Scioli llegó a Catamarca y participará junto a Jalil del cierre de la Fiesta del Poncho

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, recibió en el Aeropuerto Felipe Varela al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, quien arribó a Catamarca en el marco de una visita institucional.

La llegada del funcionario nacional se produjo durante la jornada en la que la provincia se prepara para el cierre de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, uno de los principales acontecimientos culturales y turísticos de Catamarca.

Scioli desarrollará distintas actividades durante su permanencia en la provincia. Entre las acciones previstas se encuentra una recorrida por la fiesta, que se desarrolla en el Predio Ferial, junto al gobernador Raúl Jalil.

La presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación se inscribe así en una agenda institucional que tendrá como uno de sus principales puntos la participación en la última jornada de la fiesta de los catamarqueños.

Recorrida junto a Jalil

Dentro de las actividades previstas, Daniel Scioli recorrerá la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho junto al gobernador Raúl Jalil.

La visita al Predio Ferial permitirá al funcionario nacional participar del cierre de una celebración que reúne distintas expresiones vinculadas con la cultura catamarqueña y que constituye el escenario central de las actividades previstas para la última jornada. El recorrido será compartido con el mandatario provincial y se desarrollará en el marco de la visita institucional de Scioli a Catamarca.

Una última noche con Fito Páez

La jornada tendrá como principal atractivo artístico la presentación de Fito Páez, quien será la figura estelar del cierre de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La fiesta de los catamarqueños tendrá su cierre esta noche con la actuación del reconocido músico, en una presentación que marcará la culminación de la edición de la celebración.

De esta manera, la última jornada combinará la agenda institucional con la programación artística prevista para el cierre. La presencia de Daniel Scioli y su recorrida junto a Raúl Jalil por el Predio Ferial se desarrollarán en una jornada que tendrá como centro la despedida de una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La actividad comenzará con la agenda institucional vinculada a la visita del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, quien fue recibido por Alberto Natella en el Aeropuerto Felipe Varela. Posteriormente, Scioli se trasladará para participar de las actividades previstas junto al gobernador.

La llegada de Daniel Scioli a Catamarca se produce en un momento central para la provincia, con la realización de la última jornada de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.