Ley de Tierras: Fama pidió participar de manera virtual y ratificó su voto en contra

El Senado de la Nación transita horas decisivas de cara a la sesión prevista para este jueves, en la que se debatirá el proyecto de modificación de la Ley de Tierras, una iniciativa que se convirtió en uno de los temas más sensibles de la agenda legislativa por las implicancias que tendría sobre la adquisición de territorio nacional por parte de extranjeros.

La discusión se desarrolla en un escenario de máxima tensión política, donde oficialismo y oposición realizan un conteo voto a voto debido a la estrecha relación de fuerzas dentro de la Cámara alta. En ese contexto, también adquirió especial relevancia la posición que adoptará la vicepresidenta Victoria Villarruel, tanto por su rol institucional como presidenta del Senado como por las decisiones vinculadas con la modalidad de participación de algunos legisladores.

En medio de ese escenario, el senador nacional por Catamarca, Flavio Fama, solicitó autorización para participar de manera virtual en la sesión debido a razones de salud. El pedido se suma al realizado por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien ya recibió una autorización inicial para intervenir a distancia por encontrarse imposibilitada de viajar debido a un embarazo.

El pedido del senador catamarqueño

Flavio Fama elevó una nota dirigida a la presidenta del Senado para solicitar la autorización correspondiente que le permita intervenir y votar de forma remota durante el tratamiento del proyecto.

Hasta el momento de conocerse la información, el legislador no había recibido una respuesta formal por parte de la Presidencia de la Cámara. De acuerdo con fuentes cercanas al senador radical, Fama fue sometido la semana pasada a una operación de rodilla y actualmente atraviesa el proceso de rehabilitación, situación que le impide trasladarse para asistir presencialmente a la sesión.

Su solicitud se conoce después de que Victoria Villarruel autorizara la participación remota de Fernández Sagasti, aunque esa habilitación fue otorgada ad referéndum de la decisión que finalmente adopte el pleno del Senado.

La diferencia entre ambos casos es que el planteo de la legisladora mendocina ya obtuvo una respuesta inicial, mientras que el pedido del representante catamarqueño permanece pendiente. La resolución quedará en manos de la vicepresidenta y, eventualmente, del conjunto de los senadores si se mantiene el mismo criterio aplicado en el caso anterior.

Una definición que puede influir en una sesión sensible

La posibilidad de que Fama participe de manera virtual cobra relevancia debido a la importancia política de la sesión y al equilibrio existente entre las distintas posiciones dentro del Senado.

El tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Tierras involucra directamente al Gobierno nacional y también a las provincias, en un debate atravesado por fuertes cuestionamientos de quienes rechazan la posibilidad de elevar los límites para que ciudadanos extranjeros puedan adquirir territorio nacional.

En ese contexto, cada voto adquiere una importancia particular, motivo por el cual la definición sobre la modalidad de participación de los senadores que no pueden asistir presencialmente generó una fuerte atención política.

Fama confirmó que votará en contra

Más allá del pedido para participar de manera remota, Flavio Fama dejó en claro cuál será su posición durante el debate legislativo.

El senador nacional por Catamarca, integrante de la Unión Cívica Radical (UCR), ratificó que votará en contra del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar o flexibilizar la Ley de Tierras.

El legislador explicó que la decisión ya había sido tomada con anterioridad y que era conocida por su bloque político. "La decisión de votar en contra es una decisión que he tomado hace tiempo y mi bloque lo sabe. La primera y principal razón que tenemos que poner sobre la mesa es la defensa de los intereses y los recursos nacionales. No estoy en contra de que vengan las inversiones, pero hay que hacerlo en un marco muy controlado", sostuvo.

Con esa definición, Fama remarcó que su postura no implica un rechazo a las inversiones, sino que considera necesario que cualquier proceso relacionado con la adquisición de tierras se desarrolle bajo mecanismos de control.

Los argumentos del rechazo

El senador también explicó las razones por las cuales considera que el proyecto no debe avanzar en este momento.

Al fundamentar su postura, sostuvo: "¿Por qué no voto la Ley de Tierras? Porque no es oportuno, porque tenemos resortes legales, porque no existe ninguna justificación y porque no es el momento. Porque esto no le resuelve nada a ningún argentino. No veo que esto le pueda resolver a corto plazo nada a la gente, y en la agenda del Congreso hay un montón de leyes que sí son mucho más importantes e impactan mucho más en la población".

De esa manera, Fama manifestó que, a su criterio, la iniciativa no responde a las prioridades actuales y consideró que existen otros proyectos legislativos con mayor impacto para la ciudadanía.