Dusso promovió la minería de Catamarca en el Congreso de Aapresid

El vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, participó de la apertura del 34º Congreso de Aapresid, desarrollado en el Salón Metropolitano de la ciudad de Rosario bajo el lema "Nuestro suelo, nuestra voz", formando parte de la comitiva integrada por autoridades e integrantes de la cadena de valor del agro que participaron de una de las cumbres productivas e innovadoras más importantes del país.

El encuentro reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de referentes del sector agroindustrial, productores, empresas, especialistas y representantes vinculados a la ciencia y la tecnología, consolidándose como un espacio para el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo.

En ese contexto, Dusso recorrió la muestra y visitó especialmente el espacio de Agritec Global, firma dedicada a la nutrición líquida balanceada con sede en Venado Tuerto, donde presentó la propuesta de Catamarca como una provincia capaz de abastecer con minerales estratégicos a la industria nacional de fertilizantes.

La minería en la producción agroindustrial

Durante el encuentro con los responsables de Agritec Global, el vicegobernador planteó la posibilidad de consolidar a Catamarca como una proveedora clave de insumos minerales esenciales que actualmente la industria nacional debe importar para fabricar fertilizantes destinados tanto a la agricultura como a la fruticultura del país y del mundo.

La propuesta se sustenta en el potencial minero de la provincia y en la disponibilidad de recursos considerados fundamentales para la producción agroindustrial.

Entre los minerales destacados se encuentran:

Azufre.

Fósforo.

Potasio.

Zinc.

Boro.

Magnesio.

Manganeso.

Durante la actividad, Dusso sostuvo que la provincia posee condiciones para ampliar su participación dentro de la industria nacional.

"Catamarca tiene el potencial minero no solo para responder a la transición energética global, sino también para ser un aliado directo de la producción agropecuaria e industrial de nuestro país. Es momento de articular capacidades para sustituir importaciones con recursos nacionales, agregando valor a nuestros minerales y generando trabajo de calidad", remarcó el vicegobernador.

Encuentro con el intendente de Rosario

En el marco de su participación en Rosario, Dusso mantuvo además una reunión con el intendente de esa ciudad, Pablo Javkin, con el objetivo de articular acciones estratégicas entre el NOA y la Región Centro. Durante el encuentro, Javkin destacó la importancia de consolidar la integración económica entre las provincias del interior y afirmó que "las provincias nos tenemos que unir para generar valor y desarrollo desde las regiones hacia todo el país".

Por su parte, Dusso hizo especial hincapié en la necesidad de fortalecer la infraestructura logística y los corredores bioceánicos como herramientas para potenciar la competitividad de la producción.

En ese sentido expresó que "la conectividad estratégica y la salida hacia el Pacífico son claves no solo para el norte, sino para toda la producción nacional".

Como cierre de la reunión, el vicegobernador invitó formalmente al intendente rosarino a participar de la Expo Productiva Catamarca, reafirmando el compromiso de avanzar en una agenda de trabajo federal.

La complementariedad entre la minería y la producción

Durante la visita al estand de Agritec Global, Dusso también dialogó con el director de Trabajo de Santa Fe, Roel Roasasio, acerca de la complementariedad existente entre la actividad minera de Catamarca y la matriz productiva santafesina.

En ese intercambio, el vicegobernador destacó el papel que puede desempeñar la logística mediante el Paso de San Francisco, al considerar que constituye una herramienta para reducir costos de transporte y mejorar la competitividad de la oferta exportable argentina en los mercados internacionales.

Por su parte, el funcionario santafesino explicó los incentivos fiscales que la provincia de Santa Fe implementará durante 2026 para promover la generación de empleo y las inversiones empresariales.

El régimen contempla:

Descuentos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos equivalentes a un RIPTE por empleado.

Deducción del 100% del sueldo bruto de cada nuevo trabajador incorporado.

Un tope de hasta $1,6 millones por empleado por mes durante 2026.

Como base de cálculo se toma la dotación de personal existente al 30 de noviembre de 2025.

Asimismo, se explicó que estos beneficios también alcanzan a empresas santafesinas que inviertan en otras provincias, entre ellas Catamarca.

De esta manera, el esquema puede transformarse en una herramienta para incentivar que firmas de Santa Fe se radiquen o desarrollen proyectos en territorio catamarqueño, permitiéndoles ampliar su plantilla de personal y, en caso de cumplir con los requisitos previstos por el régimen, reducir su carga tributaria en concepto de Ingresos Brutos mientras expanden sus operaciones.

Nuevas oportunidades de vinculación con la India

La agenda desarrollada en Rosario también incluyó un encuentro de trabajo entre Rubén Dusso y el embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar, orientado a profundizar la vinculación comercial y de inversión entre Catamarca y el país asiático.

Durante la reunión se destacó nuevamente el potencial de los minerales catamarqueños, especialmente azufre, fósforo, potasio y boro, como recursos destinados tanto a la sustitución de importaciones como al desarrollo de la industria global de fertilizantes.

Asimismo, ambas partes revalorizaron el interés de la India por explorar nuevas oportunidades de inversión y fortalecer el desarrollo productivo en la provincia.

La participación de Catamarca en el 34º Congreso de Aapresid permitió así presentar el potencial minero provincial ante referentes del sector agroindustrial, promover la articulación con otras regiones del país, intercambiar experiencias vinculadas a incentivos para la inversión y abrir nuevas instancias de diálogo con actores internacionales interesados en el desarrollo de proyectos productivos vinculados a los recursos minerales de la provincia.