Ley de Tierras: la UCR nacional pidió a sus senadores que voten en contra y complica al oficialismo

La conducción nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) pidió a sus senadores que voten en contra del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, conocido como Ley de Tierras, y complicó las posibilidades del oficialismo de obtener la media sanción en el Senado.

El Comité Nacional del partido, presidido por Leonel Chiarella, emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo e instó a los integrantes del bloque radical a no acompañar el proyecto. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el titular del partido mantuvo reuniones con los legisladores para transmitir la postura partidaria.

De acuerdo con fuentes cercanas a las conversaciones, existe un diálogo fluido entre Chiarella y los bloques radicales de ambas cámaras. También señalaron que el presidente del bloque de senadores, Eduardo Vischi, participó de la mesa nacional del partido.

Dentro del bloque radical existen distintas posiciones respecto de la iniciativa. Según las fuentes consultadas, un grupo de senadores ya manifestó públicamente su rechazo, otro mantiene una posición indefinida y un tercer sector respalda la provincialización. Hasta el momento, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama anticiparon que votarán en contra, mientras que otros siete legisladores aún no definieron su postura.

En ese escenario, el proyecto pierde impulso en la Cámara alta. El oficialismo, que cuenta con un bloque de 21 senadores, no alcanzaría por ahora los 37 votos necesarios para habilitar el tratamiento y avanzar con la media sanción.

La Libertad Avanza busca sumar respaldos entre los bloques provinciales, aunque las negociaciones presentan mayores dificultades en provincias de frontera y en aquellas que poseen grandes espejos de agua.

Según distintas fuentes del Palacio Legislativo, también quedó en duda la posibilidad de realizar la sesión prevista para el próximo 6 de agosto debido a que el oficialismo todavía no reúne los apoyos necesarios.

En el comunicado difundido por el Comité Nacional, la UCR sostuvo que "la soberanía se defiende cuidando nuestra tierra" y rechazó la propuesta porque elimina límites que consideró "razonables" y "compromete la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país".

Durante las discusiones internas, los sectores que se oponen al proyecto también cuestionaron que la iniciativa otorgue beneficios a compradores extranjeros y señalaron que no contempla medidas para los productores locales, quienes continúan alcanzados por retenciones e impuestos.

Desde el Comité Nacional reconocieron además que, en otras oportunidades, los senadores radicales adoptaron posiciones diferentes a las definidas por la conducción partidaria debido a intereses provinciales o al peso de los gobernadores, aunque manifestaron su expectativa de que más legisladores se sumen al rechazo del proyecto.