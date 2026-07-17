Pobladores cortan ruta en El Desmonte: reclaman empleos en proyectos mineros

Un grupo de pobladores lleva adelante un corte de ruta en la localidad de El Desmonte, ubicada en el distrito de San José de Santa María, en el marco de un reclamo vinculado a la generación de empleo para los habitantes de la zona.

La medida de fuerza es impulsada por vecinos que solicitan mayores oportunidades laborales en las empresas que desarrollan actividades en la región. Según expresaron los manifestantes, la principal demanda está relacionada con la incorporación de mano de obra local en los distintos proyectos que se ejecutan en el departamento.

La protesta genera modificaciones en la circulación vehicular y obligó a implementar un esquema de tránsito controlado para permitir el desplazamiento de quienes circulan por el lugar.

El reclamo apunta a las empresas mineras

Uno de los principales planteos realizados por los pobladores está dirigido a las empresas mineras que desarrollan actividades en la región. Los manifestantes sostienen que la mano de obra utilizada es foránea, situación que, según afirman, limita las posibilidades de empleo para los habitantes de la zona.

En ese contexto, los vecinos reclaman que las oportunidades laborales generadas por los emprendimientos productivos alcancen también a quienes residen en las comunidades cercanas, planteando la necesidad de una mayor participación de trabajadores locales en los distintos proyectos.

El pedido se enmarca en la búsqueda de fuentes laborales para la población de El Desmonte y de otras localidades del distrito de San José de Santa María.

Un parque solar de Ampajango

Además del reclamo dirigido a las empresas mineras, los manifestantes hicieron referencia a la obra correspondiente al parque solar de Ampajango. Según señalaron, solicitan que la empresa encargada de la construcción del proyecto cumpla con las contrataciones previstas.

De acuerdo con lo expresado por los pobladores, varios postulantes habrían recibido el requerimiento de realizarse los estudios médicos preocupacionales como parte del proceso previo al ingreso laboral.

Sin embargo, sostienen que, pese a haber cumplido con esa instancia, las incorporaciones aún no se habrían concretado, motivo por el cual incluyeron esta situación entre los principales puntos del reclamo.

Tránsito restringido y paso habilitado cada dos horas

Mientras se desarrolla la protesta, Vialidad Nacional informó la modalidad implementada para garantizar la circulación sobre la ruta afectada. Según precisó el organismo, el corte no es permanente, sino que se realiza mediante interrupciones programadas del tránsito.

En ese sentido, se indicó que cada dos horas se habilita el paso de los vehículos, permitiendo la circulación durante los períodos establecidos antes de retomar la medida de fuerza.

Este esquema busca compatibilizar el desarrollo de la manifestación con la necesidad de mantener la conectividad vial para quienes deben transitar por el sector.