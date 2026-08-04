Bullrich y la Ley de Tierras: "Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo, punto"

En la antesala de una sesión considerada clave para el Gobierno del presidente Javier Milei, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, presentó las modificaciones de última hora introducidas al proyecto de la denominada Ley de Tierras, una iniciativa que busca establecer nuevos criterios para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y modificar el régimen vigente en materia de expropiaciones.

Durante una conferencia, la senadora oficialista dio a conocer los principales cambios incorporados al texto y aseguró que la propuesta fue consensuada con distintos bloques parlamentarios. En ese contexto, remarcó que el proyecto fija límites concretos para la compra de tierras y establece restricciones específicas para los Estados extranjeros.

"Pusimos un límite de 25% a la compra de tierras para extranjeros", señaló Bullrich al presentar el contenido del dictamen. En la misma línea, enfatizó una de las definiciones centrales de la iniciativa: "Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo de tierra, punto".

Límites a la compra de tierras por extranjeros

Uno de los principales ejes del proyecto anunciado por la titular del bloque oficialista es la incorporación de nuevas restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de personas extranjeras. Bullrich explicó que el texto establece un límite del 25% para la compra de tierras por extranjeros, al tiempo que prohíbe expresamente la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros.

Durante su exposición, la senadora vinculó estas disposiciones con la protección de la soberanía nacional. "Acá no nos van a correr a nosotros con la soberanía. Sabemos muy bien lo que es, por eso cuidamos a las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de proteger las fronteras", expresó.

La legisladora sostuvo además que las modificaciones buscan otorgar mayor claridad al régimen legal y evitar interpretaciones ambiguas sobre el alcance de la normativa.

Registro obligatorio para las adquisiciones

Otro de los aspectos incorporados al proyecto se refiere al control de las operaciones de compra de tierras rurales por parte de extranjeros particulares. Durante la conferencia se informó que el artículo 25 de la iniciativa establece que toda adquisición de tierras rurales realizada por personas humanas o jurídicas extranjeras deberá quedar registrada en los registros inmobiliarios provinciales.

La propuesta dispone que esas operaciones sean inscriptas en un asiento especial, consignando los datos correspondientes y la nacionalidad del adquirente.

Según explicó Bullrich, esta incorporación apunta a fortalecer la transparencia del sistema. "Queremos terminar con los fantasmas. Esta es una ley clara. Hemos llegado a un dictamen común", afirmó. Asimismo, destacó que el proyecto consensuado presenta similitudes con la legislación vigente en Brasil.

"Es un dictamen que nos asemeja a Brasil. Estamos contentos", sostuvo.

Participación estatal y autorización conjunta

La iniciativa también incorpora disposiciones específicas para determinados tipos de personas jurídicas y asociaciones que cuenten con participación estatal. En ese sentido, Bullrich explicó que las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta deberán contar con el aval conjunto de la Nación y de las provincias para las operaciones alcanzadas por la norma.

De esta manera, el proyecto introduce un mecanismo de autorización compartida para aquellas estructuras societarias o asociativas en las que exista intervención estatal.

Cambios al régimen de expropiaciones

Además de las modificaciones vinculadas con la adquisición de tierras, el proyecto propone cambios en el régimen de expropiaciones previsto por la Ley 21.499. La propuesta mantiene el principio general vigente, según el cual pueden ser expropiados aquellos bienes que resulten convenientes o necesarios para satisfacer un fin de utilidad pública, sin considerar su naturaleza jurídica ni si pertenecen al dominio público o privado.

Sin embargo, incorpora nuevos criterios destinados a delimitar con mayor precisión los casos en que podrá declararse la utilidad pública de un bien. De acuerdo con el texto presentado, la declaración de utilidad pública deberá aplicarse con un criterio restrictivo y precisar de manera expresa cuál es el objetivo concreto que justifica la medida.

Asimismo, el dictamen respaldado en comisión establece que la expropiación solamente podrá avanzar cuando constituya un medio idóneo, necesario y proporcional para alcanzar el fin de interés público invocado.

Durante la presentación del proyecto, Bullrich señaló: "Por primera vez vamos a definir qué son las expropiaciones, tenemos muchos casos de varias mal hechas".

Consenso parlamentario previo a una sesión clave

En el marco de la presentación, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza destacó el trabajo realizado durante el tratamiento legislativo y afirmó que las modificaciones fueron consensuadas con diferentes espacios políticos. "Esta es una ley clara y concreta, y hemos consensuado con todos los bloques", expresó.

La senadora también manifestó su satisfacción por el dictamen alcanzado y destacó el proceso de negociación parlamentaria. "Estamos contentos con el dictamen; este es el ejercicio de la democracia", afirmó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y los partidos provinciales aliados, al considerar que el acuerdo logrado representa un resultado positivo. "Es un acuerdo muy bueno para el país", concluyó.