Villarruel, la gran ausente en La Rural: se fue de vacaciones y no compartió con Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel fue una de las grandes ausentes en la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, una ceremonia que este domingo tuvo como principal protagonista al presidente Javier Milei, quien encabezó el acto central junto a funcionarios nacionales y referentes del sector agropecuario.

Villarruel había sido invitada a participar de la ceremonia, pero finalmente decidió no asistir. Según trascendió, la titular del Senado viajó a Villa La Angostura, donde se tomó unos días de descanso.

La ausencia adquirió una particular relevancia debido al escenario político y a la relación entre la vicepresidenta y el mandatario. La inauguración de la Exposición Rural constituía una oportunidad para que ambos compartieran uno de los eventos más importantes del calendario político y económico del país. Sin embargo, la vicepresidenta optó por permanecer en el sur.

De acuerdo con la información conocida, Villarruel se encuentra alojada en un complejo turístico de la provincia de Neuquén, acompañada por su custodia oficial. Durante su estadía no tiene previstas actividades institucionales.

Un palco sin la vicepresidenta

La decisión de Villarruel de no asistir al acto volvió a poner en primer plano el distanciamiento político entre la vicepresidenta y Javier Milei.

Mientras el Presidente encabezó la ceremonia en Palermo, la titular del Senado permaneció en Villa La Angostura. De esta manera, ambos evitaron compartir el palco durante una jornada de gran relevancia para el sector agropecuario y para la agenda política y económica.

El contraste fue marcado. Milei llegó al acto central después de su viaje a San Pablo, donde mantuvo reuniones junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La ausencia de Villarruel, en ese contexto, no pasó inadvertida. La vicepresidenta había sido convocada al evento, pero su decisión de viajar al sur impidió que compartiera la ceremonia con el jefe de Estado.

Las diferencias con la Casa Rosada

La ausencia en La Rural se produjo pocos días después de que Villarruel volviera a marcar diferencias con la Casa Rosada en torno a la cuestión de las Islas Malvinas. La vicepresidenta respaldó públicamente el reclamo argentino por la soberanía de las islas, luego de que desde el Gobierno se cuestionara la exhibición de mensajes vinculados a la causa durante el Mundial 2026.

En ese contexto, Villarruel se desmarcó de la postura oficial y defendió que el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas no puede interpretarse como una provocación política.

La posición de la vicepresidenta volvió a exponer las diferencias que mantiene con el Gobierno y se sumó a otros episodios en los que su postura se apartó de la línea expresada desde la Casa Rosada.

La distancia política entre Villarruel y Milei, de este modo, volvió a quedar reflejada en una escena institucional: mientras el Presidente participaba de uno de los actos más importantes del calendario político y económico, la vicepresidenta se encontraba fuera de Buenos Aires.

Las dietas de los senadores

El viaje de Villarruel al sur también se produjo pocos días después de la controversia generada por el aumento de las dietas de los senadores. La decisión elevó los ingresos de los integrantes de la Cámara Alta a alrededor de 12 millones de pesos mensuales. El incremento volvió a colocar a la vicepresidenta en el centro del debate político, debido a su rol como titular del Senado.

La controversia se sumó al contexto en el que se produjo su viaje a Villa La Angostura y a la ausencia de la inauguración oficial de la Exposición Rural.

La situación volvió a concentrar la atención sobre la figura de Villarruel, quien quedó vinculada en los últimos días a dos asuntos de fuerte repercusión política: la postura sobre el reclamo argentino por las Islas Malvinas y el aumento de las dietas de los senadores.

Milei encabezó el acto central sin Villarruel

La inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo finalmente tuvo a Javier Milei como principal figura institucional. El Presidente participó del acto central junto a funcionarios nacionales y representantes del sector agropecuario.

La ausencia de la vicepresidenta se produjo pese a que había sido invitada a la ceremonia. Su decisión de viajar a Villa La Angostura evitó que ambos compartieran el palco durante un evento de gran importancia política y económica.

El mandatario llegó a la actividad luego de su viaje a San Pablo, donde mantuvo reuniones con Karina Milei y Pablo Quirno. Villarruel, en cambio, se encontraba en Neuquén, sin actividades institucionales previstas y acompañada por su custodia oficial.

El escenario volvió a mostrar la distancia entre ambos integrantes de la fórmula presidencial. La vicepresidenta no estuvo en la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, mientras Milei encabezó el acto central.

Así, la ausencia de Villarruel se convirtió en uno de los hechos políticos destacados de la jornada. La decisión de tomarse unos días de descanso en Villa La Angostura, luego de haber sido invitada al acto, se produjo en un momento marcado por sus diferencias públicas con la Casa Rosada y por la controversia en torno al aumento de las dietas de los senadores.

Entre las posturas sobre la soberanía de las Islas Malvinas, la polémica por los ingresos de los integrantes de la Cámara Alta y el nuevo desencuentro con Milei en un acto central, la vicepresidenta volvió a quedar en el centro de la escena política, aunque esta vez precisamente por su ausencia.