Bullrich ofreció su renuncia como jefa de bloque y Milei se la rechazó

La decisión de Patricia Bullrich de apartarse de la posición oficial del Gobierno en torno al pliego de la jueza María Verónica Michelli abrió un nuevo capítulo en la dinámica interna de La Libertad Avanza. La senadora y presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta ofreció su renuncia a la conducción de la bancada luego de comunicarle al presidente Javier Milei que no acompañaría el retiro de la candidatura impulsado por la Casa Rosada. Sin embargo, el mandatario rechazó esa posibilidad y decidió sostenerla en el cargo.

El episodio se produjo tras una conversación privada entre ambos dirigentes, en la que Bullrich informó al Presidente que mantendría una posición distinta a la definida por el Poder Ejecutivo respecto de la postulación de Michelli. La magistrada se convirtió en el centro de una controversia política luego de que el Gobierno impulsara el retiro de su pliego.

La postura asumida por la exministra de Seguridad significó una diferenciación respecto del lineamiento oficial y derivó en una decisión que buscó evitar conflictos institucionales dentro del bloque oficialista. Por esa razón, puso a disposición del jefe de Estado su continuidad al frente de la bancada.

La conversación con Milei

El diálogo entre Patricia Bullrich y Javier Milei tuvo lugar este lunes y estuvo motivado por la decisión de la senadora de no acompañar el retiro del pliego de María Verónica Michelli.

Durante esa conversación, la legisladora informó al mandatario cuál sería su posición en el debate y explicó los motivos que la llevaban a sostener ese criterio. Posteriormente, Bullrich hizo pública su postura a través de sus redes sociales, donde expresó su visión sobre el tema y destacó tanto las facultades constitucionales del Presidente como su responsabilidad personal como dirigente política.

"Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio", comunicó.

La declaración reflejó la búsqueda de un equilibrio entre el reconocimiento de las atribuciones presidenciales y la defensa de una posición propia dentro del espacio político al que pertenece.

La renuncia puesta a disposición

Como consecuencia de esa diferencia de criterio, Bullrich decidió poner su cargo a disposición del Presidente. Según explicaron fuentes cercanas a la legisladora, la conversación mantenida con Milei se desarrolló en términos considerados razonables y permitió que la senadora expusiera las razones que sustentaban su postura.

De acuerdo con esas versiones, Bullrich explicó que no podía actuar en contra de sus valores personales y que esa convicción motivaba su decisión de no acompañar el retiro del pliego. A partir de esa situación, entendió que la discrepancia con el criterio impulsado desde la Casa Rosada podía generar repercusiones políticas dentro del oficialismo, por lo que consideró apropiado ofrecer su alejamiento de la conducción de la bancada.

Desde su entorno señalaron que la presidencia de un bloque oficialista siempre se encuentra a disposición del Presidente de la Nación y que, ante un pedido de apartamiento, corresponde dar un paso al costado, del mismo modo que sucede con cualquier funcionario.

Sin embargo, esa posibilidad finalmente no prosperó.

El rechazo del Presidente

Pese a la diferencia de posiciones, Javier Milei decidió rechazar la renuncia ofrecida por Bullrich. Fuentes al tanto de la conversación indicaron que el mandatario comprendió los argumentos expuestos por la senadora y resolvió mantenerla al frente del bloque oficialista en el Senado.

Además, trascendió que durante el intercambio no existieron reproches por parte del Presidente respecto de la postura asumida por la legisladora.

La decisión permitió preservar la estructura de conducción de la bancada y evitar una nueva reconfiguración interna en un momento de especial sensibilidad política para el oficialismo.

Un nuevo gesto de autonomía

La posición adoptada por Patricia Bullrich fue interpretada por distintos sectores como una nueva demostración de autonomía política dentro del oficialismo.

Según se recordó, semanas atrás la senadora ya había expresado una postura propia cuando reclamó públicamente a Manuel Adorni que presentara de manera inmediata su declaración jurada. Ese pedido estuvo vinculado al desgaste político generado por la causa judicial que involucra al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

La nueva diferencia respecto de la postura oficial en torno al caso Michelli volvió a colocar a la presidenta del bloque en una posición de independencia frente a determinadas decisiones del Gobierno.

La reacción de la Casa Rosada

A pesar de la controversia, desde la Casa Rosada y desde sectores cercanos a Karina Milei optaron por evitar una escalada del conflicto. Las fuentes consultadas sostuvieron que las diferencias expresadas por Bullrich no afectan el rumbo general de la gestión ni comprometen su funcionamiento.

En ese marco, un funcionario vinculado a la Secretaría General de la Presidencia señaló que dentro de un espacio político amplio y diverso resulta natural la existencia de distintas miradas sobre determinados temas.

La evaluación realizada desde el entorno presidencial apunta a encuadrar la situación como una diferencia puntual dentro de la coalición gobernante, sin convertirla en una disputa de mayor magnitud.

De esta manera, la controversia por el pliego de María Verónica Michelli derivó en un episodio de tensión política dentro de La Libertad Avanza, pero concluyó con una señal de continuidad institucional. Patricia Bullrich mantendrá la conducción del bloque oficialista en el Senado, mientras el debate sobre la candidatura judicial continúa marcando diferencias de criterio dentro del espacio gobernante.