Con respaldo del FMI, el Gobierno acelera su agenda de reformas para consolidar el crecimiento

Con el respaldo explícito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y tras la reciente visita de su directora gerente, Kristalina Georgieva, el Gobierno nacional definió una nueva hoja de ruta para profundizar las reformas económicas durante el segundo semestre del año. El objetivo es consolidar la estabilidad macroeconómica y transformarla en un crecimiento sostenido, con mayor protagonismo del sector privado.

La estrategia oficial apunta a avanzar en reformas estructurales antes del calendario electoral de 2027, con iniciativas que incluyen cambios tributarios, impulso a la inversión privada en infraestructura y medidas para fortalecer el empleo formal y el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas.

Reservas e inflación, los principales desafíos

En el plano económico, el Gobierno mantiene como prioridades la acumulación de reservas internacionales mediante las compras de divisas del Banco Central y la continuidad del proceso de desaceleración inflacionaria.

Sin embargo, en las últimas semanas la autoridad monetaria redujo el ritmo de adquisición de dólares para evitar presiones sobre el tipo de cambio oficial, en un contexto de mayor demanda de divisas por parte de distintos sectores de la economía.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo sigue de cerca la evolución de los precios internacionales de la energía. Si el petróleo continúa por debajo de los 80 dólares por barril, evalúa que podría producirse una baja en los precios de los combustibles, lo que contribuiría a que la inflación mensual se acerque al 1% durante el último tramo de 2026.

Empleo, pymes y reforma tributaria

Uno de los principales ejes señalados por Georgieva fue la necesidad de recuperar el empleo formal y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, consideradas fundamentales para impulsar el consumo y la creación de puestos de trabajo.

Aunque el Gobierno sostiene que la reforma laboral ya aprobada favorece nuevas contrataciones, el sector empresario insiste en que también son necesarias una menor carga tributaria y mejores condiciones de financiamiento.

En ese marco, el Ejecutivo apuesta a que la denominada Ley de Inocencia Fiscal, que aún debe tratar el Congreso, incentive la utilización de dólares no declarados para aumentar la liquidez del sistema financiero y facilitar el acceso al crédito.

Paralelamente, el Gobierno trabaja en una reforma tributaria comprometida con el FMI que incluiría modificaciones en el IVA, una reducción gradual de las retenciones, cambios en el impuesto al cheque y revisiones tanto del Impuesto a las Ganancias como del régimen del Monotributo.

Infraestructura con inversión privada

Otra de las prioridades oficiales es acelerar las inversiones en infraestructura mediante concesiones y privatizaciones, descartando un esquema tradicional de obra pública financiada por el Estado.

Entre los proyectos en marcha figuran las concesiones de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, la privatización de represas hidroeléctricas, la operación del sistema de transporte eléctrico y una nueva concesión para la Hidrovía Paraná-Paraguay, considerada estratégica para las exportaciones.

Según el Gobierno, estas iniciativas buscan mejorar la competitividad de la economía, reducir costos logísticos y dinamizar sectores como la construcción.

El equilibrio fiscal, condición inalterable

Desde el Ministerio de Economía sostienen que todas las reformas estarán subordinadas al mantenimiento del equilibrio fiscal, considerado el principal pilar del programa económico.

En ese sentido, tanto el Gobierno como el FMI coinciden en que el ajuste de las cuentas públicas debe mantenerse más allá del contexto electoral.

Durante su visita al país, Georgieva respaldó el rumbo económico y llamó a sostener el proceso de transformación. "¿Están los argentinos listos para ser perseverantes y transformar el país?", planteó la titular del organismo internacional como mensaje de apoyo a la continuidad del programa económico.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.