Brasil convocó al embajador argentino por los dichos de Milei contra Lula

El gobierno de Brasil convocó este domingo al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para que brinde explicaciones por las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

La citación fue realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, conocido como Itamaraty, y representa un nuevo capítulo en la creciente tensión diplomática entre ambos países luego de la visita de Milei a San Pablo.

Según informó el diario Folha de S. Paulo, la convocatoria del embajador argentino se produjo principalmente a raíz de los fuertes cuestionamientos que Milei dirigió contra De Moraes durante su participación en el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, realizado el sábado.

El presidente argentino había cuestionado al magistrado por impedirle visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasil.

Las acusaciones de Milei contra el gobierno de Lula

Pero la tensión entre ambos gobiernos no quedó limitada a las declaraciones realizadas durante el acto político. En las últimas horas también generó preocupación en Itamaraty una entrevista en la que Milei acusó al gobierno de Lula de haber financiado una campaña contra la Argentina.

Durante su paso por la Exposición Rural de Palermo, el mandatario argentino sostuvo que Brasil había sido el principal financista de una supuesta campaña contra su gobierno.

"¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil", afirmó Milei.

A continuación, cuestionó las acusaciones de interferencia que recibió por su respaldo a Flávio Bolsonaro y apuntó contra la participación de dirigentes brasileños en la campaña electoral argentina de 2023.

"Después vienen a hablar de interferencia. Además, jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿Usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?", planteó.

Milei también había señalado previamente a la administración de México y al Partido Demócrata de Estados Unidos como parte de esa supuesta campaña contra la Argentina.

Crece la tensión entre Milei y Lula

La convocatoria del embajador Raimondi se suma a las críticas formuladas por el oficialismo brasileño y por el propio Supremo Tribunal Federal después del discurso de Milei en San Pablo.

El presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, había calificado como "inadmisible" la actitud del mandatario argentino y cuestionó que un jefe de Estado extranjero atacara a las instituciones brasileñas durante una visita al país.

Por su parte, el titular del STF, Luiz Edson Fachin, calificó de "irrespetuosas" las expresiones de Milei contra De Moraes y reivindicó la autonomía del Poder Judicial brasileño.

La citación de Raimondi eleva ahora el conflicto a un nuevo nivel diplomático y vuelve a poner en evidencia el deterioro del vínculo entre los gobiernos de Argentina y Brasil.

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