Brasil retira a su embajador y rebaja al mínimo la relación con el gobierno de Milei

La diplomacia sudamericana atraviesa uno de sus momentos más críticos y convulsos de las últimas décadas. En una decisión sin precedentes, el gobierno de la República Federativa del Brasil ha tomado la drástica medida de retirar a su embajador de la Argentina —representada actualmente por el diplomático Julio Bitelli— y, en simultáneo, rebajar al mínimo su relación diplomática con el gobierno del presidente Javier Milei. De este modo, a partir de ahora, el vínculo bilateral quedará operativo bajo la figura de un encargado de negocios, suprimiendo la presencia de un diplomático de carrera al frente de la embajada.

Los motivos de la medida y las agresiones acumuladas

El trasfondo de esta drástica determinación radica en una escalada de tensiones que tuvo su epicentro en una serie de declaraciones y acciones del mandatario argentino en territorio brasileño. Según definió ante el medio Infobae una fuente importante de Itamaraty, la medida responde directamente a las ofensas públicas: "Antes las reiteradas agresiones de Milei, tres desde el domingo, comunicamos que mientras subsista esa situación Bitelli no vuelve". La misma fuente añadió categóricamente: "Hemos decidido que mientras tanto se rebaje la relacion al nível de encargado de negocios".

A la par de esta histórica decisión ejecutiva, la cancillería local procedió a citar al embajador argentino, Daniel Raimondi, para exigir explicaciones y marcar el profundo malestar institucional del Estado brasileño ante lo que consideran un agravio inadmisible para las normas internacionales.

El detonante en territorio brasileño: Injerencia e insultos

El conflicto diplomático estalló de manera abierta a raíz de la visita de Milei a Brasil, un viaje de carácter privado realizado con el propósito político de apoyar a Flavio Bolsonaro en su carrera por la presidencia. Durante aquella estadía, las expresiones del jefe de Estado argentino desataron una tormenta política regional al calificar al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como "ladrón", "presidiario" y "basura socialista".

Las descalificaciones no se detuvieron en la figura del jefe de Estado del vecino país, sino que también alcanzaron al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien Milei definió duramente como "basura calva".

Injerencia directa en asuntos internos de un país soberano.

Ataques dirigidos tanto contra el jefe de Estado como contra un magistrado del máximo tribunal de justicia.

Intervención realizada de manera presencial en territorio brasileño.

Ofensa directa a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño.

La tensión escaló todavía más por la abierta defensa que Milei hizo de Jair Bolsonaro, a quien definió públicamente como un "amigo injustamente encarcelado". Esto ocurrió pese a que el exmandatario brasileño cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a más de 27 años de cárcel por encabezar un intento de golpe de Estado en enero de 2023 contra el gobierno de Lula.

La respuesta oficial de Lula da Silva y las valoraciones de Itamaraty

Cuatro días después de los sucesos iniciales, el presidente Lula da Silva habló por primera vez en forma directa sobre el episodio. Durante un acto político celebrado en Brasilia para oficializar su candidatura presidencial por el Partido de los Trabajadores, el mandatario brasileño expresó sin filtros: "Ustedes vieron la payasada que vino a hacer aquí el presidente de Argentina. Yo no dije nada, porque mi relación es una relación de jefe de Estado a Estado, y me gusta el pueblo argentino, así que no voy a estar intercambiando cosas con esa cosa". En el mismo discurso añadió una advertencia contundente: "Quiero decirles que, mientras yo sea presidente, mientras yo esté vivo, nadie de afuera va a meterse en las elecciones brasileñas". Con anterioridad, ante los periodistas apostados en el lugar, había reaccionado con absoluta ironía al ser consultado: "¿Quién es ese tipo?".

En el plano estrictamente diplomático, la crisis incluyó movimientos previos de advertencia. Itamaraty convocó en una primera instancia al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para mantener un encuentro con el canciller Mauro Vieira. Aquella primera reunión duró aproximadamente 40 minutos y concluyó de manera áspera, sin una salida cercana al conflicto.

En diálogo exclusivo con Infobae, Mauro Vieira evaluó el episodio con extrema gravedad, al calificarlo institucionalmente como "una provocación sin precedentes en más de 200 años de relaciones bilaterales". Asimismo, el canciller brasileño profundizó en los motivos del repudio oficial: "Vino en un viaje privado a Brasil para participar de un evento partidista y el contenido de declaraciones fue agresivo y caracteriza una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial, sino que también a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño".

Lejos de la desescalada: Nuevos ataques y el detonante final

Lejos de buscar un canal de diálogo o un descenso en la tensión diplomática, el presidente argentino volvió a cargar contra Lula días después. En el marco de una entrevista concedida a Luis Majul a través de la señal LN+, Milei ratificó sus dichos y profundizó las acusaciones: "Es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto".

Para justificar su conducta pública, el mandatario argentino apeló a una definición ideológica de alcance global: "Lo hago porque soy un cruzado de las ideas de la libertad", sostuvo, y añadió a modo de justificación: "Yo fui a Brasil y no ataqué a los brasileños. Hablé de Lula, el corrupto, el presidiario que fue condenado por un juez porque no coincide ideológicamente".

Como si fuera poco, en la misma línea de confrontación, Milei sumó una nueva acusación al denunciar públicamente que Brasil era responsable "del 25% de la campaña antiargentina" desplegada masivamente en las redes sociales durante el desarrollo del Mundial de fútbol en los Estados Unidos.

Ante este nuevo pronunciamiento, el canciller Mauro Vieira lo catalogó nuevamente como una "provocación sin precedentes". Esta acumulación de declaraciones y hechos consumados fue el detonante final para que las autoridades de Itamaraty tomaran la irrevocable decisión de mantener al embajador Julio Bitelli fuera de la Argentina y reducir el vínculo institucional al grado mínimo histórico. Las consecuencias de una ruptura de semejante magnitud para la Argentina con su principal socio comercial se vislumbran complejas y son, al día de hoy, difíciles de dimensionar.