Jalil le puso fecha a la visita de Milei a Catamarca y adelantó la llegada de Caputo y Santilli

El gobernador Raúl Jalil estuvo este martes en la ciudad de Recreo participando de la inauguración del parque solar de Arcor en la ciudad lapaceña. Allí y en contacto con la prensa el prime mantario se refirió a varios temas, siendo el primero el referido a la visita del presidente Javier Milei a Catamarca. De esta manera re confirmó la llegada del primer mandatario nacional, luego de hacer el anuncio hace una semana. En este sentido manifestó que el presidente visitará la provincia hacia finales del mes de octubre, luego de que el viaje previsto originalmente debiera ser reprogramado debido a las inclemencias climáticas registradas en la zona cordillerana.

Según explicó Jalil, el principal objetivo del recorrido será que el Presidente conozca las nuevas plantas vinculadas a la producción de litio que se encuentran próximas a su inauguración y que forman parte de proyectos enmarcados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Una visita enfocada en el desarrollo del litio

Al referirse a la reprogramación del viaje presidencial, Jalil volvió a indicar que la decisión estuvo motivada por las condiciones climáticas que afectaron la región cordillerana y dificultaron el desarrollo de la agenda prevista. "Se pospuso la visita del Presidente por el mal tiempo en la cordillera para el mes de octubre, para ver las nuevas plantas de litio dentro del RIGI que ya están por inaugurarse", manifestó el gobernador.

En ese marco, el mandatario provincial precisó que la provincia atraviesa una etapa de incorporación de nuevas plantas destinadas a la producción de carbonato de litio. "Tenemos cuatro plantas de carbonato de litio que están entrando ya en producción, de las cuales tres son RIGI y una compartimos con Salta", señaló Jalil al describir el panorama productivo que será parte del recorrido presidencial.

De esta manera, la visita de Javier Milei estará orientada a conocer el avance de esos emprendimientos que, según indicó el gobernador, se encuentran próximos a comenzar formalmente sus operaciones.

Caputo y Santilli llegarán a Catamarca esta semana

Además del anuncio relacionado con la presencia del Presidente, Jalil confirmó la llegada de funcionarios nacionales con el propósito de avanzar en distintas iniciativas vinculadas a infraestructura y desarrollo regional.

El gobernador indicó que "probablemente esté llegando el ministro Caputo el próximo jueves con el jefe de Gabinete (Diego Santilli)", en el marco de reuniones destinadas a coordinar proyectos de interés para la provincia. En ese sentido, detalló que las conversaciones estarán centradas en diversas obras e iniciativas que actualmente forman parte de la agenda entre el Gobierno provincial y la administración nacional.

"Estamos trabajando sobre varios proyectos, como la Zona Franca para Tinogasta, la Ruta 157 y la 38", afirmó. Las declaraciones fueron realizadas durante el acto de inauguración del parque solar de Arcor, escenario elegido por el mandatario para confirmar tanto la reprogramación de la visita presidencial como el próximo arribo de funcionarios nacionales.

La postura sobre la reforma electoral

Durante el mismo contacto con la prensa, Jalil también fue consultado acerca de la reforma electoral y expresó su posición respecto de las elecciones primarias.

El gobernador manifestó su respaldo a la eliminación de las PASO, al considerar que los partidos políticos deben recuperar el protagonismo en la definición de sus candidatos. "Hay que volver a los partidos políticos para que resuelvan sus candidatos y generen dirigentes", sostuvo.

De esta manera, dejó planteada su postura sobre el debate relacionado con el sistema electoral y el mecanismo de selección de candidaturas.

Defensa de las inversiones privadas

Otro de los temas abordados por el mandatario provincial estuvo relacionado con las recientes declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien se había referido a una eventual expropiación de inversiones realizadas bajo el RIGI en caso de un cambio de gobierno nacional.

Consultado sobre ese planteo, Jalil marcó diferencias y ratificó la posición de su administración respecto del vínculo entre el sector público y el privado.

"Nosotros trabajamos mucho entre lo público y lo privado. Cuidamos las inversiones privadas y sabemos que los privados son los que generan el empleo y mejoran la economía de la provincia", expresó.

Con esa definición, el gobernador reiteró su postura acerca del rol de las inversiones privadas en el desarrollo económico provincial y destacó la importancia de preservar ese esquema de trabajo conjunto.