los egresos relevados alcanzaron los $99.975.141, cifra que, junto con las aplicaciones patrimoniales evaluadas por los especialistas, derivó en el saldo negativo de -$19.647.220,14 que quedó reflejado en el informe incorporado a la causa.

Frente a esa conclusión, los peritos de la defensa de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici presentaron un agregado en el que sostuvieron que ese déficit debía ser compensado con los fondos correspondientes a Jesica Cirio, al considerar que esos bienes debían ser tratados como bienes gananciales durante el matrimonio.

Sin embargo, de acuerdo con la información conocida, la pericia analiza por separado los movimientos patrimoniales, ingresos y consumos correspondientes a cada uno de los involucrados.

Los gastos en viajes durante catorce años

Uno de los apartados más extensos del informe está dedicado a los viajes realizados durante el período investigado. De acuerdo con la pericia:

Martín Insaurralde registró gastos por US$121.000 en pasajes entre 2010 y 2023.

registró gastos por en pasajes entre 2010 y 2023. Además, durante ese mismo período, se contabilizaron $14.313.904 en gastos vinculados a viajes.

en gastos vinculados a viajes. En el caso de Jesica Cirio , el análisis identificó US$136.068 destinados a pasajes.

, el análisis identificó destinados a pasajes. A ello se agregan $7.635.046 en otros gastos relacionados con viajes.

El informe también incorpora un apartado referido al grupo familiar, donde se consignan $35.158.185,84 correspondientes a gastos de viajes efectuados durante los años comprendidos en la investigación.

Las refacciones en la propiedad de San Vicente

Otro de los ejes del informe se concentra en la mansión ubicada en San Vicente, donde fueron analizados trabajos ejecutados por la empresa Texo Arq SRL. La documentación aportada por la firma registra los siguientes pagos:

2018: $1.924.200.

$1.924.200. 2019: $618.915.

$618.915. 2021: $968.000.

$968.000. 2022: $1.936.000.

Además de esos pagos, la pericia relevó facturas por refacciones emitidas por la misma empresa. En el caso de Jesica Cirio, las facturas ascienden a US$107.092,78.

Respecto de Martín Insaurralde, el informe registra US$125.288,27 en facturas vinculadas con trabajos de refacción.

La historia de la mansión y otras operaciones inmobiliarias

La pericia también reconstruye la historia de la propiedad ubicada en San Vicente. Según el informe, el terreno fue adquirido el 27 de octubre de 2006 por un valor de US$58.828.

La compra fue realizada por quien entonces era la esposa de Martín Insaurralde y, posteriormente, la propiedad fue vendida a DOIO. En otro capítulo del expediente se analiza la adquisición de los lotes 242 y 243 del barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras SA.

Los contratos de compromiso de cesión de derechos y el recibo de cancelación del boleto establecen que la operación tuvo un valor total de $806.000, equivalente a $403.000 por cada lote. El mecanismo de pago quedó documentado de la siguiente manera:

$350.000 mediante un cheque.

mediante un cheque. $456.000 financiados a 24 meses, mediante la emisión de 24 cheques de $19.000.

Los registros contables de la sociedad también reflejan una transferencia bancaria por $350.000 y un préstamo por $453.000 obtenido por la empresa.

El origen de los fondos

La pericia también evaluó el origen de los recursos utilizados para concretar esa operación inmobiliaria. Según el informe, los $350.000 utilizados inicialmente no provinieron de la actividad comercial, sino de un préstamo realizado por los accionistas.

Respecto del saldo restante de $456.000, el análisis concluyó que las ventas y ganancias correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2010 y 2011 no permitían cubrir la totalidad de la operación.

La actividad económica de SASAXA

Otro apartado del informe se concentra en SASAXA, empresa vinculada a Martín Insaurralde. La pericia sostiene que, durante distintos ejercicios contables, la sociedad registró ingresos cuyo origen no estuvo relacionado con las ventas propias de su actividad principal.

Entre los movimientos identificados figuran:

2010: aporte de capital de accionistas por $12.000 .

aporte de capital de accionistas por . 2012: aporte de capital por $434.000 .

aporte de capital por . 2012: ingreso de $91.000 por la venta de un rodado.

ingreso de por la venta de un rodado. 2013: venta de equipos por $50.000 .

venta de equipos por . 2016: venta de bienes de uso por $90.500 .

venta de bienes de uso por . 2018: ingreso de $453.000 por la venta de un rodado.

ingreso de por la venta de un rodado. 2018: contabilización de $2.489.300 correspondientes a un revalúo impositivo practicado conforme a la Ley 27.430.

En cuanto a los egresos registrados entre 2011 y 2020, la pericia detalla: