Bullrich cruzó a Macri por sus dichos sobre un eventual Gobierno de Milei

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, arremetió contra el fundador del espacio y expresidente Mauricio Macri luego de que este asegurara que el bloque opositor acompañaría al libertario Javier Milei ante un eventual Gobierno de La Libertad Avanza: "No es momento, no sé por qué hace definiciones de ese tipo", remarcó.

"Estamos en el medio de una pelea electoral, no me parece que debamos discutir eso porque justamente nuestra pelea electoral es nuestra capacidad parlamentaria. No es el momento para discutir esos temas", argumentó la exministra de Seguridad.

En la misma línea, planteó: "Me las peleo, estoy con todos los gobernadores, intendentes, diputados y senadores y nuestra fuerza está absolutamente unida y discutiré con Mauricio Macri por qué hace una definición de este tipo en un momento en el que estamos en una lucha diferente. Me parece algo inconveniente".

Sus expresiones llegan luego de que Macri asegurara que en caso de que Juntos por el Cambio no gane las elecciones, esperaba que la coalición "apoye cualquier decisión razonable de reforma en el Congreso para que Argentina pueda salir de este complicado sistema en el que estamos como una trampa durante tantas décadas”.

“Entonces ese es el lugar desde el que ayudaremos", continuó.

La titular del PRO en uso de licencia arremetió además contra Javier Milei luego de que este la acusara de haber formado parte de la agrupación Montoneros, colocando bombas en jardines de infantes. "Me tiene cansada la mentira serial y permanente, sus cambios de humor, y después de lo que dijo le voy a meter una denuncia penal y civil. No se puede pasar de los límites y decir cualquier cosa", contestó la presidencial de Juntos por el Cambio.

"No fui parte de la estructura de la guerrilla, fui parte de la juventud peronista. Es buscar sobre algo que no tienen ningún sentido. No hay ningún tipo de participación mía en actividades guerrilleras. Si hubiera participado lo hubiera dicho. Plantear esto tiene un objetivo", aclaró en declaraciones radiales.

También acusó al diputado libertario, su rival en las generales del 22 de octubre, de haber trazado acuerdos políticos con el exjefe de Gabinete Martín Insaurralde por el armado de las listas en Lomas de Zamora. Para la exminsitra, Antonio Cayetano Volponi responde directamente al exfuncionario kirchnerista que vacacionó en un lujoso yate en Europa junto a la modelo Sofía Clerici.

"El candidato de Milei en Lomas es de Insaurralde, fue una negociación con él directamente planteada por una persona a la que le había cobrado 30 mil dólares para que sea candidata, esta chica Victoria no apareció y apareció este señor de Insaurralde que aparentemente puso más de 30 mil dólares", reveló, y amplió: "Esto está re comprobado, como también que toda la lista de Tigre la puso Massa".

Por último, aprovechó para explicar sus polémicos dichos respecto a la idea de grabar las conversaciones que mantienen los presos con sus abogados al remarcar que lo hará solo con la orden de un juez, en casos de organizaciones narcotraficantes en las que "los abogados son parte de la asociación ilícita".

"A nadie se le va a ocurrir grabar las conversaciones si no tenes un juez atrás. En una cárcel de máxima seguridad, con los capos de las organizaciones del narcotráfico debes actuar con todo el rigor de la ley", se escudó.