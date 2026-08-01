Diógenes de Urquiza renunció a Deportes y apuntó contra la interna del Gobierno

Diógenes de Urquiza presentó su renuncia como subsecretario de Deportes de la Nación y también dejó su cargo en el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), en medio de diferencias políticas con el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

La salida se produjo luego de que el área de Deportes dejara de depender de la Jefatura de Gabinete y volviera a quedar bajo la órbita de Scioli, una decisión que aceleró el alejamiento del funcionario, cercano a Mauricio Macri.

La carta de renuncia a Javier Milei

En una carta dirigida al presidente Javier Milei, De Urquiza explicó que se retiró con la tranquilidad de haber cumplido los objetivos de su gestión, aunque reconoció que las diferencias internas hicieron imposible su continuidad.

"Me voy con la tranquilidad de haber cumplido con el mandato que me propuse: trabajar, ordenar y hacer. Sin embargo, debo ser honesto respecto de las razones que motivan esta decisión", expresó.

Además, lanzó una crítica hacia el funcionamiento interno del Gobierno.

"Vine con la convicción de enfrentar las viejas prácticas que tanto daño le hicieron al Estado y colaborar con erradicar la casta. Pero mi experiencia me demuestra que muchas de esas resistencias no siempre están afuera; sino adentro."

El regreso de Deportes a la órbita de Scioli

De Urquiza había asumido el cargo en julio de 2024 y era uno de los dirigentes vinculados al PRO que se incorporaron al Gobierno nacional. Hasta la semana pasada respondía directamente a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli.

Sin embargo, tras la modificación de la estructura administrativa publicada en el Boletín Oficial, la Subsecretaría de Deportes volvió a depender de la Secretaría que conduce Daniel Scioli, con quien mantenía una relación distante.

El balance de su gestión

En su despedida, el exfuncionario destacó que durante su administración se reorganizó el sistema de becas para atletas, se fortaleció el vínculo con las federaciones deportivas, se regularizaron entidades y se realizaron mejoras en infraestructura, hotelería y comedores destinados al alto rendimiento.

También remarcó la incorporación de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al deporte, iniciativa que, según indicó, recibió un reconocimiento internacional.

No obstante, sostuvo que las transformaciones requieren un respaldo político más amplio.

"El verdadero cambio no depende únicamente de quien firma una decisión, sino también del respaldo institucional para sostenerla."

Finalmente, afirmó que decidió dar un paso al costado porque ya no compartía el rumbo adoptado.

"La coherencia exige saber dar un paso al costado cuando las convicciones personales y profesionales ya no coinciden con el rumbo elegido."

En el cierre de su carta, agradeció la confianza de Javier Milei y de Mauricio Macri, y les deseó éxito en la gestión al considerar que ello "será también el éxito de todos los argentinos".