Modificarán la traza de la Ruta Provincial 43 para incluir a Los Nacimientos

Una modificación en la traza de la Ruta Provincial 43 comenzará a tomar forma a partir de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Catamarca, autoridades municipales de Antofagasta de la Sierra y los equipos técnicos de Vialidad Provincial. La decisión responde a un pedido formal realizado por las comunidades de la zona y apunta a incorporar a la localidad de Los Nacimientos dentro del recorrido previsto para una de las obras viales más importantes que se ejecutan actualmente en la región puneña.

El avance de esta iniciativa fue abordado en una reunión encabezada por el gobernador Raúl Jalil, quien estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma. Del encuentro también participó el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, junto a integrantes de su equipo técnico.

Durante la reunión se analizó la situación planteada por la comunidad y se acordó concretar una modificación del recorrido original de la Ruta Provincial 43 en el tramo que une la Villa de Antofagasta de la Sierra con el Salar del Hombre Muerto, uno de los sectores estratégicos de este corredor vial.

Un pedido impulsado por la comunidad

La decisión de revisar la traza original de la ruta surgió a partir de un planteo realizado por las comunidades de la zona, que solicitaron que la obra contemple el paso por la localidad de Los Nacimientos. El pedido fue evaluado por las autoridades provinciales y por los equipos técnicos responsables de la obra, quienes avanzaron en la definición de una variante que permita incorporar a la localidad dentro del recorrido.

La iniciativa busca generar beneficios directos para los habitantes del sector y potenciar las posibilidades de desarrollo de una comunidad que considera estratégica la conexión vial para fortalecer sus actividades económicas y sociales.

La incorporación de Los Nacimientos al proyecto representa una modificación significativa dentro del diseño original y responde a una demanda concreta planteada por quienes residen en el lugar.

Una obra clave para la conectividad regional

La Ruta Provincial 43 constituye uno de los corredores viales más importantes del departamento Antofagasta de la Sierra y de toda la región puneña.

La intervención en ejecución tiene como objetivo conectar la Villa de Antofagasta de la Sierra con el límite de la provincia de Salta, mejorando las condiciones de transitabilidad y fortaleciendo la integración territorial de una amplia zona del oeste catamarqueño. Según se informó durante la reunión, la obra registra actualmente un avance cercano a los 20 kilómetros pavimentados, dentro de un proyecto de mayor alcance destinado a optimizar la infraestructura vial de la región.

La ejecución de esta infraestructura es considerada estratégica para el desarrollo de una zona que atraviesa un proceso de expansión vinculado a distintas actividades productivas.

Aportes de empresas mineras

Otro aspecto destacado del proyecto es su esquema de financiamiento. La obra general cuenta con recursos provenientes de aportes extraordinarios realizados por empresas mineras que desarrollan actividades en la zona.

Estos fondos permiten avanzar en la construcción de una infraestructura considerada fundamental para mejorar las condiciones de circulación y responder a las demandas de crecimiento que experimenta el departamento.

La inversión en rutas y conectividad aparece así asociada al contexto de desarrollo productivo que vive la región, donde la mejora de los corredores de transporte adquiere una importancia central para facilitar el movimiento de personas y actividades económicas.

Expectativas por el impacto en Los Nacimientos

Tras la reunión, el intendente Mario Cusipuma destacó la relevancia de la decisión adoptada y remarcó los beneficios que la nueva variante podría generar para la comunidad. El jefe comunal sostuvo que la modificación acordada representa una oportunidad importante para impulsar distintos sectores vinculados al desarrollo local.

"Esta variante va a traer un progreso importante para Los Nacimientos. Nos permitirá fortalecer el turismo, impulsar la producción local y beneficiar a todos los habitantes de la zona", expresó.

Las declaraciones reflejan las expectativas generadas en torno a una obra que busca mejorar las condiciones de conectividad y ampliar las oportunidades para una comunidad que aspira a integrarse de manera más directa a uno de los principales corredores viales del departamento.