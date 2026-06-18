Senado: media sanción al acceso grauito al agua en bares

La Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves su octava sesión ordinaria bajo la conducción del presidente provisorio del cuerpo, senador Ramón Figueroa Castellanos. Durante la jornada legislativa se aprobaron importantes iniciativas vinculadas con la identidad cultural, el acceso al agua potable, la protección ambiental, la salud pública y el desarrollo sostenible de la provincia, además de declaraciones de interés parlamentario, social, cultural, educativo y productivo.

La sesión estuvo marcada por el tratamiento de proyectos que abarcan distintos aspectos de la vida social y económica de Catamarca, desde el reconocimiento histórico de localidades hasta medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos.

Media sanción para el aniversario de Las Juntas

Uno de los proyectos que obtuvo media sanción y fue girado a la Cámara de Diputados fue la iniciativa impulsada por la senadora Romina Williams para establecer el 1° de septiembre de cada año como el aniversario de la localidad de Las Juntas, en el departamento Ambato.

La propuesta surge a partir de una investigación histórica desarrollada por el profesor Mariano Hernán Tua, vecino de la comunidad, quien llevó adelante un relevamiento que permitió recuperar antecedentes y aspectos fundamentales de la historia local con el objetivo de respaldar el reconocimiento oficial de la fecha.

Al fundamentar la iniciativa, la senadora destacó que la declaración permitirá reivindicar la historia de la localidad, fortalecer el sentido de pertenencia de sus habitantes e incorporar a Las Juntas dentro del calendario provincial. Además, señaló que la medida contribuirá a impulsar el potencial turístico de la comunidad.

Acceso libre y gratuito al agua en bares

Durante la misma sesión, el Senado otorgó media sanción al proyecto presentado por el senador Ramón Figueroa Castellanos que establece el acceso libre y gratuito al agua potable para consumo humano en establecimientos gastronómicos y espacios de esparcimiento de Catamarca.

Al defender la iniciativa, el legislador remarcó que "el agua no es un negocio, sino una necesidad vital y un bien social", subrayando la importancia de garantizar su disponibilidad para todas las personas. Entre los fundamentos expuestos se destacó que la medida busca contribuir a:

La hidratación responsable.

La seguridad vial.

La igualdad social.

El acceso al agua potable en bares, restaurantes y espacios recreativos.

La propuesta apunta a consolidar el agua como un recurso esencial disponible para quienes concurren a estos establecimientos, promoviendo condiciones de acceso equitativas.

Ley para erradicar los ruidos excesivos

Uno de los proyectos más relevantes que alcanzó sanción definitiva fue el referido al "Régimen para la Erradicación de Ruidos Excesivos", impulsado originalmente por la diputada Natalia Ponferrada.

La iniciativa fue convertida en la Ley N° 5947 y tiene como finalidad prevenir la contaminación acústica y proteger la salud de la población. El senador Augusto Ojeda, quien actuó como miembro informante, explicó los alcances de la norma y destacó la necesidad de implementar medidas orientadas a disminuir los efectos negativos que generan los ruidos excesivos en la vida cotidiana.

Entre los aspectos contemplados por la ley se encuentra la atención especial a personas con sensibilidad auditiva, incluyendo a quienes presentan trastornos del espectro autista. La normativa establece acciones vinculadas a:

Control de situaciones de contaminación acústica.

Concientización ciudadana.

Sensibilización sobre los efectos del ruido.

Promoción de una convivencia responsable.

Protección del ambiente y de la salud.

Impulso al reciclado y la economía circular

La Cámara alta también otorgó sanción definitiva al proyecto presentado oportunamente por el diputado mandato cumplido Gustavo Aguirre relacionado con el uso de plástico reciclado en envases comercializados dentro de la provincia.

La iniciativa fue convertida en la Ley N° 5948 y busca fomentar la incorporación de materiales reciclados en la elaboración de envases, especialmente aquellos fabricados con PET reciclado. Durante la exposición de los fundamentos, el senador Guillermo Ferreyra explicó que la normativa promueve la economía circular y el desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento de materiales reciclados, respetando las condiciones técnicas y sanitarias vigentes.

La ley apunta a fortalecer prácticas productivas más sostenibles y a generar un uso más eficiente de los recursos disponibles.

Pedido de una obra estratégica para Ancasti

Durante la sesión también fue aprobado un proyecto de resolución impulsado por el senador Rodolfo Santillán mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial la ejecución de una obra de embalse sobre el Río Anquincila, en el departamento Ancasti.

La iniciativa tiene como propósito mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos y generar beneficios para distintos sectores de la comunidad. Entre los objetivos planteados se encuentran:

Garantizar la provisión de agua para consumo humano.

Optimizar el riego productivo.

Fortalecer el desarrollo turístico de la región.

Favorecer el crecimiento económico y social del departamento.

Según señaló Santillán, la concreción de esta obra permitiría aprovechar de manera más eficiente los recursos hídricos disponibles y generar impactos positivos en diversas localidades de Ancasti.

Otras iniciativas sociales, educativas y productivas

La jornada legislativa también incluyó la aprobación de diversas declaraciones de interés parlamentario, social, cultural, educativo y productivo impulsadas por las y los senadores Guillermo Ferreyra, María Elena Lagoria, Belén Menecier, Romina Williams, Augusto Ojeda, Carolina Casas, Mario Gershani y Ramón Figueroa Castellanos.

Entre las iniciativas reconocidas se encuentran:

El desarrollo de sistemas de consultas asistidos por Inteligencia Artificial aplicados al ámbito de obras sociales, creado por el ingeniero catamarqueño Kevin Agüero.

La trayectoria y producción del artista metalúrgico Hanna Jalil.

La labor pedagógica y ambiental de la Escuela N° 114 "Próspero Vilca" de Santa María.

La habilitación y certificación del primer producto alimenticio elaborado por una estudiante de la Tecnicatura Superior en Tecnología de los Alimentos del IES Estanislao Maldones.

La investigación histórica realizada por el profesor Mariano Hernán Tua sobre el aniversario de Las Juntas.

El Bicentenario de la localidad de Tapso, departamento El Alto.

El 37° aniversario de Hurones Rugby Club de Valle Viejo.

El 20° aniversario de la creación de la Jefatura de Zona "F" de la Policía de Catamarca, con asiento en Saujil.

La jornada "Catamarca Sostenible: estrategias y herramientas para una Gestión Empresarial Responsable".

Con una agenda centrada en la protección ambiental, la salud pública, la valorización histórica y el desarrollo sostenible, la octava sesión ordinaria del Senado de Catamarca dejó como resultado la aprobación de iniciativas que avanzan sobre distintos ejes estratégicos para la provincia, consolidando proyectos vinculados al bienestar social, la gestión responsable de los recursos y el fortalecimiento de las comunidades locales.