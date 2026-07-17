Duro reclamo de la AMIA a la justicia : "Es incomprensible esta lentitud"

A 32 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la sede ubicada en Pasteur 633 fue escenario del acto central de homenaje a las víctimas del ataque perpetrado en 1994. La ceremonia reunió a autoridades nacionales, representantes de instituciones de la comunidad judía y familiares de las víctimas, en una jornada cuyo eje estuvo puesto en la memoria y en el reclamo de avances concretos en la investigación judicial.

El acto fue organizado en forma conjunta por AMIA, DAIA y los familiares de las víctimas, bajo el lema "Hoy no podemos perder la memoria". Como ocurre cada año, el homenaje comenzó a las 9.53, hora exacta en la que se produjo el atentado en 1994, con el sonido de una sirena que marcó el inicio de la conmemoración.

Entre los asistentes estuvo el presidente Javier Milei, quien volvió a participar del homenaje, tal como lo hizo en los dos años anteriores desde su llegada a la Presidencia. El mandatario arribó al lugar pasadas las 9.45, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

También participaron del acto el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich.

El duro mensaje del presidente de la AMIA

El momento central de la ceremonia estuvo a cargo del presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, quien pronunció un discurso centrado en la falta de avances de la investigación judicial y cuestionó la demora en la resolución de aspectos claves de la causa.

Armoza afirmó que durante el último año "no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA", una situación que consideró incompatible con el paso del tiempo transcurrido desde el atentado. En ese contexto sostuvo que "32 años de impunidad es un abismo intolerable para cualquier república que pretenda llamarse democrática", al tiempo que reclamó una respuesta concreta por parte de la Justicia.

Uno de los principales planteos estuvo dirigido a la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, a la que pidió que avance sobre la validez del proceso del juicio en ausencia.

"Le exigimos a la sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal que resuelva de manera urgente y definitiva, la validez del proceso del juicio en ausencia. No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos. Exhortamos a los jueces a que se aboquen a resolver el caso y que el juicio en ausencia se convierta en una realidad", expresó durante el homenaje.

El pedido de reforzar las medidas de seguridad

Además de referirse a la situación judicial, el titular de la AMIA planteó la necesidad de fortalecer las políticas vinculadas a la seguridad frente al terrorismo.

Durante su intervención manifestó que la amenaza del terrorismo global exige un cambio profundo en las estrategias adoptadas en esta materia. En ese sentido solicitó al Gobierno nacional que adopte nuevas medidas vinculadas al control fronterizo y a la cooperación internacional.

Entre los pedidos formulados mencionó:

Refuerzo inmediato y riguroso de los controles en la Triple Frontera y en los pasos fronterizos.

Que se extremen los recaudos para que Interpol mantenga vigentes las órdenes de captura.

Que se exhorte a los distintos países del mundo para que ninguno otorgue cobijo a los fugitivos.

Con esos planteos, Armoza insistió en la necesidad de fortalecer las acciones vinculadas a la búsqueda de justicia y al combate contra el terrorismo.

La participación de Javier Milei

El acto contó con la presencia del presidente Javier Milei, quien volvió a participar de la conmemoración por el aniversario del atentado.

Su asistencia se produjo luego de las definiciones que había expresado dos semanas antes durante un discurso pronunciado en la Fundación Aliados de Israel, donde hizo referencia al atentado contra la AMIA y al ataque ocurrido en 1992.

En aquella oportunidad, el mandatario sostuvo: "Buenos Aires es la ciudad que alberga la comunidad judía más grande de América Latina. Lo que representa para nosotros tanto un orgullo como una gran responsabilidad. Lamentablemente también, es la ciudad que ha sufrido dos ataques por parte del terrorismo antisemita que, en 1992 y 1994, se cobraron un total de 114 vidas. Un acto cobarde y criminal que constituye una marca imborrable en nuestra historia y nos impulsa cada día a buscar justicia por las víctimas".

Las definiciones sobre terrorismo y antisemitismo

Durante ese mismo discurso, Milei también hizo referencia al antisemitismo y al escenario internacional.

El Presidente aseguró: "Durante décadas gran parte de nuestra región hizo causa común con los enemigos de Israel, como consecuencia de haber sido capturada por una ideología nefasta conocida como socialismo del siglo XXI".

A continuación, sostuvo la existencia de una alianza "implícita" entre la izquierda radical y el terrorismo islamita, a la que vinculó con "el odio a la civilización occidental del cual el pueblo hebreo es un precursor".

En ese marco, el mandatario destacó distintas decisiones adoptadas por su administración. Entre ellas mencionó:

La declaración de Hamás como organización terrorista.

La declaración de la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista.

La declaración de las fuerzas Quds como organizaciones terroristas.

La expulsión del encargado de negocios de Irán.

La firma del memorándum de libertad y democracia con Israel.

El impulso de los Acuerdos de Isaac, definidos como una alianza destinada a combatir el terrorismo, el antisemitismo y sus fuentes de financiamiento.

Al finalizar aquella exposición, Milei sostuvo: "Lo que esta región decida en los próximos años va a determinar de qué lado de la historia vamos a quedar. No hay neutralidad posible, como no la hubo nunca en los conflictos existenciales de la humanidad".