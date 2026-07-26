Milei acusó a Brasil de financiar una "campaña antiargentina" y crece la tensión con Lula

El presidente Javier Milei acusó al Gobierno de Brasil de haber financiado parte de una supuesta "campaña antiargentina" y sostuvo que el mandatario brasileño, Lula da Silva, estaría detrás de esa ofensiva.

La acusación fue formulada desde La Rural, en medio de una creciente tensión diplomática entre ambos países. Milei cuestionó la reacción del Gobierno brasileño y sostuvo que Brasil había destinado una parte significativa de los recursos a una campaña que, según su denuncia, buscaba perjudicar a la Argentina.

"¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil: el 25% de los recursos salió de ahí y después vienen a hablar de interferencias", apuntó el Presidente. La declaración se produjo luego de que la relación entre los dos países ingresara en una nueva etapa de tensión a partir de las actividades políticas desarrolladas por Milei en Brasil junto a Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

La acusación del mandatario argentino sumó un nuevo elemento al conflicto, que ya había derivado en una respuesta diplomática formal por parte del Gobierno brasileño.

La respuesta de Brasil y el llamado a consultas

Este domingo, el Gobierno de Brasil resolvió llamar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, en una fuerte respuesta diplomática a los insultos que Milei lanzó contra Lula da Silva durante un acto político en San Pablo.

La decisión fue adoptada por el canciller brasileño Mauro Vieira y profundizó la tensión bilateral entre ambos países. Bitelli regresará a Brasilia "en las próximas horas" para mantener consultas con el Palacio de Itamaraty sobre el deterioro de la relación entre los dos gobiernos.

Fuentes brasileñas calificaron como "inaudito" el discurso pronunciado por Milei durante la convención del Partido Liberal (PL), donde el Presidente argentino respaldó la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro. La medida de llamar a consultas al embajador representa una nueva escalada dentro del conflicto diplomático que se desencadenó luego de la participación del mandatario argentino en un acto del bolsonarismo en San Pablo.

El cruce entre Milei, Lula y Bolsonaro

En su discurso, Milei también cuestionó el trato recibido durante su relación con Brasil y comparó su situación con la presencia de Lula en la Argentina. "Quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro y no me dejaron, pero acá el expresidiario [por Lula] vino a saludar a la rea [por Cristina Fernández de Kirchner], ¿no? Nadie le prohibió nada; sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso", sostuvo el Presidente.

La referencia incluyó a Jair Bolsonaro, a quien Milei definió como su amigo, y a Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la comparación que realizó entre las restricciones que, según afirmó, tuvo para visitar al expresidente brasileño y la visita de Lula a la Argentina.

El planteo del mandatario argentino se produjo en el marco de una relación bilateral marcada por fuertes diferencias políticas entre los gobiernos de Argentina y Brasil.

El origen del nuevo conflicto

El conflicto diplomático se desencadenó luego de que Milei participara este sábado de un acto del bolsonarismo en San Pablo. El mandatario argentino asistió a la reunión para demostrar su apoyo a la candidatura de Flavio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente brasileño, en el marco de la convención del Partido Liberal.

La participación de Milei en ese acto generó una nueva tensión con el Gobierno de Lula da Silva. La visita constituyó la tercera visita del Presidente argentino a Brasil desde que asumió la Presidencia, aunque nuevamente sin mantener reuniones con autoridades del Gobierno brasileño.

La particularidad de la visita estuvo dada precisamente por el carácter político de la actividad. Milei participó de un acto de respaldo al sector bolsonarista, mientras que no mantuvo encuentros oficiales con funcionarios del gobierno de Lula.

En ese contexto, sus declaraciones contra el presidente brasileño provocaron una respuesta diplomática que elevó el nivel de la crisis.

Una escalada que enfrenta a los dos gobiernos

La decisión de Brasil de llamar a consultas a su embajador fue adoptada después de los duros cuestionamientos de Milei contra Lula da Silva. La respuesta del Presidente argentino, a su vez, incorporó una acusación sobre el supuesto financiamiento brasileño de una campaña contra la Argentina. Milei afirmó que el 25% de los recursos de esa campaña habría salido del Gobierno de Brasil y cuestionó que, luego de eso, las autoridades brasileñas hablaran de interferencias.

"Después vienen a hablar de interferencias", sostuvo. El intercambio profundizó el conflicto y dejó a la relación bilateral atravesada por acusaciones directas entre los dos gobiernos.

Por un lado, Brasil calificó como "inaudito" el discurso pronunciado por Milei durante el acto político en San Pablo y decidió convocar a su embajador para analizar el deterioro del vínculo.

Por otro, el Presidente argentino respondió con acusaciones contra el Gobierno brasileño y volvió a cuestionar la situación de Jair Bolsonaro.