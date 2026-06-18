Vialidad Provincial y Nacional trabajarán en obras en La Cebila e ingreso del sur capitalino

El ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, mantuvo una reunión de trabajo junto al equipo técnico de Vialidad Provincial con el director de Vialidad Nacional, Ing. Roberto Bellido, con el objetivo de ultimar los detalles de las obras que se encuentran previstas para distintos puntos estratégicos de la provincia.

Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados a las intervenciones que se desarrollarán tanto en la Quebrada de La Cébila, sobre la Ruta Nacional N° 60, como en el acceso sur de la ciudad Capital, donde también se encuentran programadas tareas de reparación sobre la Ruta Nacional N° 38.

La reunión permitió avanzar en la coordinación técnica y operativa necesaria para llevar adelante los trabajos previstos, en el marco de una articulación entre organismos provinciales y nacionales orientada a mejorar las condiciones de circulación y fortalecer la infraestructura vial.

Intervención en la Quebrada de La Cébila

Uno de los principales temas analizados durante el encuentro fue la situación de la Ruta Nacional N° 60, específicamente en el sector de la Quebrada de La Cébila, a la altura del kilómetro 1.134.

En ese tramo, considerado uno de los puntos de circulación más importantes de la provincia, Vialidad Provincial llevará adelante durante la próxima semana tareas de pavimentación y recuperación de la calzada. Las obras fueron planificadas con el propósito de mejorar las condiciones de transitabilidad y optimizar la seguridad vial para quienes utilizan diariamente esta ruta nacional.

Los trabajos previstos comprenden:

Pavimentación en el sector intervenido.

Recuperación de la calzada.

Mejoramiento de las condiciones de circulación.

Refuerzo de la seguridad vial.

La intervención permitirá actuar sobre un punto específico de la traza nacional, con el objetivo de brindar mejores condiciones para el desplazamiento vehicular y favorecer una circulación más segura.

Una ruta estratégica para la conectividad provincial

La Ruta Nacional N° 60 constituye una de las principales vías de comunicación de la provincia, razón por la cual las tareas programadas adquieren una relevancia particular dentro de las políticas de infraestructura vial.

La ejecución de obras de pavimentación y recuperación de la calzada en la Quebrada de La Cébila responde a la necesidad de mantener en condiciones adecuadas un corredor que concentra una importante circulación de usuarios. En este contexto, la planificación de los trabajos apunta a optimizar el estado de la infraestructura vial y a reforzar las condiciones de seguridad para quienes transitan por el sector del kilómetro 1.134.

Reparaciones en el ingreso sur de la ciudad Capital

Además de las tareas previstas en la Ruta Nacional N° 60, durante la reunión se confirmó una nueva intervención sobre la Ruta Nacional N° 38.

El ministro Juan Marchetti informó que a partir del mes de julio se ejecutarán trabajos de reparación de la carpeta asfáltica en la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Nacional N° 38 y avenida Bicentenario, en el ingreso sur de la ciudad Capital. Se trata de un sector de importante circulación vehicular que conecta distintos puntos de acceso a la ciudad y que concentra un flujo constante de tránsito.

La ejecución de estas obras permitirá intervenir sobre un punto clave del acceso a la Capital, contribuyendo a optimizar la circulación y a mejorar las condiciones de transitabilidad.

Trabajo conjunto para mejorar la seguridad vial

Las intervenciones anunciadas forman parte de un esquema de trabajo coordinado entre Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, organismos que avanzan de manera conjunta en la planificación y ejecución de obras destinadas a fortalecer la infraestructura vial.

Tanto los trabajos previstos en la Quebrada de La Cébila como las reparaciones programadas para el ingreso sur de la Capital tienen como finalidad brindar mejores condiciones para el tránsito y aumentar los niveles de seguridad en sectores de alta circulación. La coordinación entre ambas entidades permitió definir los detalles técnicos necesarios para el desarrollo de las obras, consolidando una estrategia de intervención sobre corredores viales considerados prioritarios.

Con la pavimentación y recuperación de la calzada en la Ruta Nacional N° 60 y la reparación de la carpeta asfáltica en la Ruta Nacional N° 38, se busca avanzar en el mejoramiento de la infraestructura vial y ofrecer una circulación más segura y eficiente para todos los usuarios que transitan diariamente por estas vías de comunicación.