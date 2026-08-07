Bullrich y la Ley de Propiedad Privada: "Esta ley vino un poco endiablada"

La senadora Patricia Bullrich realizó un balance sobre el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada, iniciativa sobre la que reconoció que el proceso parlamentario estuvo atravesado por diferentes dificultades que complicaron su desarrollo. En ese sentido, definió que la norma "vino un poco endiablada", al explicar los distintos factores que incidieron en la dinámica del debate legislativo durante los últimos meses.

Las declaraciones fueron realizadas en Radio Rivadavia, en manifestaciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, donde la legisladora también analizó el escenario político y legislativo que afrontará el Congreso en los próximos meses.

Bullrich sostuvo que, pese a las complicaciones registradas durante el tratamiento de la iniciativa, considera que el panorama para los proyectos venideros resulta favorable y aseguró que la agenda parlamentaria presenta perspectivas positivas para el oficialismo.

Las dificultades del proyecto

Al explicar las razones que complicaron el avance de la Ley de Propiedad Privada, Bullrich detalló que el proyecto llevaba tres meses de discusión cuando una serie de circunstancias obligó a modificar el ritmo de trabajo parlamentario.

"Esta ley vino un poco endiablada, en primer lugar porque ya hacía tres meses que la estábamos tratando, en el medio tuvimos que parar el Congreso un tiempo hasta definir la decisión del jefe de Gabinete, (Manuel) Adorni. Eso nos paró dos sesiones importante y después tuvimos el Mundial y fue casi imposible poder trabajar con la gente explicando la ley", expresó la senadora.

De acuerdo con sus declaraciones, el tratamiento legislativo estuvo condicionado por distintos acontecimientos que incidieron directamente en el funcionamiento del Congreso y en la posibilidad de avanzar con la explicación pública de la iniciativa.

Entre los factores mencionados por Bullrich se encuentran:

Tres meses de tratamiento del proyecto.

La suspensión de la actividad legislativa hasta definir la decisión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La interrupción de dos sesiones importantes del Congreso.

La realización del Mundial, que dificultó el trabajo de explicación del proyecto ante la ciudadanía.

Una agenda parlamentaria con "buen pronóstico"

Más allá de las dificultades atravesadas por esta iniciativa, Bullrich aseguró que el oficialismo observa con optimismo el trabajo legislativo que se desarrollará en adelante.

"La producción parlamentaria tiene que tener un sentido y la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico", afirmó durante la entrevista.

En ese marco, sostuvo que el Gobierno debe concentrar sus esfuerzos en aquellos proyectos que considere prioritarios y de mayor impacto para la sociedad.

"Desde el Gobierno tenemos que apuntar bien y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes", manifestó. Las declaraciones reflejan la intención de orientar la actividad parlamentaria hacia iniciativas que, según explicó, respondan a los temas considerados centrales dentro de la agenda oficialista.

"No hay vencedores ni vencidos"

Durante la entrevista, la senadora también fue consultada sobre la situación interna del oficialismo y descartó la existencia de sectores enfrentados tras el tratamiento de los distintos proyectos legislativos.

Bullrich afirmó que no considera que dentro del oficialismo existan "vencedores y vencidos", al tiempo que remarcó cuáles son, a su entender, los objetivos que deberían orientar el trabajo legislativo en la etapa que comienza.

En ese sentido, señaló que la prioridad pasa por avanzar hacia "tener sociedades más simples", además de impulsar políticas vinculadas con la salud mental, tema que definió como postergado en la Argentina, y continuar trabajando sobre la educación.

La agenda social como próximo objetivo

Al proyectar los próximos desafíos parlamentarios, Bullrich insistió en que la agenda del Congreso no debe concentrarse únicamente en cuestiones económicas, sino incorporar iniciativas vinculadas con aspectos sociales y educativos.

"Tomar una agenda que tenga que ver con temas sociales educativos y no solo económicos y que la gente sienta cómo lo beneficia a cada uno. Tenemos que tener una agenda con temas que le interesen a toda la sociedad", aseveró.

Finalmente, la legisladora buscó transmitir un mensaje respecto de la situación del Gobierno y aseguró que la gestión mantiene el foco puesto en el trabajo cotidiano.

"No hay preocupación en el Gobierno, hay ocupación", concluyó, al resumir la postura oficial frente a los desafíos legislativos que se presentan y al rumbo que, según indicó, buscará consolidar la agenda parlamentaria en los próximos meses.