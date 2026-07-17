El Gobierno evalúa declarar asueto o feriado tras la final del Mundial

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de declarar un asueto o un feriado luego de la final del Mundial 2026, que enfrentará a las selecciones de Argentina y España. La alternativa forma parte de un esquema más amplio de organización del eventual regreso del seleccionado argentino al país y del operativo previsto para recibir al plantel.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida "está en evaluación" y remarcaron que el análisis se realiza "con el resultado que sea", en referencia al desenlace del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

La posibilidad de adoptar una medida administrativa está directamente relacionada con los preparativos que lleva adelante el Gobierno para coordinar la llegada de los futbolistas, el dispositivo de seguridad y los posibles festejos populares.

La decisión dependerá del regreso de la Selección

En la Casa Rosada explican que todavía no existe una definición sobre la declaración de un asueto o un feriado nacional. Según sostienen desde el Gobierno, la decisión dependerá de varios factores que aún permanecen abiertos.

Entre ellos figuran:

La fecha de regreso del plantel.

del plantel. El lugar de arribo de la delegación.

de la delegación. El esquema de celebración que finalmente acepten los jugadores.

que finalmente acepten los jugadores. La decisión que adopte la AFA respecto del recorrido y las actividades posteriores al Mundial.

Por ese motivo, el Ejecutivo continúa trabajando sobre distintos escenarios vinculados con la llegada de la Selección, aunque reconoce que todavía espera definiciones del plantel y de la Asociación del Fútbol Argentino.

El antecedente de Qatar 2022

Dentro del análisis oficial aparece como referencia lo ocurrido tras la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad, la Selección obtuvo el título el domingo 18 de diciembre, mientras que el gobierno encabezado por Alberto Fernández decretó feriado nacional para el martes 20 de diciembre, coincidiendo con el regreso del equipo al país y los festejos organizados junto a los hinchas.

En Balcarce 50 remarcan que esa experiencia constituye un antecedente importante, aunque aclaran que no representa un modelo que deba repetirse automáticamente. En ese contexto recuerdan que el Decreto 842/2022 estableció el feriado nacional para permitir que el pueblo argentino pudiera celebrar el campeonato obtenido en Qatar.

La norma también instruyó a los organismos correspondientes para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y exceptuó de la medida a los bancos, las entidades financieras y la AFIP, organismos que debieron prestar servicios hasta las 12 del mediodía.

Feriado o asueto: una decisión aún sin definir

El Gobierno todavía no resolvió cuál sería la herramienta administrativa que utilizaría en caso de avanzar con la iniciativa. Las opciones que permanecen bajo análisis son:

Feriado nacional.

Asueto administrativo.

Desde el Ejecutivo destacan que la diferencia entre ambas figuras resulta significativa. Mientras el feriado nacional tiene un alcance más amplio sobre las actividades tanto del sector público como del privado, el asueto puede limitarse exclusivamente a la Administración Pública Nacional o a determinados organismos.

Por ese motivo, la definición dependerá también del tipo de operativo que finalmente deba implementarse para el regreso del seleccionado.

La organización del operativo de seguridad

En paralelo con el análisis administrativo, el Gobierno puso en marcha distintas tareas de coordinación para organizar el eventual recibimiento del plantel. El Ejecutivo inició contactos con la Ciudad de Buenos Aires para evaluar la posibilidad de desarrollar una celebración en la Plaza de Mayo o en las inmediaciones de la Casa Rosada.

Sin embargo, desde Nación insisten en que cualquier planificación estará supeditada a la decisión que adopten los propios jugadores respecto de los festejos. Asimismo, el Gobierno deberá coordinar el movimiento de la delegación con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ya que todavía no está definido si el vuelo arribará a Ezeiza o a Aeroparque.

Ese aspecto resulta central para establecer:

Cortes de tránsito.

Corredores de circulación.

Puntos de concentración.

Traslados del plantel.

En caso de que la delegación aterrice en Ezeiza o deba atravesar municipios del conurbano bonaerense, será necesaria una coordinación adicional con la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Desde el gobierno bonaerense señalaron que todavía no recibieron un contacto formal, aunque aseguraron que pondrán "todo a disposición", tal como ocurrió durante el recibimiento del seleccionado en 2022.

La SIDE participa en la planificación preventiva

El operativo también incorpora la participación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según se informó, el organismo trabaja en la preparación preventiva de distintos escenarios relacionados con posibles concentraciones masivas de personas.

El análisis incluye aspectos como:

Riesgos de desborde.

Identificación de puntos sensibles.

Coordinación entre distintas jurisdicciones.

La participación de la SIDE forma parte del esquema de planificación diseñado por el Ejecutivo para el eventual regreso del seleccionado.

La relación con la AFA y el rol de la Casa Rosada

El Gobierno también trabaja sobre la forma en que establecerá el contacto institucional con la AFA. Desde Nación indicaron que "no está previsto enviar una carta. Se está definiendo", al tiempo que reconocen que el vínculo con el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, atraviesa un momento de tensión.

La Casa Rosada admite que existen diferencias con la conducción de la AFA por la causa de ARCA y por los intentos oficiales de avanzar con controles y veedores sobre la asociación. No obstante, desde el Ejecutivo sostienen que procuran mantener esa disputa separada del operativo de seguridad y del eventual recibimiento del plantel.

En ese marco, el Gobierno asegura que Javier Milei mantiene la decisión de poner a disposición la Casa Rosada en caso de que los jugadores deseen saludar desde el balcón. La instrucción política, según explican, es que el edificio permanezca sin funcionarios y que únicamente esté presente el personal de Casa Militar.

Además, el Presidente pretende evitar que la celebración pueda interpretarse como una apropiación política del recorrido de la Selección. La posición oficial sostiene que, si finalmente se concreta el festejo, los protagonistas deberán ser exclusivamente el plantel y los hinchas.

El impacto sobre la agenda legislativa

El Ejecutivo también reconoce que una eventual declaración de asueto o feriado tendría consecuencias sobre la agenda política y legislativa prevista para la semana posterior a la final.

Ese período coincide con el intento del oficialismo de retomar la actividad parlamentaria luego del receso. Entre los proyectos mencionados para esa etapa figuran:

Inocencia Fiscal.

Reforma del Banco Central.

Zona Fría.

Reforma electoral.

Propiedad Privada.

La definición sobre la medida administrativa deberá contemplar también el impacto que podría generar sobre esas actividades.