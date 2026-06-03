Bullrich le baja el tono a la interna con el Gobierno y asegura: "No hay riesgo de fractura"

Las recientes discrepancias públicas entre Patricia Bullrich y el Gobierno nacional volvieron a instalar interrogantes sobre la dinámica interna de La Libertad Avanza. Sin embargo, tanto la senadora como distintos sectores de la Casa Rosada buscaron transmitir un mensaje de calma y minimizar la posibilidad de una fractura dentro del oficialismo.

La controversia tomó mayor dimensión luego de que Bullrich manifestara su desacuerdo con la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli. La postulante había sido propuesta para ocupar un cargo judicial, pero el Gobierno resolvió retirar su nominación por ser familiar de un periodista.

La posición adoptada por la jefa del bloque libertario en el Senado constituyó una nueva muestra de diferenciación respecto de algunas decisiones impulsadas por el Ejecutivo. No obstante, la propia legisladora se encargó de remarcar que sus observaciones responden a convicciones personales y no representan una ruptura con el espacio político que integra.

La conversación con Javier Milei

En medio de la polémica, Bullrich reveló que mantuvo una conversación con el presidente Javier Milei para explicarle los motivos de su postura. La senadora describió ese intercambio como una "charla muy madura y seria", durante la cual planteó una objeción de conciencia respecto de la decisión de retirar el pliego de Michelli.

Según explicó, consideró necesario expresar su desacuerdo y, en ese marco, llegó incluso a ofrecerle al mandatario dejar su cargo como jefa de bloque en el Senado.

"Toda persona de bien cuando tiene que darle a conocer al Presidente una posición distinta a la suya pone su renuncia a disposición", sostuvo Bullrich tras participar como expositora en un foro de ciberseguridad realizado en Mendoza.

Sin embargo, la propuesta no prosperó. De acuerdo con lo expresado por la legisladora, el presidente Milei no aceptó su renuncia ni impulsó cambios en la conducción de la bancada oficialista.

Antecedentes de autonomía dentro del oficialismo

La controversia por el pliego judicial no fue el único episodio reciente en el que Bullrich marcó diferencias con el Gobierno. En las últimas semanas también había protagonizado otros gestos de autonomía política que generaron repercusiones dentro del oficialismo.

Entre ellos se destacaron:

• El reclamo público a Manuel Adorni para que presente su declaración jurada.

• La entrega anticipada de su propia declaración jurada.

• Su rechazo a acompañar el retiro del pliego de María Verónica Michelli.

Estas acciones fueron interpretadas por distintos sectores como señales de independencia política dentro de La Libertad Avanza, aunque la senadora insistió en que sus observaciones no alteran su compromiso con el proyecto político encabezado por Javier Milei.

La estrategia de la Casa Rosada para evitar una escalada

Mientras el debate ocupaba parte de la agenda política, en la Casa Rosada optaron por una estrategia orientada a reducir el impacto de la controversia. Fuentes oficiales buscaron transmitir que las diferencias expresadas por Bullrich no comprometen la gestión ni modifican el rumbo político del Gobierno.

Desde sectores cercanos a Karina Milei señalaron que en un espacio político amplio y diverso resulta natural que existan distintas visiones sobre determinados temas.

"Dentro de un espacio diverso y amplio es natural que existan diferentes visiones sobre los distintos temas. Ha ocurrido en otras oportunidades", afirmó un funcionario cercano a la secretaria general de la Presidencia.

Al mismo tiempo, en otros despachos de Balcarce 50 reconocieron que las manifestaciones públicas de independencia de Bullrich fueron observadas con atención dentro del oficialismo, aunque consideraron que esa será una característica habitual de la nueva etapa política.

El peso político de Bullrich dentro del oficialismo

El análisis realizado en el entorno gubernamental parte de una premisa concreta: la trayectoria política y el caudal electoral propio de Bullrich la convierten en una figura relevante dentro de La Libertad Avanza.

Por ese motivo, distintas voces del oficialismo consideran que mantenerla dentro del espacio resulta políticamente más conveniente que enfrentar una eventual ruptura. En ese contexto, desde la Casa Rosada sostienen que la senadora continuará expresando sus diferencias cuando lo considere necesario, aunque sin abandonar el marco general de apoyo al Gobierno.

"Patricia siempre va a marcar sus diferencias. Va a ser orgánica siempre que eso no implique faltar a su lealtad a sí misma", señalaron desde el entorno gubernamental.

La frase resume el diagnóstico predominante dentro del oficialismo, donde interpretan que las discrepancias forman parte de una convivencia política que continuará desarrollándose en los próximos años.

El Congreso como próximo escenario

Mientras se intentan desactivar las tensiones internas, la atención del Gobierno está puesta en la actividad legislativa. El Congreso deberá abordar una agenda que incluye:

• Más de 70 pliegos judiciales.

• La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

• El acuerdo con los bonistas por el default de 2001.

Frente a este escenario, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, buscó restar importancia a las diferencias surgidas en los últimos días. Desde el Congreso anual del IAEF aseguró que el Gobierno continúa trabajando con normalidad y que las reuniones de la mesa política se desarrollan de manera habitual.

"Le dan mucho vuelo en los medios de comunicación, pero no es un tema", sostuvo.

"No hay internas"

La propia Patricia Bullrich también procuró cerrar cualquier especulación sobre una posible crisis interna dentro de La Libertad Avanza. La legisladora reiteró que no existen enfrentamientos de fondo dentro del oficialismo y enfatizó que mantiene intacto su compromiso político con la administración nacional.

En esa línea, aseguró que su principal objetivo de cara al futuro político es contribuir a la continuidad del proyecto encabezado por Javier Milei.

"No hay internas", afirmó, antes de señalar que su meta para 2027 es "pelear por la reelección del presidente Milei".

De esta manera, pese a las diferencias expresadas en torno al retiro del pliego de María Verónica Michelli y a otros temas recientes, tanto Bullrich como distintos sectores del Gobierno procuran transmitir una imagen de convivencia política. Las discrepancias continúan presentes, pero desde ambos lados insisten en que forman parte de una dinámica interna que no pone en riesgo la unidad del oficialismo ni sus objetivos políticos de mediano plazo.