Milei sobre las retenciones: "Estamos en camino de liberarlos por completo"

El presidente Javier Milei respondió al pedido de la Sociedad Rural Argentina de eliminar definitivamente las retenciones y aseguró que el Gobierno avanza hacia la liberación completa del sector agropecuario.

La definición fue formulada durante su discurso en el cierre de la Exposición Rural en Palermo, donde el mandatario destacó la reducción de impuestos al campo implementada durante su gestión y se refirió específicamente a la situación de las retenciones a las exportaciones.

"Estamos en camino de liberarlos por completo", afirmó Milei en respuesta al reclamo que había planteado previamente el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

El intercambio entre ambos discursos dejó expuesta una coincidencia sobre la necesidad de avanzar en una reducción de la carga tributaria que pesa sobre el sector, aunque el reclamo de la entidad rural apuntó a una eliminación definitiva establecida por ley.

El pedido de Nicolás Pino

Antes del discurso presidencial, Nicolás Pino había reclamado la eliminación definitiva de las retenciones. El titular de la Sociedad Rural Argentina sostuvo que esos tributos "deben dejar de existir por ley y para siempre".

El pedido formulado durante el acto central de la Exposición Rural estableció así una demanda concreta para el sector agropecuario: que la eliminación de las retenciones no dependa de decisiones circunstanciales, sino que quede fijada mediante una norma que garantice su desaparición permanente.

La respuesta de Milei llegó durante el cierre de la exposición y se centró en el camino que, según explicó, está recorriendo su administración para reducir la carga que pesa sobre el campo.

El Presidente destacó las medidas de reducción de impuestos llevadas adelante durante su gestión y sostuvo que el sector agropecuario todavía enfrenta el peso de las retenciones, pese a las condiciones en las que logró desarrollar su actividad.

"Todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda"

Durante su discurso, Milei sostuvo que el campo todavía carga con el peso de las retenciones y utilizó una imagen para describir la situación del sector. "El campo todavía carga con el peso de las retenciones, todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda", afirmó.

La frase buscó destacar que, pese a la existencia de esos tributos, el sector logró desarrollar su actividad y alcanzar los resultados que el Presidente mencionó en su intervención.

A partir de esa consideración, Milei planteó que el Gobierno se encuentra avanzando hacia una eliminación completa de las restricciones tributarias que pesan sobre el campo.

"Vamos camino a terminar de liberarlos por completo", aseguró. La definición presidencial respondió directamente a la demanda expresada por Pino y puso el eje en el futuro de la política impositiva aplicada al sector agropecuario.

Un punto de partida hacia "un campo radicalmente distinto"

Milei también afirmó que las medidas implementadas hasta el momento representan solamente el comienzo de un proceso de transformación.

"Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida", sostuvo el Presidente durante su discurso. La definición fue acompañada por una proyección sobre el futuro del sector agropecuario. Según Milei, el camino iniciado derivará en una transformación profunda de la actividad.

"Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos", afirmó. De esta manera, el mandatario vinculó la reducción de impuestos y el camino hacia la eliminación completa de las retenciones con una modificación sustancial de las condiciones en las que se desarrolla la actividad agropecuaria.

El discurso presidencial planteó que el sector todavía soporta una carga tributaria que limita sus posibilidades y que, a pesar de ello, logró avanzar con una de sus "manos atadas", según la expresión utilizada por Milei.

La disputa por el futuro de las retenciones

El reclamo de la Sociedad Rural y la respuesta presidencial se produjeron en el marco del cierre de la Exposición Rural en Palermo. La discusión quedó concentrada en la continuidad de las retenciones y en la posibilidad de que desaparezcan por completo.

Nicolás Pino había reclamado que esos tributos dejen de existir "por ley y para siempre". Milei, por su parte, aseguró que su Gobierno se encuentra "en camino" de liberar por completo al sector y destacó la reducción de impuestos realizada durante su gestión.