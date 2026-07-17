Garantizan el pago del bono extraordinario en los 36 municipios de Catamarca

El Gobierno de la Provincia anunció la implementación de un bono extraordinario de $100.000 destinado a los agentes de planta permanente de la Administración Pública Provincial, una medida adoptada por decisión del gobernador Raúl Jalil con el objetivo de reconocer el esfuerzo de los trabajadores del Estado.

En el marco de esa decisión, el mandatario provincial resolvió que este beneficio también alcance a los trabajadores de planta permanente de los 36 municipios de Catamarca, ampliando así el alcance de la medida y reafirmando el acompañamiento permanente del Ejecutivo provincial a los gobiernos locales.

La extensión del bono representa una acción conjunta entre la Provincia y los municipios, permitiendo que el beneficio llegue de manera uniforme a los trabajadores municipales de toda Catamarca. De esta manera, la decisión busca garantizar que los agentes de planta permanente de cada comuna puedan acceder al mismo reconocimiento económico anunciado para la Administración Pública Provincial.

Trabajo "coordinado" para asegurar el pago

Desde la Secretaría de Asuntos Municipales se desarrolló, según se informó, "un trabajo coordinado" con cada uno de los municipios para garantizar que los recursos sean transferidos en tiempo y forma. Este proceso, según se comunicó, permitió organizar la distribución de los fondos necesarios para que cada intendente pueda concretar el pago del bono extraordinario sin inconvenientes y dentro del cronograma establecido.

Como resultado de esa coordinación entre la Provincia y las administraciones municipales, el pago del bono podrá hacerse efectivo el próximo martes 21, alcanzando a los agentes de planta permanente de los 36 municipios de la provincia.

La articulación institucional permite asegurar que cada gobierno local cuente con los recursos correspondientes para cumplir con esta medida, consolidando un mecanismo de trabajo conjunto entre el Ejecutivo provincial y las distintas administraciones municipales.

Un acompañamiento a los gobiernos locales

La decisión del gobernador Raúl Jalil de extender el beneficio a los municipios viene a reafirmar lo que viene a ser el compromiso del Gobierno Provincial de acompañar a los gobiernos locales en la implementación de políticas destinadas a los trabajadores.

La medida no solo contempla la asignación de los recursos económicos necesarios, sino también el desarrollo de una coordinación permanente para que el proceso administrativo permita concretar el pago en la fecha prevista.

En ese sentido, el Ejecutivo provincial destacó el trabajo realizado junto a cada municipio para asegurar que el beneficio alcance a todos los trabajadores comprendidos en la medida, fortaleciendo la cooperación entre los distintos niveles del Estado.

Compromiso con los trabajadores

El Gobierno Provincial señaló que esta decisión constituye una nueva acción destinada a reconocer el esfuerzo que realizan diariamente los trabajadores de planta permanente tanto de la Administración Pública Provincial como de los municipios.

La implementación del bono extraordinario se enmarca en una política de acompañamiento a los trabajadores estatales, procurando brindar una mejora en sus ingresos mediante un aporte económico extraordinario.

Asimismo, el Ejecutivo remarcó que el trabajo conjunto con los municipios continúa siendo un eje central de su gestión, permitiendo desarrollar acciones coordinadas que beneficien a los empleados municipales de toda la provincia.