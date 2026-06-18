Milei cargó contra Flor Peña por la fake news sobre Jorge Messi: "Chimentera de poca monta"

El hecho que desencadenó la controversia se originó cuando la actriz Florencia Peña comunicó, de forma incorrecta, que Jorge Messi —padre de Lionel Messi— había fallecido, información que resultó ser falsa.

Este episodio, ocurrido en un canal de streaming, generó consecuencias inmediatas en el ecosistema mediático. Según se informó posteriormente, dos productoras fueron despedidas de la emisora tras la difusión al aire de la noticia sin verificación previa.

Más adelante, el canal de streaming Luzu informó que la actriz "dio un paso al costado" de su participación en el proyecto, en el marco de las repercusiones internas derivadas del caso.

Las consecuencias en el canal de streaming Luzu

El impacto del episodio no se limitó a la difusión de la noticia falsa, sino que derivó en medidas internas dentro del medio.

Entre las acciones informadas se destacan:

Desvinculación de responsables involucrados en la difusión del contenido erróneo.

en la difusión del contenido erróneo. Despido de dos productoras tras la emisión de la información sin chequeo.

tras la emisión de la información sin chequeo. Comunicación oficial del canal indicando que Florencia Peña "tomará la decisión de dar un paso al costado".

Estas decisiones fueron presentadas como parte de un proceso de revisión interna luego de la polémica generada.

El duro descargo de Javier Milei en redes sociales

En este contexto, el presidente Javier Milei realizó un extenso descargo público en su cuenta de X (antes Twitter), donde apuntó directamente contra la actriz y contra el rol de los medios de comunicación en la difusión de información no verificada.

El mandatario calificó el episodio como "corpo basura" y lo enmarcó dentro de lo que consideró "aberrantes e inescrupulosas declaraciones".

En una de sus frases más contundentes, expresó:

"Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, decir una aberración peor e infligir más daño".

Asimismo, profundizó en su crítica a la dinámica mediática:

"Las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña en un canal de streaming, que igual serían aberrantes si la información hubiera sido cierta, ya que hacen a la vida privada de un ciudadano, nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano, como si ese hecho implicara no solo que no tienen que chequear la información que reproducen, sino que tampoco deben atenerse a las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad".

El presidente también realizó una comparación entre el caso puntual y otros actores del sistema mediático, señalando:

"A diferencia de lo que ocurrió en el caso de esta chimentera de poca monta, al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto, cosa que no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se cansaron de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores y/o dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de hacer 'periodismo'".

Antes de cerrar su mensaje en X, Milei concluyó con un saludo breve:

"Ciao"

La intervención en Instagram y el mensaje final

Además del descargo en X, el presidente replicó su postura en la red social Instagram mediante una única imagen con texto en mayúsculas y blanco sobre fondo negro.

El mensaje fue contundente:

"Si te metés con Messi, te metés con todos"

Esta publicación reforzó el tono del posicionamiento presidencial frente al episodio, vinculando directamente el caso con una figura de alta relevancia pública como Lionel Messi, a través de la referencia a su padre.

Reacciones institucionales y cierre del episodio

En las últimas horas, el canal de streaming involucrado informó oficialmente que:

"Las autoridades decidieron desvincular a todos los responsables involucrados"

Florencia Peña "tomará la decisión de dar un paso al costado"

Estas definiciones cerraron, al menos en términos formales, la secuencia de consecuencias internas derivadas de la difusión de la noticia falsa.

Un episodio que reabre el debate sobre verificación y responsabilidad

El caso, tal como se desarrolló, quedó atravesado por tres ejes principales:

La difusión de una noticia falsa vinculada a una figura pública.

vinculada a una figura pública. Las consecuencias laborales inmediatas dentro del medio involucrado.

dentro del medio involucrado. La intervención política del presidente, con un fuerte descargo público y acusaciones directas.

En conjunto, el episodio expone nuevamente la tensión entre la velocidad de los contenidos en plataformas de streaming y redes sociales, y las exigencias de verificación y responsabilidad en la circulación de información pública.