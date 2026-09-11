Jalil confirmó que las elecciones en Catamarca serán en octubre de 2027

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, confirmó que las elecciones provinciales se realizarán en octubre de 2027, junto con las elecciones nacionales. La definición fue comunicada públicamente a través de la red social X, donde el primer mandatario explicó los fundamentos de la decisión y señaló que la postura ya fue transmitida al Gobierno nacional.

"Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno nacional", expresó Jalil al anunciar la determinación.

De esta manera, el Gobierno provincial estableció una definición concreta sobre el momento en que los catamarqueños serán convocados a las urnas para elegir autoridades provinciales. La decisión, según explicó el mandatario, responde a dos cuestiones centrales: brindar previsibilidad a todos los partidos políticos y administrar responsablemente los recursos de la provincia.

Jalil sostuvo que esta definición electoral forma parte de un principio que, según indicó, la administración provincial mantiene desde el primer día de gestión. En ese sentido, vinculó directamente la organización de los comicios con el manejo de los recursos públicos y con las prioridades que el Gobierno establece para el desarrollo de Catamarca.

Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno nacional.



Esta definición responde además a la necesidad de darle previsión a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primer... — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) September 11, 2026

La elección conjunta como decisión económica

Uno de los principales argumentos planteados por el gobernador está relacionado con el costo que implicaría realizar dos procesos electorales separados. Jalil remarcó que llevar adelante una elección provincial independiente de la nacional significa destinar fondos que, desde su perspectiva, pueden ser utilizados en otras necesidades de la provincia.

"Realizar dos elecciones implica destinar fondos que preferimos invertir en viviendas, rutas, escuelas y hospitales", señaló. El mandatario presentó así la decisión de unificar los comicios como una medida vinculada con la administración de los recursos públicos. En su explicación, el ahorro derivado de evitar una convocatoria electoral separada permitiría priorizar obras y áreas consideradas centrales dentro de la gestión provincial.

La definición fue sintetizada por Jalil bajo una idea que ya había expresado públicamente: "Gobernar es establecer prioridades, y la nuestra es poner los recursos de la provincia al servicio del desarrollo y de nuestra gente".

El planteo ubica al gasto electoral dentro de una discusión más amplia sobre las prioridades presupuestarias. Para el gobernador, la posibilidad de evitar una elección provincial separada permitiría orientar esos fondos hacia infraestructura y servicios, entre ellos viviendas, rutas, escuelas y hospitales.

El anuncio ya había sido anticipado

La confirmación realizada a través de X tuvo como antecedente directo las declaraciones que Jalil había formulado el día anterior, durante la previa de la inauguración de la Expo Catamarca 2026. En aquella oportunidad, al ser consultado sobre el proceso electoral provincial, el gobernador había anticipado que la elección probablemente tendría lugar en octubre, aunque había remarcado que todavía faltaba tiempo para llegar al proceso electoral.

"La elección va a ser en octubre muy probablemente", había señalado. En esa misma instancia, Jalil explicó que ya había transmitido su posición a distintos dirigentes políticos. Entre los nombres mencionados estuvieron Lucía Corpaci y Diego Santilli, con quienes aseguró haber conversado sobre el calendario electoral. También indicó que había planteado su postura ante otros dirigentes.

"Ya le dije a todos los dirigentes y lo he hablado con Lucía Corpaci, con Diego Santilli, que la elección va a ser en Octubre", expresó el gobernador. La declaración de la víspera anticipaba, de ese modo, la decisión que finalmente fue formalizada mediante el anuncio realizado en la red social X.

"Prefiero hacer un puente que hacer una elección"

Durante sus declaraciones previas a la Expo Catamarca 2026, Jalil también había utilizado una comparación para explicar su posición respecto del costo de una elección provincial separada. "Una elección si la separamos de la Nación cuesta mucho dinero, y yo prefiero hacer un puente que hacer una elección", había manifestado.

La frase condensó el argumento económico que posteriormente volvió a aparecer en la comunicación oficial. El gobernador sostuvo que el destino de los recursos públicos debe definirse de acuerdo con las prioridades de la gestión y que, frente a la alternativa de afrontar dos procesos electorales, considera preferible orientar esos fondos hacia obras.

El planteo también estuvo acompañado por una aclaración temporal. Jalil remarcó que todavía queda un período extenso antes de llegar al proceso electoral, aunque reiteró su expectativa respecto del mes en que finalmente se desarrollarán los comicios.

El aviso a Nación y la previsibilidad

Además del componente económico, el gobernador incorporó otro argumento a la definición: la necesidad de otorgar previsibilidad a todos los partidos políticos. Según explicó en su anuncio, establecer con anticipación que las elecciones provinciales se realizarán junto con las nacionales permite que las distintas fuerzas conozcan el escenario previsto para el proceso electoral de 2027.

La decisión también fue comunicada al Gobierno nacional, de acuerdo con lo señalado expresamente por Jalil. El mandatario indicó que la provincia ya transmitió formalmente su determinación de realizar los comicios provinciales en octubre y de hacerlos coincidir con las elecciones nacionales.

De esta manera, la definición que había sido anticipada públicamente durante la previa de la Expo Catamarca 2026 quedó confirmada por el propio gobernador.