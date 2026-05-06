Bullrich exigió una declaración jurada "inmediata" de Adorni: "El Gobierno se empantana"

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a ubicarse en el centro de la escena política este miércoles al reclamar públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su declaración jurada "de manera inmediata", al considerar que una demora perjudica directamente al oficialismo y a su agenda política.

En declaraciones al canal A24, la ex ministra de Seguridad sostuvo que el funcionario debe acelerar el trámite y cerrar cuanto antes la controversia vinculada a su presentación patrimonial. Según expresó, la rapidez en la resolución del tema es clave para evitar costos políticos para el Gobierno y para que la administración pueda enfocarse en los asuntos económicos y de gestión que considera prioritarios.

"Tiene que presentar su declaración jurada de manera inmediata porque sino el proyecto sufre", afirmó Bullrich, en una definición que dejó en claro la importancia política que le asigna al tema dentro del esquema oficialista.

La presión sobre Adorni y el impacto en el oficialismo

Durante la entrevista, Bullrich insistió en que el funcionario debe actuar con rapidez y contundencia para terminar con las discusiones alrededor de la declaración de ingresos. La senadora consideró que extender el debate no aporta beneficios y que, por el contrario, genera desgaste para el espacio político que conduce el presidente Javier Milei.

"Tiene que hacer el esfuerzo para que esto se termine lo antes posible", señaló sobre Adorni, al tiempo que remarcó que el oficialismo necesita concentrarse en otros temas vinculados a la economía y a la llegada de inversiones.

En ese sentido, Bullrich planteó que la discusión pública debería orientarse hacia iniciativas que impulsen el crecimiento económico y generen confianza en los sectores productivos. "Porque nosotros queremos discutir los temas que nos van a traer inversiones", argumentó.

La dirigente libertaria también destacó que ya se abrió el plazo correspondiente para la presentación de la declaración jurada de bienes, razón por la cual consideró que no existen motivos para prolongar la situación.

"Estirar esto es algo que no tiene sentido, ya se abrió el plazo para la presentación de la declaración jurada de bienes", insistió.

El futuro político de Bullrich en la Ciudad

Además de referirse al caso Adorni, Bullrich habló sobre su proyección política y sobre las versiones que la ubican como una posible sucesora de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires.

La dirigente evitó confirmar una candidatura específica, aunque dejó en claro su intención de tener un rol de representación política en el distrito porteño. Sus declaraciones se produjeron en medio de especulaciones sobre un eventual desembarco en la jefatura de Gobierno porteña.

"Voy a estar donde quiera el presidente Milei", afirmó Bullrich, marcando nuevamente su alineamiento político con el mandatario nacional.

Luego profundizó esa idea al señalar: "Los senadores son representantes de su pueblo. Quiero representar a los porteños. Si soy jefa de Gobierno porteño o no, no importa".

Las palabras de la ex ministra fueron interpretadas como una señal de disponibilidad política dentro del armado oficialista, aunque sin una definición concreta sobre el cargo que podría ocupar en el futuro. La referencia a la representación de los porteños volvió a instalar las especulaciones sobre un posible proyecto electoral en la Ciudad, aun cuando Bullrich evitó confirmar aspiraciones específicas.

La relación con Karina Milei

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la relación de Bullrich con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En las últimas semanas habían circulado versiones sobre supuestas tensiones internas vinculadas al grado de autonomía política que ejercería la senadora dentro del oficialismo, una situación que, según trascendidos, habría generado incomodidad en el entorno presidencial.

Bullrich rechazó de plano esas interpretaciones y negó cualquier conflicto con Karina Milei. Para respaldar su postura, mencionó un gesto reciente de la funcionaria en redes sociales.

"Karina Milei me dio un like a mi último video", expresó la senadora, en una frase que utilizó para minimizar las especulaciones sobre diferencias internas.

Un mensaje político hacia adentro y hacia afuera

Las declaraciones de Bullrich dejaron expuestos varios ejes simultáneos dentro de la dinámica oficialista:

El pedido de acelerar la presentación patrimonial de Adorni.

La preocupación por el impacto político que puede generar la demora.

La intención de enfocar la agenda gubernamental en inversiones y gestión.

La reafirmación de alineamiento con Javier Milei.

La apertura de una posible proyección política en la Ciudad de Buenos Aires.

La desmentida de tensiones con Karina Milei.

En conjunto, la intervención pública de Bullrich mostró a una de las principales figuras del oficialismo defendiendo la necesidad de ordenar rápidamente las discusiones internas y administrativas para evitar efectos negativos sobre el proyecto político libertario. Al mismo tiempo, sus definiciones sobre la Ciudad de Buenos Aires y su vínculo con el núcleo presidencial volvieron a colocarla como una dirigente central dentro del escenario político nacional.