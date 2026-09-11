Acordaron un incremento salarial escalonado del 12% hasta diciembre para municipales de FME

El Municipio de Fray Mamerto Esquiú y los representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) alcanzaron este viernes un nuevo acuerdo salarial destinado a los trabajadores municipales. Esta vital actualización se instrumentará de manera escalonada y acumulativa entre septiembre y diciembre de 2026, logrando un incremento total del 12% al finalizar el año en curso.

La firma de este pacto se concretó durante una reunión formal llevada a cabo en el despacho de la Secretaría de Gobierno del Municipio. Este suceso se desarrolló en el marco de las negociaciones salariales correspondientes al período 2026, un proceso que cobró impulso luego de que en la provincia también se abrieran las negociaciones salariales con los diversos gremios.

La mesa de diálogo congregó a representantes de ambas instituciones. Por el lado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la representación gremial estuvo encabezada por Ángel Ricardo Arévalo, secretario general del gremio, y Nicolás Barrionuevo, miembro del Consejo Directivo Provincial. A ellos se sumó el aporte territorial de los delegados municipales Javier Andrés Chayle, Norma Alejandra Centurión y Ana María Vera.

En representación del Ejecutivo Municipal, la contraparte estuvo conformada por figuras de la administración local: el secretario de Gobierno, César Iván Tardivo; la secretaria de Hacienda, CPN Paula Plaza; y la fiscal municipal, Dra. María Agustina Messeri. Su participación consolidó los términos legales y financieros que darían forma a la rúbrica definitiva del convenio.

Detalles técnicos de la recomposición salarial

El acta oficial estableció una estructura porcentual precisa para los haberes de los agentes comunales, diseñada para amortiguar el impacto inflacionario mediante una modalidad acumulativa. Los aspectos centrales del esquema financiero comprenden:

Incremento de septiembre: Un 5% general aplicado sobre los haberes de dicho mes.

Actualización de octubre: Un 2% adicional calculado sobre el nuevo valor de la base salarial.

Progresión de noviembre: Un 2,5% de carácter acumulativo.

Cierre de diciembre: Un 2,5% acumulativo final que totaliza el 12% de aumento anual.

Asignaciones familiares: Un salto cuantitativo del 100% en sus valores vigentes.

Tareas específicas: Una actualización histórica del 200% para los adicionales correspondientes a estas funciones.

Proyecciones, cláusula gatillo y futuras mesas de diálogo

Más allá del impacto inmediato en el cierre de este ejercicio, el convenio incorpora herramientas de previsibilidad financiera para los primeros meses del año próximo. Entre los puntos más destacados figura la incorporación formal de una cláusula gatillo destinada a los meses de enero y febrero de 2027.

Mediante este mecanismo, los haberes se actualizarán de forma automática en sintonía con la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, medido y publicado por el INDEC. Dicha actualización económica será efectivamente abonada a los trabajadores en el transcurso de marzo del próximo año.

Como corolario institucional de este entendimiento, las partes asumieron el compromiso formal de retomar las negociaciones paritarias durante la segunda quincena de marzo, asegurando de este modo la continuidad del diálogo social en el municipio.