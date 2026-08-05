Brasil pidió el retiro del embajador argentino en Brasilia y crece la tensión diplomática

La relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa un momento de tensión luego de que el canciller Pablo Quirno confirmara que el Gobierno brasileño solicitó formalmente el retiro del embajador argentino en Brasilia, una medida que se produce tras la decisión adoptada por la administración de Luiz Inácio Lula da Silva de retirar a su propio representante diplomático en Buenos Aires.

El funcionario realizó el anuncio durante una entrevista periodística, en la que explicó que la comunicación oficial fue recibida por la Argentina durante la jornada anterior.

Según precisó Quirno, "Brasil nos comunicó ayer a la tardecita que bajaba el nivel de relaciones a encargado de negocios y que solicitó que nuestro embajador en Brasilia se retire". Con esa decisión, el vínculo diplomático entre ambos países pasa a un nuevo escenario, con una reducción del nivel de representación oficial dispuesta por el Gobierno brasileño.

La posición del Gobierno argentino

A pesar del endurecimiento de la postura adoptada por Brasil, el canciller sostuvo que la Casa Rosada mantiene la intención de preservar la relación bilateral en los términos en que se viene desarrollando hasta el momento.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno argentino pretende "mantener la relación en la manera en que la estamos manejando", aun en un contexto marcado por las diferencias existentes entre ambas administraciones.

Durante sus declaraciones, Quirno reconoció la existencia de profundas diferencias ideológicas y políticas entre los gobiernos de ambos países, aunque remarcó que la Argentina no había trasladado esas discrepancias al plano de un conflicto diplomático.

El canciller expresó que "hay diferencias profundas, ideológicas y políticas entre los gobiernos, pero nunca llevamos esas diferencias al plano de un incidente diplomático. Brasil decidió hacerlo, está en todo su derecho".

El Gobierno descartó una ruptura de relaciones

En otro tramo de sus declaraciones, el integrante del gabinete nacional insistió en que la administración argentina no tiene intención de profundizar el enfrentamiento diplomático con Brasil. Quirno sostuvo que el Gobierno no pretende responder con medidas similares ni avanzar hacia una ruptura del vínculo institucional.

"Para pelear, se hacen falta dos. Nosotros no vamos a entrar en esa pelea. No vamos a romper relaciones. Las manifestaciones se están dando de ambos lados. Ninguno es santo en esta situación", afirmó.

Con esas palabras, el canciller buscó dejar en claro que, pese al escenario de tensión, la posición oficial es evitar una escalada del conflicto diplomático.

Las diferencias entre Milei y Lula

Durante la entrevista, el funcionario también hizo referencia a los cruces públicos que mantuvieron el presidente Javier Milei y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Quirno reconoció que en los últimos años hubo expresiones de ambos lados, aunque relativizó el alcance de esas declaraciones.

Según explicó, las diferencias deben entenderse como "diferencias naturales, producto del fragor electoral", motivo por el cual consideró que no resultaba necesario trasladarlas al plano institucional de la relación entre ambos Estados.

Asimismo, las declaraciones del canciller se produjeron luego de la decisión adoptada por Brasil y en un contexto en el que el propio funcionario aludió a los insultos de Javier Milei al mandatario brasileño, aunque reiteró que la intención oficial continúa siendo preservar la relación bilateral.

El antecedente mencionado por Quirno

Para respaldar la posición adoptada por el Gobierno argentino, el canciller recordó un episodio ocurrido a comienzos de este año relacionado con la representación diplomática en Venezuela. Quirno señaló que, a principios de enero, cuando Nicolás Maduro fue retirado del poder en ese país, Brasil representaba los intereses argentinos en territorio venezolano.

Según explicó, en ese momento existía una situación vinculada a presos políticos con riesgo de vida, pero 72 horas después Brasil decidió dejar de representar a la Argentina en Venezuela.

El funcionario sostuvo que, incluso frente a esa decisión institucional, la Argentina evitó adoptar represalias diplomáticas. "Ni siquiera en esa instancia, que es una decisión institucional, Argentina reaccionó diplomáticamente. Velamos por la seguridad de nuestros ciudadanos y mantuvimos la relación", expresó.

Con ese ejemplo, Quirno buscó remarcar que la postura del Gobierno argentino ha sido mantener los canales institucionales abiertos aun frente a decisiones adoptadas por Brasil que afectaron la relación bilateral.