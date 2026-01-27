Cambios en el directorio de CAMYEN: asume José Barrera Albarracín como presidente

El Gobierno de Catamarca anunció en las últimas horas una reconfiguración del directorio de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN), la empresa minera provincial, en el marco de una reunión de trabajo que mantuvo el gobernador Raúl Jalil con autoridades de la firma y referentes del sector privado vinculados a la actividad minera.

El encuentro contó con la participación de directivos de CAMYEN y representantes de GyC Perforaciones, una empresa con sede en Andalgalá, y sirvió como escenario para comunicar formalmente los cambios en la conducción de la empresa estatal, considerada una pieza clave en la política minera y energética de la provincia.

Según se informó oficialmente, por decisión del Ejecutivo provincial se designó al Ing. José Barrera Albarracín como nuevo presidente de CAMYEN, mientras que Gabriel Molina ocupará el cargo de vicepresidente. A su vez, una de las principales novedades es la incorporación de Agustina Lencina como vocal del directorio, completando así la nueva conformación de la conducción de la empresa.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estos cambios responden a la necesidad de fortalecer la gestión minera, consolidar los proyectos en marcha y dar continuidad a las políticas públicas que se vienen desarrollando en el sector, en un contexto de creciente protagonismo de la actividad minera en la matriz productiva de Catamarca.

En ese sentido, desde el Ejecutivo destacaron especialmente la labor del expresidente de CAMYEN, Hugo Moya, a quien calificaron por su gestión como "excelente y muy satisfactoria". De acuerdo a lo expresado, su desempeño permitió consolidar a la empresa estatal como un actor estratégico en el desarrollo minero provincial, sentando bases para la nueva etapa que ahora se inicia.

Perfil del nuevo presidente

El flamante titular de CAMYEN, José Barrera Albarracín, es un profesional catamarqueño con una extensa trayectoria en proyectos industriales y energéticos. Hasta el momento de su designación como presidente, se desempeñaba como vicepresidente de CAMYEN S.E., cargo que ocupaba desde mayo de 2025, participando activamente en el diseño y ejecución de iniciativas vinculadas al aprovechamiento del potencial minero de la provincia y al impulso de la transición energética.

En el ámbito de la gestión pública, Barrera cuenta con antecedentes relevantes tanto a nivel provincial como municipal. En 2023 fue secretario de Inversión y Fortalecimiento PyME en el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo de Catamarca, desde donde trabajó en políticas orientadas al desarrollo productivo, el acompañamiento a pequeñas y medianas empresas y la atracción de inversiones.

Asimismo, tuvo funciones en la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, lo que le permitió adquirir experiencia en la gestión territorial y en la articulación entre el sector público y privado, un aspecto considerado clave para el desarrollo de proyectos mineros con impacto local.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la nueva conducción de CAMYEN buscará profundizar el modelo de desarrollo minero con participación estatal, promoviendo inversiones, generación de empleo y encadenamientos productivos en las distintas regiones de la provincia.

La reunión en la que se anunciaron los cambios se inscribió, además, en una agenda más amplia vinculada al impulso de la minería de pequeña y mediana escala, con una mayor integración de empresas catamarqueñas en los proyectos que se desarrollan en el territorio provincial.