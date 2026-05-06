Jalil garantiza el transporte escolar y la jornada completa en Andalgalá

El gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión junto a la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, y el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, en la que se concretó la firma de una serie de convenios orientados a fortalecer el acceso a la educación en distintas localidades del interior provincial.

Del encuentro también participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche, quienes acompañaron la presentación de las medidas que buscan garantizar condiciones de mayor igualdad para estudiantes de zonas alejadas.

Los acuerdos alcanzados contemplan principalmente dos ejes. Por un lado, la continuidad del servicio de transporte escolar para alumnos de escuelas rurales y, por otro, la implementación de jornada completa en establecimientos educativos del departamento Andalgalá a partir de agosto de 2026.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que las decisiones adoptadas forman parte de una estrategia integral destinada a reducir desigualdades territoriales y fortalecer las trayectorias educativas de estudiantes que diariamente deben recorrer largas distancias para asistir a clases.

Transporte escolar para Amanao y La Isla

Uno de los convenios firmados durante la reunión garantiza la continuidad del servicio de transporte escolar para estudiantes de las escuelas de Amanao y La Isla, una demanda que desde hace tiempo era planteada por familias de esas comunidades.

La medida apunta a asegurar el traslado diario de alumnos que viven en sectores alejados y que dependen del transporte para poder sostener la asistencia regular a clases. Durante el encuentro, el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche, destacó la importancia de la iniciativa y sostuvo que el objetivo es garantizar respuestas concretas a problemáticas históricas vinculadas a la conectividad y al acceso educativo en el interior provincial.

"Estamos dando respuestas concretas a una demanda histórica de muchas comunidades del interior. Donde no llega el transporte, tiene que estar el Estado, articulando con los municipios para garantizar derechos", expresó el funcionario.

Poliche también remarcó que el trabajo articulado entre Provincia y municipios busca consolidar políticas públicas orientadas a mejorar la conectividad entre localidades y favorecer la permanencia escolar de niños y jóvenes.

En ese sentido, explicó que una de las metas centrales es generar mayores oportunidades educativas para estudiantes de toda la provincia, especialmente en aquellos sectores donde las distancias y las dificultades de acceso condicionan la continuidad de las trayectorias escolares.

Jornada completa en escuelas primarias

Además del acuerdo vinculado al transporte escolar, durante la reunión se rubricó otro convenio orientado a ampliar la carga horaria educativa en establecimientos del interior. El acuerdo establece la implementación de la jornada completa desde agosto de 2026 en:

• La escuela primaria de Villa Vil.

• La escuela primaria del distrito de Amanao.

La incorporación de la jornada extendida forma parte de las políticas educativas que el Gobierno provincial viene impulsando para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, particularmente en comunidades alejadas de los principales centros urbanos. Con esta medida, se busca ampliar el tiempo de permanencia de los estudiantes dentro de la escuela y generar mejores condiciones pedagógicas para el desarrollo de contenidos y actividades educativas.

Reducir desigualdades territoriales

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que las medidas anunciadas se enmarcan en una estrategia más amplia destinada a acompañar las trayectorias educativas en zonas rurales y localidades del interior. El Gobierno sostuvo que muchos estudiantes deben recorrer extensas distancias para llegar a sus establecimientos escolares, situación que en numerosos casos condiciona la continuidad y regularidad de la asistencia.

En ese contexto, los convenios firmados apuntan a fortalecer distintos aspectos vinculados al acceso educativo:

• Garantizar el traslado de estudiantes de zonas alejadas.

• Mejorar la conectividad territorial entre localidades.

• Sostener la permanencia escolar.

• Reducir desigualdades educativas entre regiones.

• Generar mayores oportunidades para alumnos del interior provincial.

La reunión encabezada por Raúl Jalil dejó así formalizados nuevos compromisos entre Provincia y municipio para avanzar en políticas vinculadas a educación y transporte, dos áreas consideradas centrales para garantizar igualdad de oportunidades en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Con la continuidad del transporte escolar y la futura implementación de la jornada completa en escuelas primarias de Andalgalá, el Gobierno provincial busca reforzar la presencia del Estado en sectores donde las dificultades geográficas y de conectividad impactan directamente en el acceso cotidiano a la educación.