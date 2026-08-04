Milei reconoció la suba de la pobreza: "Es horrible pero la tendencia es maravillosa"

El presidente Javier Milei reconoció este martes que la pobreza aumentó durante el primer trimestre del año como consecuencia del rebrote de la inflación y de ingresos que no lograron superar esa evolución. En ese contexto, defendió la política de ajuste implementada por el Gobierno y sostuvo que, pese al deterioro reflejado en los indicadores más recientes, observa una evolución positiva de la economía.

"La foto es horrible, pero la tendencia sigue siendo maravillosa", afirmó el mandatario al referirse a la situación social, al tiempo que insistió en que el crecimiento económico constituye una tendencia consolidada y que, en términos generales, tanto la pobreza como la inflación registran una trayectoria descendente.

Durante una entrevista con Esteban Trebucq en el streaming La Casa, Milei sostuvo que el país pasó de un nivel de pobreza cercano al 57% a uno ubicado en torno al 29%, aunque reconoció que posteriormente se produjo un rebote.

"La pobreza está en torno al 29%, ahora rebotó. Pero si tomás el nivel de 57% a 29%, hay muchas personas que salieron de la pobreza. No somos Suiza. La foto sigue siendo horrible pero la tendencia sigue siendo maravillosa. Yo veo la tendencia: la economía crece, cae la pobreza, la inflación cae", expresó.

Los datos sobre la evolución de la pobreza

Las declaraciones del Presidente se produjeron en un contexto en el que distintos especialistas privados analizaron los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec para estimar la evolución de la pobreza durante los primeros meses del año.

Según esos cálculos, durante el primer trimestre el índice habría alcanzado el 30,7%, mientras que el cuarto trimestre de 2025 había cerrado en 29,9% y el tercer trimestre, utilizado como referencia comparable, había registrado un 26,9%.

De acuerdo con lo publicado por LA NACION, esa evolución implicaría que la cantidad de personas en situación de pobreza habría aumentado en alrededor de 600.000 durante los primeros tres meses del año.

La defensa del ajuste

En otro tramo de la entrevista, Milei defendió el modelo de ajuste que lleva adelante la administración libertaria y afirmó que la reducción del salario del sector público constituye un objetivo deliberado de esa política económica. "El salario del sector público cae, pero ese es un resultado deseado del modelo. Implica que el ajuste lo pague el Estado. Es la motosierra", manifestó.

Al mismo tiempo, sostuvo que el Gobierno trabaja para mejorar las remuneraciones de quienes integran la administración pública y cuentan con la preparación necesaria.

"Estamos trabajando para que los empleados públicos que están preparados ganen mejor, que sea algo que te dé prestigio", agregó.

En relación con el resto del mercado laboral, el Presidente aseguró que los salarios del sector privado lograron ubicarse levemente por encima de la inflación, mientras que sostuvo que los ingresos correspondientes al sector informal registraron un crecimiento muy superior al índice de precios.

Las críticas a la microeconomía

Consultado acerca de la situación microeconómica, Milei cuestionó las propuestas destinadas a intervenir sobre sectores específicos de la economía y rechazó la posibilidad de utilizar recursos del Estado para asistir actividades particulares.

"Vamos a estar discutiendo apreciaciones, sentimientos. Yo no discuto sentimientos, discuto datos. La distinción con la macro es un error. La macro lo que hace es computar la suma de toda la micro. ¿Estás sugiriendo que meta manos en el Estado para beneficiar a un sector? Si tiene un negocio que no rinde, ¿cómo lo salvo? En el fondo el que te propone tocar la micro es hacer corrupción. Es robarle a uno para darle a otro", expresó.

En ese marco, insistió en que los indicadores generales reflejan un desempeño económico positivo.

"Si yo miro el PBI, está en un máximo histórico. Si miro el consumo, está en máximo histórico, las exportaciones también. Muchos están haciendo una historia de una falacia que se llama el todo por la parte, mira un pedacito y lo generaliza", afirmó.

La respuesta a Ricardo Quintela

Durante la entrevista, el Presidente también respondió a las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien había manifestado que, si el peronismo gana las próximas elecciones presidenciales, "va a revisar absolutamente todo" lo dispuesto por el actual Gobierno y advirtió a los inversores que "lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar".

Frente a esas expresiones, Milei comparó esa postura con el modelo venezolano.

"Ya conocemos ese modelo, se llama Venezuela. Son todas las ideas del fracaso, ya las conocemos. Se hacen los liberales y después demuestran que no. Está el modelo de la libertad y el colectivista, es decir, abrazan las ideas del populismo. Son más o menos violentos pero en el fondo son kirchneristas de malos o buenos modales", señaló.

Más temprano, en declaraciones a Radio Rivadavia, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, calificó los dichos del mandatario riojano como "de dinosaurio" y sostuvo: "Es decirles a los argentinos 'queremos que sigan siendo pobres'".

Su postura sobre la situación en Ceuta

El mandatario también fue consultado por la oleada de inmigrantes que cruzó la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta, situación que provocó decenas de muertos y caos en la ciudad.

Al respecto, estableció una diferencia entre inmigración e invasión.

"No es lo mismo la inmigración que invasión. Cuando los inmigrantes vienen a un país y se adaptan a su cultura, bienvenidos. La invasión es personas que vienen, no cambian su cultura, se expanden en tu territorio, te ganan las elecciones y tu país se convierte en otra cosa", sostuvo.

Luego agregó: "Lo de España es una invasión. Ahora [el presidente español, Pedro] Sánchez se panquequeó (sic) porque defendía el ingreso de inmigrantes. El socialismo se manda macanas. Lo dije en 2024 y 2025, Occidente está en peligro, los resultados me avalan".